В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

П реди няколко месеца официални представители от двете страни на Атлантическия океан се надяваха, че са спасили западния алианс – най-голямата икономическа и военна общност в света. Днес екипът, който спечели Студената война и водеше света, е в руини.

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи мита на европейските съюзници, които се противопоставят на пълното поглъщане от САЩ на датската територия Гренландия, обедини две области на трансатлантическо напрежение – търговията и сигурността – в експлозивен коктейл, който потапя алианса в най-дълбоката му криза от над 70 години.

„Световният мир е в опасност!“, написа Тръмп в Truth Social, твърдейки, че Китай и Русия ще завземат Гренландия, ако САЩ не го направят.

Той атакува европейските членове на Организацията на Северноатлантическия договор за изпращането на военен персонал на територията по покана на Дания, настоявайки, че само САЩ могат да осигурят сигурността на острова. След това дойде заплахата за ескалиране на митата, докато те не се съгласят САЩ да притежават Гренландия.

Икономическата заплаха на Тръмп и отхвърлянето на полезността на съюзниците засилиха чувството на шок в цяла Европа, където правителствата са разтърсени от безпрецедентните изблици на враждебност от страна на САЩ, откакто Тръмп се върна в Белия дом преди година.

НАТО, която беше основана на чувството за обща съдба сред западните демокрации, разчиташе толкова на доверието и политическото единство, колкото и на военната си инфраструктура. Убеждението, че САЩ са дълбоко ангажирани с европейските си съюзници и ще ги защитят от атака, беше в основата на доверието в НАТО и силата ѝ да възпира враговете.

Сега това доверие и ангажимент са под сериозно съмнение. Много ветерани от алианса от двете страни на Атлантическия океан се чудят дали той може да се възстанови.

„Организацията ще оцелее, но доверието – лепилото, което я държи заедно от над 75 години – е разрушено, така че тя няма да бъде ефективна“, каза Дъг Луте, пенсиониран генерал-лейтенант от американската армия и бивш посланик на САЩ в НАТО.

Почтителни прояви

Възобновената заплаха на Тръмп да завземе Гренландия тества границите на подхода на съюзниците да управляват Белия дом, като предлагат сътрудничество и ограничени отстъпки.

Европейските лидери сега търсят отговор и са разкъсвани между страха да не провокират още повече гнева на Тръмп и решимостта да поставят граница в леда над Гренландия.

Някои страни искат да покажат на Тръмп, че натискът му ще има последствия и за САЩ, като например застрашаване на търговското споразумение, постигнато с ЕС миналото лято, което избегна търговска война и беше от полза за американските предприятия. Някои официални лица търсят начини да предизвикат по-сурови търговски ответни мерки, докато други лидери се надяват да разсеят последния конфликт с задкулисни контакти с представители на администрацията.

Лидерите на Дания и седем европейски съюзници издадоха на 18 януари изявление, в което предупреждават, че „заплахите с мита подкопават трансатлантическите отношения и рискуват да доведат до опасна низходяща спирала“. Групата се ангажира „да остане единна и координирана в отговора си“.

Европейските страни се въздържаха да критикуват Тръмп през изминалата година, въпреки дълбоките си съмнения относно начина, по който той се справя с търговията, войната между Русия и Украйна и трансатлантическите отношения като цяло. Тяхната стратегия се свеждаше до компромис, при който икономическите ползи се жертваха в името на сигурността.

Съюзните лидери се опитаха да управляват Тръмп чрез ласкателство и почтителни прояви, например когато генералният секретар на НАТО Марк Руте го нарече „татко“ миналото лято. Но европейците все повече се притесняват, че показните похвали и вярност не дават резултат.

Повечето европейски правителства се опасяват, че пълно разриване на отношенията може да доведе до обявяване от Тръмп на края на НАТО, което ще ги принуди да създадат свой собствен военен съюз без САЩ – скъпоструващо предизвикателство за страни, които се борят с хронично нисък икономически растеж и напрегнати публични финанси.

В началото на миналата година вербалните атаки и резки промени в политиката на Белия дом подхраниха усещането, че САЩ обръщат гръб на трансатлантическия свят, който Вашингтон изгради след Втората световна война. Администрацията атакува европейските демокрации по въпросите на имиграцията и свободата на словото, като същевременно заплашваше да наложи тежки мита върху европейските стоки. Натискът ѝ за прекратяване на войната в Украйна включваше сближаване с Москва и натиск върху Киев.

Отношенията изглеждаха да се размразяват миналото лято след усилените европейски усилия да убедят Тръмп, че съюзниците са полезни за интересите на САЩ, а не пречка. През юни той даде благословията си на НАТО, след като съюзниците се съгласиха да харчат много повече за отбрана, а когато осем европейски лидери напуснаха среща с Тръмп в Белия дом през август, те се чувстваха предпазливо оптимистични, че трансатлантическите отношения са се стабилизирали.

Това не продължи дълго. Доверието между Европа и САЩ претърпя нов удар, когато се появи американски мирен план за Украйна, който благоприятстваше Русия. След това новата стратегия за национална сигурност на Белия дом от декември атакува европейските съюзници, като същевременно зае мека позиция спрямо основните противници на Запада – Русия и Китай.

Повредени аргументи

Европейците от години твърдят, че макар да не харчат толкова за оръжия, колкото САЩ, те последователно подкрепят и защитават западните интереси.

Единственият път, когато НАТО се позова на клаузата за взаимна отбрана от учредителния си договор, известна като член 5, беше за да подкрепи САЩ след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. В Афганистан Дания е с най-високата смъртност на глава от населението сред всички страни от НАТО, включително САЩ.

