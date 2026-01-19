Свят

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

„Световният мир е в опасност!“, написа Тръмп

19 януари 2026, 09:25
В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва
Източник: iStock

П реди няколко месеца официални представители от двете страни на Атлантическия океан се надяваха, че са спасили западния алианс – най-голямата икономическа и военна общност в света. Днес екипът, който спечели Студената война и водеше света, е в руини.

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи мита на европейските съюзници, които се противопоставят на пълното поглъщане от САЩ на датската територия Гренландия, обедини две области на трансатлантическо напрежение – търговията и сигурността – в експлозивен коктейл, който потапя алианса в най-дълбоката му криза от над 70 години.

„Световният мир е в опасност!“, написа Тръмп в Truth Social, твърдейки, че Китай и Русия ще завземат Гренландия, ако САЩ не го направят.

Той атакува европейските членове на Организацията на Северноатлантическия договор за изпращането на военен персонал на територията по покана на Дания, настоявайки, че само САЩ могат да осигурят сигурността на острова. След това дойде заплахата за ескалиране на митата, докато те не се съгласят САЩ да притежават Гренландия.

Икономическата заплаха на Тръмп и отхвърлянето на полезността на съюзниците засилиха чувството на шок в цяла Европа, където правителствата са разтърсени от безпрецедентните изблици на враждебност от страна на САЩ, откакто Тръмп се върна в Белия дом преди година.

НАТО, която беше основана на чувството за обща съдба сред западните демокрации, разчиташе толкова на доверието и политическото единство, колкото и на военната си инфраструктура. Убеждението, че САЩ са дълбоко ангажирани с европейските си съюзници и ще ги защитят от атака, беше в основата на доверието в НАТО и силата ѝ да възпира враговете.

Сега това доверие и ангажимент са под сериозно съмнение. Много ветерани от алианса от двете страни на Атлантическия океан се чудят дали той може да се възстанови.

„Организацията ще оцелее, но доверието – лепилото, което я държи заедно от над 75 години – е разрушено, така че тя няма да бъде ефективна“, каза Дъг Луте, пенсиониран генерал-лейтенант от американската армия и бивш посланик на САЩ в НАТО.

Почтителни прояви

Възобновената заплаха на Тръмп да завземе Гренландия тества границите на подхода на съюзниците да управляват Белия дом, като предлагат сътрудничество и ограничени отстъпки.

Европейските лидери сега търсят отговор и са разкъсвани между страха да не провокират още повече гнева на Тръмп и решимостта да поставят граница в леда над Гренландия.

Някои страни искат да покажат на Тръмп, че натискът му ще има последствия и за САЩ, като например застрашаване на търговското споразумение, постигнато с ЕС миналото лято, което избегна търговска война и беше от полза за американските предприятия. Някои официални лица търсят начини да предизвикат по-сурови търговски ответни мерки, докато други лидери се надяват да разсеят последния конфликт с задкулисни контакти с представители на администрацията.

Лидерите на Дания и седем европейски съюзници издадоха на 18 януари изявление, в което предупреждават, че „заплахите с мита подкопават трансатлантическите отношения и рискуват да доведат до опасна низходяща спирала“. Групата се ангажира „да остане единна и координирана в отговора си“.

Европейските страни се въздържаха да критикуват Тръмп през изминалата година, въпреки дълбоките си съмнения относно начина, по който той се справя с търговията, войната между Русия и Украйна и трансатлантическите отношения като цяло. Тяхната стратегия се свеждаше до компромис, при който икономическите ползи се жертваха в името на сигурността.

Съюзните лидери се опитаха да управляват Тръмп чрез ласкателство и почтителни прояви, например когато генералният секретар на НАТО Марк Руте го нарече „татко“ миналото лято. Но европейците все повече се притесняват, че показните похвали и вярност не дават резултат.

Повечето европейски правителства се опасяват, че пълно разриване на отношенията може да доведе до обявяване от Тръмп на края на НАТО, което ще ги принуди да създадат свой собствен военен съюз без САЩ – скъпоструващо предизвикателство за страни, които се борят с хронично нисък икономически растеж и напрегнати публични финанси.

