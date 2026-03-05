Всички стартове на българския шампион Никола Цолов по DIEMA SPORT 3

З апочва надпреварата за голямата награда на Австралия във Формула 1, Формула 2 и Формула 3. Тренировките, квалификациите и състезанията в различните етапи почитателите на високите скорости ще могат да гледат по DIEMA SPORT 3 от 6 до 8 март.

Телевизионните зрители ще имат възможност ексклузивно да следят представянето на изгряващата звезда в този спорт – Никола Цолов. 19-годишният талант на България дебютира предсрочно във Формула 2 в края на 2025 г. с отбора на „Кампос Рейсинг“ на Академия „Ред Бул“. Той участва в последните два кръга в Катар и Абу Даби. Тогава Цолов успя да впечатли публиката с класирането си на седма позиция в квалификацията. Българският състезател извоюва исторически успех във Формула 3, като спечели две състезания и постигна общо шест подиума през 2025 г. и бе потвърден за пълен сезон във Формула 2. Представянето му през тази година ще бъде от изключително значение за Цолов, който преследва голямата цел – Формула 1.

Феновете на най-елитната автомобилна надпревара очакват любимците си на пистите. 2026-а очаква да бъде много оспорвана и заради въвеждането на новите правила.

Спортните журналисти на Нова Броудкастинг Груп ще бъдат на място, за да проследят всички детайли около сезон 2026 на едно от най-атрактивните състезания в света.

Пълната програма за предстоящите спринтове от първия етап на Формула 1, Формула 2 и Формула 3 в Мелбърн, Австралия от 6 до 8 март е налична тук.