Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ад

Още един от известните участници напуска надпреварата

5 март 2026, 16:15
Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ад
Източник: NOVA

И нфарктен сблъсък очаква Златните и Платинените в новия епизод на най-горещото риалити Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Звездните участници ще се включат в забавна и запомняща се битка за предимство, след която двата отбора ще се впуснат в луда надпревара с вкус на домашни палачинки.

Предизвикателствата в Кухнята на Ада ще продължат със следващата вечерна резервация. Там взискателният шеф Виктор Ангелов ще продължи да изпитва кулинарните умения на Златните и Платинените да приготвят неговото изискано многокомпонентно меню, а в края на вечерта един ще загуби куртката си.

Източник: NOVA

Специални гости в най-популярния ресторант в България ще бъдат миналогодишните членове на Златния отбор: Петя Буюклиева, Коцето Калки, Светлана Василева и Даниел Бачорски, както и актрисата Деси Бакърджиева. Ще успеят ли обаче да вкусят от богатия асортимент в менюто?

Източник: NOVA

Какво е общото между сьомгата и кренвиршите? И чие звездно участие в Hell’s Kitchen ще приключи, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell's Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста "Кухнята след Ада" в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Кухнята на Ада риалити шоу NOVA шеф Виктор Ангелов звездни гости кулинарни предизвикателства
Вестник „Мач Телеграф“ с колекционерска книжка, посветена на стартовете от Формула 1

Вестник „Мач Телеграф“ с колекционерска книжка, посветена на стартовете от Формула 1

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 20 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 20 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 17 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 19 часа