В началото на миналата година вербалните атаки и резки промени в политиката на Белия дом подхраниха усещането, че САЩ обръщат гръб на трансатлантическия свят, който Вашингтон изгради след Втората световна война. Администрацията атакува европейските демокрации по въпросите на имиграцията и свободата на словото, като същевременно заплашваше да наложи тежки мита върху европейските стоки. Натискът ѝ за прекратяване на войната в Украйна включваше сближаване с Москва и натиск върху Киев.

Отношенията изглеждаха да се размразяват миналото лято след усилените европейски усилия да убедят Тръмп, че съюзниците са полезни за интересите на САЩ, а не пречка. През юни той даде благословията си на НАТО, след като съюзниците се съгласиха да харчат много повече за отбрана, а когато осем европейски лидери напуснаха среща с Тръмп в Белия дом през август, те се чувстваха предпазливо оптимистични, че трансатлантическите отношения са се стабилизирали.

Това не продължи дълго. Доверието между Европа и САЩ претърпя нов удар, когато се появи американски мирен план за Украйна, който благоприятстваше Русия. След това новата стратегия за национална сигурност на Белия дом от декември атакува европейските съюзници, като същевременно зае мека позиция спрямо основните противници на Запада – Русия и Китай.

Повредени аргументи

Европейците от години твърдят, че макар да не харчат толкова за оръжия, колкото САЩ, те последователно подкрепят и защитават западните интереси.

Единственият път, когато НАТО се позова на клаузата за взаимна отбрана от учредителния си договор, известна като член 5, беше за да подкрепи САЩ след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. В Афганистан Дания е с най-високата смъртност на глава от населението сред всички страни от НАТО, включително САЩ.

Сега администрацията по същество заяви, че миналите усилия не влияят на настоящото мислене на САЩ. „Само защото сте направили нещо умно преди 25 години, не означава, че не можете да направите нещо глупаво сега“, каза наскоро вицепрезидентът Джей Ди Ванс пред Фокс Нюз.

Тръмп многократно е изразявал съмнения относно готовността на САЩ да подкрепят член 5. По време на първия си мандат той шокира съюзниците си при ранна визита в централата на алианса, като не пое рутинния ангажимент на САЩ да защитава членовете на НАТО.

По време на кампанията си за преизбиране през 2024 г. Тръмп заяви, че ще насърчи Русия да „прави каквото си иска“ със съюзниците, които не изпълняват целите за разходите. Той също така постави под съмнение дали европейските страни биха дошли на помощ на Америка в случай на криза.

Преди срещата на върха на НАТО през юни миналата година, когато беше попитан дали подкрепя пакта, Тръмп отговори: „Зависи от вашата дефиниция. Има много дефиниции на член 5“. Миналата седмица той написа в Truth Social: „Съмнявам се, че НАТО ще ни помогне, ако наистина се нуждаем от тях“.

Ветераните от Атлантическия алианс предупреждават, че противниците на Запада ще бъдат основните бенефициенти от разрива.

„В крайна сметка това само вреди на позицията на Америка в света, а Америка – както и Европа – се нуждае от приятели и съюзници в този по-опасен свят“, каза Оана Лунгеску, която е била говорител на НАТО в продължение на 13 години, включително през първия мандат на Тръмп, и сега работи в Royal United Services Institute, лондонски мозъчен тръст. „Единствените хора, които виждам да се възползват от това, са Путин и Си. Сигурно си поръчват пуканки“, каза тя, имайки предвид руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин.

Искането на Тръмп да притежава Гренландия е особено объркващо за европейците, защото за тях, както и за много американци, то няма логична основа – за разлика от неговите оплаквания относно ниските военни разходи на Европа.

Тръмп е просто най-решителният от дългата поредица американски президенти, които са изисквали от съюзниците в НАТО да допринасят повече за собствената си сигурност. Европейците от години признават своите недостатъци. По отношение на търговията, макар европейците да оспориха икономическите аргументи на Тръмп, те разбраха неговата политическа програма и необходимостта да се ангажират с нея.