Сега администрацията по същество заяви, че миналите усилия не влияят на настоящото мислене на САЩ. „Само защото сте направили нещо умно преди 25 години, не означава, че не можете да направите нещо глупаво сега“, каза наскоро вицепрезидентът Джей Ди Ванс пред Фокс Нюз.

Тръмп многократно е изразявал съмнения относно готовността на САЩ да подкрепят член 5. По време на първия си мандат той шокира съюзниците си при ранна визита в централата на алианса, като не пое рутинния ангажимент на САЩ да защитава членовете на НАТО.

По време на кампанията си за преизбиране през 2024 г. Тръмп заяви, че ще насърчи Русия да „прави каквото си иска“ със съюзниците, които не изпълняват целите за разходите. Той също така постави под съмнение дали европейските страни биха дошли на помощ на Америка в случай на криза.

Преди срещата на върха на НАТО през юни миналата година, когато беше попитан дали подкрепя пакта, Тръмп отговори: „Зависи от вашата дефиниция. Има много дефиниции на член 5“. Миналата седмица той написа в Truth Social: „Съмнявам се, че НАТО ще ни помогне, ако наистина се нуждаем от тях“.

Ветераните от Атлантическия алианс предупреждават, че противниците на Запада ще бъдат основните бенефициенти от разрива.

„В крайна сметка това само вреди на позицията на Америка в света, а Америка – както и Европа – се нуждае от приятели и съюзници в този по-опасен свят“, каза Оана Лунгеску, която е била говорител на НАТО в продължение на 13 години, включително през първия мандат на Тръмп, и сега работи в Royal United Services Institute, лондонски мозъчен тръст. „Единствените хора, които виждам да се възползват от това, са Путин и Си. Сигурно си поръчват пуканки“, каза тя, имайки предвид руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин.

Искането на Тръмп да притежава Гренландия е особено объркващо за европейците, защото за тях, както и за много американци, то няма логична основа – за разлика от неговите оплаквания относно ниските военни разходи на Европа.

Тръмп е просто най-решителният от дългата поредица американски президенти, които са изисквали от съюзниците в НАТО да допринасят повече за собствената си сигурност. Европейците от години признават своите недостатъци. По отношение на търговията, макар европейците да оспориха икономическите аргументи на Тръмп, те разбраха неговата политическа програма и необходимостта да се ангажират с нея.

Но по отношение на Гренландия Тръмп почти не намира съмишленици в Европа. Дори един от най-върлите му поддръжници в региона, британският евроскептик Найджъл Фараж, на 17 януари критикува заплахата на Тръмп за налагане на мита, като каза: „Не винаги сме съгласни с правителството на САЩ и в този случай определено не сме“.

Скептицизмът на Тръмп по отношение на НАТО е известен от години, но готовността му да влезе в конфликт с европейските съюзници изглежда се засилва, тъй като той става все по-смел в упражняването на американската власт.

Едно от най-последователните мнения на Тръмп през последните няколко десетилетия е, че Pax America – глобалната хегемония на САЩ от Втората световна война насам, управлявана чрез система от съюзи – е тежест за Америка, позволяваща на съюзниците да се възползват от предоставяната от САЩ военна сигурност и потребителското търсене на стоки.

Упорита защита

Европейските и другите съюзници на САЩ отдавна са признали неизбежността на оттеглянето на САЩ от ролята им на световен полицай. Но те не бяха подготвени за изразяването на презрение и враждебност от страна на администрацията на Тръмп. На 17 януари Тръмп отново отхвърли способността на Дания да защити Гренландия, като я сравни с „две кучешки шейни“.

В Truth Social Тръмп обвини Дания и други европейски съюзници, че застрашават световния мир, като изпращат малък брой военен персонал в Гренландия.

Дания беше поканила съюзниците в Гренландия за учения и беше информирала НАТО за тях. „Учения като това, което Дания провежда, както и разполагането на допълнителни войски, укрепват нашата колективна отбрана там“, заяви на 15 януари полковник Мартин О'Донъл, говорител на военното командване на НАТО.

Правителствата на Великобритания, Франция и Германия определиха разполагането на войски като усилие да покажат, че съюзниците от НАТО са ангажирани с отбраната на Гренландия срещу съперници като Русия, но Тръмп заяви, че целта им е неизвестна.

„Това е много опасна ситуация за безопасността, сигурността и оцеляването на нашата планета. Тези страни, които играят тази много опасна игра, са поставили на карта ниво на риск, което е неприемливо и неустойчиво“, написа Тръмп.

Той заяви, че засегнатите европейски страни ще бъдат обложени с 10% мито върху всички стоки, изпратени в САЩ от 1 февруари, което ще се увеличи до 25% през юни, освен ако не бъде постигнато споразумение за „пълно и цялостно закупуване на Гренландия“.

Дания каза, че САЩ са добре дошли да засилят военното си присъствие в Гренландия и се опита да започне преговори за сътрудничество там. Но Копенхаген и правителството на Гренландия подчертаха, че островът не е за продан.

Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че насилственото анексиране от страна на САЩ на територията на съюзник би означавало края на НАТО. Големите европейски страни подкрепиха Дания, настоявайки, че само датчаните и гренландците могат да решават бъдещето на Гренландия.

НАТО е преживяла сериозни вътрешни напрежения и преди, като например по време на Суецката криза през 1956 г., когато САЩ принудиха Великобритания и Франция да прекратят инвазията си в Египет, и инвазията на САЩ в Ирак през 2003 г., на която Франция и Германия се противопоставиха.

„Тези моменти бяха трудни за алианса, но той устоя. Но този момент изглежда много опасен. Такъв, какъвто не сме виждали досега, каза Лунгеску.