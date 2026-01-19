Тръмп обеща действия за премахване на "руската заплаха" от Гренландия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в понеделник, че Вашингтон ще предприеме решителни действия за елиминиране на "руската заплаха" в Гренландия, пише Anadolu Ajansı .

"НАТО от 20 години казва на Дания: "Трябва да премахнете руската заплаха от Гренландия." За съжаление, Дания не успя да направи нищо по въпроса. Сега е време и това ще бъде направено!!!", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

В неделя генералният секретар на НАТО Марк Рюте и Тръмп са обсъдили по телефона ситуацията със сигурността в Гренландия и Арктика. Рюте заяви, че двамата "ще продължат да работят по този въпрос", като добави: "Очаквам с нетърпение да се видя с Тръмп в Давос по-късно тази седмица."

Гренландия, самоуправляваща се територия в рамките на Кралство Дания, отдавна привлича интереса на САЩ заради стратегическото си местоположение и огромните си минерални ресурси, както и заради твърденията за нарастваща руска и китайска активност.

В нов ход Тръмп заяви в събота, че Вашингтон ще наложи 10-процентни мита върху стоки от осем европейски държави, сред които Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия, считано от 1 февруари, като те ще нараснат до 25 процента през юни, заради противопоставянето им на американския контрол върху Гренландия.

Donald Trump is set to dominate #Davos2026, leading discussions on trade, tariffs, and global politics. His presence is expected to shape debates and overshadow other topics at this year’s World Economic Forum.#WEF #GlobalPolitics #Geopolitics #Trump pic.twitter.com/W34qWCqtqx — Mucho (@chich00___) January 19, 2026

След това изявление осемте европейски държави публикуваха съвместна декларация в неделя, в която осъдиха заплахата на САЩ и потвърдиха ангажимента си към сигурността в Арктика.

Междувременно Кремъл миналата седмица призна правния статут на Гренландия като част от Дания, като същевременно определи настоящата ситуация на острова като "много противоречива".

"Ние изхождаме от разбирането, че Гренландия е територия на Кралство Дания", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.