Но по отношение на Гренландия Тръмп почти не намира съмишленици в Европа. Дори един от най-върлите му поддръжници в региона, британският евроскептик Найджъл Фараж, на 17 януари критикува заплахата на Тръмп за налагане на мита, като каза: „Не винаги сме съгласни с правителството на САЩ и в този случай определено не сме“.

Скептицизмът на Тръмп по отношение на НАТО е известен от години, но готовността му да влезе в конфликт с европейските съюзници изглежда се засилва, тъй като той става все по-смел в упражняването на американската власт.

Едно от най-последователните мнения на Тръмп през последните няколко десетилетия е, че Pax America – глобалната хегемония на САЩ от Втората световна война насам, управлявана чрез система от съюзи – е тежест за Америка, позволяваща на съюзниците да се възползват от предоставяната от САЩ военна сигурност и потребителското търсене на стоки.

Упорита защита

Европейските и другите съюзници на САЩ отдавна са признали неизбежността на оттеглянето на САЩ от ролята им на световен полицай. Но те не бяха подготвени за изразяването на презрение и враждебност от страна на администрацията на Тръмп. На 17 януари Тръмп отново отхвърли способността на Дания да защити Гренландия, като я сравни с „две кучешки шейни“.

В Truth Social Тръмп обвини Дания и други европейски съюзници, че застрашават световния мир, като изпращат малък брой военен персонал в Гренландия.

Дания беше поканила съюзниците в Гренландия за учения и беше информирала НАТО за тях. „Учения като това, което Дания провежда, както и разполагането на допълнителни войски, укрепват нашата колективна отбрана там“, заяви на 15 януари полковник Мартин О'Донъл, говорител на военното командване на НАТО.

Правителствата на Великобритания, Франция и Германия определиха разполагането на войски като усилие да покажат, че съюзниците от НАТО са ангажирани с отбраната на Гренландия срещу съперници като Русия, но Тръмп заяви, че целта им е неизвестна.

„Това е много опасна ситуация за безопасността, сигурността и оцеляването на нашата планета. Тези страни, които играят тази много опасна игра, са поставили на карта ниво на риск, което е неприемливо и неустойчиво“, написа Тръмп.

Той заяви, че засегнатите европейски страни ще бъдат обложени с 10% мито върху всички стоки, изпратени в САЩ от 1 февруари, което ще се увеличи до 25% през юни, освен ако не бъде постигнато споразумение за „пълно и цялостно закупуване на Гренландия“.

Дания каза, че САЩ са добре дошли да засилят военното си присъствие в Гренландия и се опита да започне преговори за сътрудничество там. Но Копенхаген и правителството на Гренландия подчертаха, че островът не е за продан.

Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че насилственото анексиране от страна на САЩ на територията на съюзник би означавало края на НАТО. Големите европейски страни подкрепиха Дания, настоявайки, че само датчаните и гренландците могат да решават бъдещето на Гренландия.

НАТО е преживяла сериозни вътрешни напрежения и преди, като например по време на Суецката криза през 1956 г., когато САЩ принудиха Великобритания и Франция да прекратят инвазията си в Египет, и инвазията на САЩ в Ирак през 2003 г., на която Франция и Германия се противопоставиха.

„Тези моменти бяха трудни за алианса, но той устоя. Но този момент изглежда много опасен. Такъв, какъвто не сме виждали досега, каза Лунгеску.

Източник: БГНЕС    
Криза в НАТО Доналд Тръмп Гренландия Трансатлантически отношения Мита и търговия Член 5 на НАТО САЩ и Европа Доверие в съюза Военни разходи Русия и Китай
Последвайте ни

По темата

Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

"Идва диктаторът": Когато политиците казват на глас онова, което обикновено премълчават

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Нова носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Любопитно Преди 2 минути

TikTok съобщи, че през първата седмица на годината търсенията за „2016“ са скочили с 452 процента в платформата

<p>Bitchat: Приложението, което плаши диктаторите</p>

Защо всички говорят за Bitchat? Новата офлайн мрежа на съоснователя на Twitter, което плаши диктаторите

Любопитно Преди 15 минути

Bitchat свързва смартфони наблизо директно чрез Bluetooth mesh мрежа, което създава локална мрежа от свързани устройства

12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

Свят Преди 36 минути

Полицията похвали приятелите му, че незабавно са извадили припадналото момче от водата преди да пристигнат спасителите, което му е дало шанс да оцелее

<p>Силно земетресение разлюля&nbsp;Джаму и Кашмир</p>

Силно земетресение разлюля индийската съюзна територия Джаму и Кашмир

Свят Преди 41 минути

Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам

Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам

Свят Преди 47 минути

<p>BMW 550e e безапелационен на пътя (тест драйв)</p>

BMW 550e e безапелационен на пътя (тест драйв)

Технологии Преди 55 минути

Макар и дискусионен на визия, този плъг-ин хибрид предлага изключителна икономия за габаритите и теглото си (гони 2,3 тона), прекрасен на дълъг път, просто създаден да навърта километри, а като динамика е по-бърз от М5 (Е60) с неговия V10 от Ф1

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Технологии Преди 1 час

Гладът за RAM, SSD и други компоненти, който е провокиран от огромните строежи на центрове за данни за AI, продължава да се увеличава, което води до вдигане на цените все повече устройства, включително смартфони, лаптопи и таблети

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

България Преди 1 час

Сред причините за издаването им са констатирани несъответствия с правната рамка и нужда от актуализиране на нормативни документи

<p>Тръмп обеща премахване на &quot;руската заплаха&quot; от Гренландия</p>

Тръмп обеща действия за премахване на "руската заплаха" от Гренландия

Свят Преди 1 час

Той твърди, че НАТО от 20 години настоява Дания да реши проблемите със сигурността, и заявява, че "това ще бъде направено" по отношение на безопасността на арктическата територия

<p>Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто</p>

Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто до нови рекорди

Свят Преди 1 час

Американският президент подхрани вече нарастващите геополитически напрежения този месец, като настоя, че Вашингтон ще поеме контрол над Гренландия

Къде е Светият Граал? Тайните на параклиса „Рослин“ и легендата за рицарите тамплиери

Къде е Светият Граал? Тайните на параклиса „Рослин“ и легендата за рицарите тамплиери

Любопитно Преди 1 час

Тази теория за първи път получава сериозна подкрепа през 80-те години на миналия век и оттогава е допълнително популяризирана чрез бестселъра криминален роман „Шифърът на Леонардо“

Шокиращи поскъпвания на фризьорските услуги: НАП отчете 291% скок в салон в Бургас

Шокиращи поскъпвания на фризьорските услуги: НАП отчете 291% скок в салон в Бургас

България Преди 1 час

По данни на НАП до момента са извършени над 3100 проверки

Раждаемостта в Китай достигна исторически минимум през 2025 г.

Раждаемостта в Китай достигна исторически минимум през 2025 г.

Свят Преди 1 час

Миналата година са регистрирани едва 7,92 милиона раждания

Първите три думи според вота на хората в анкетата „Думи на годината 2025 с „Как се пише?“

"Евро", "безобразие" и "протест" са думите на 2025 г. за България

България Преди 2 часа

Хората избраха победителите в „Думи на годината с „Как се пише?“

<p>Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата</p>

В очакване на предсрочния вот: Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата

България Преди 2 часа

Синът на последния ирански шах се зарече да се завърне в Иран

Синът на последния ирански шах се зарече да се завърне в Иран

Свят Преди 2 часа

Реза Пахлави обаче не посочи конкретни срокове и все още не е ясно дали ще му бъде позволено да влезе в страната

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg
1

Седмицата започва с "ледено" време

sinoptik.bg

Антоанет Пепе с малката Беатрис в болница

Edna.bg

Доли Партън на 80: Кралицата на кънтрито, която промени музиката, модата и света

Edna.bg

Левски остана без десни бекове за следващата проверка

Gong.bg

Григор Димитров запази мястото си в световната ранглиста

Gong.bg

НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро

Nova.bg

Добрич въвежда мерки срещу грипа

Nova.bg