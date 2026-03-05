Любопитно

Всички стартове на българския шампион Никола Цолов по DIEMA SPORT 3

Проследете първия етап от надпреварите във Формула 1, Формула 2 и Формула 3 от 6 до 8 март

5 март 2026, 16:51
Всички стартове на българския шампион Никола Цолов по DIEMA SPORT 3
Източник: NOVA

З апочва надпреварата за голямата награда на Австралия във Формула 1, Формула 2 и Формула 3. Тренировките, квалификациите и състезанията в различните етапи почитателите на високите скорости ще могат да гледат по DIEMA SPORT 3 от 6 до 8 март.

Телевизионните зрители ще имат възможност ексклузивно да следят представянето на изгряващата звезда в този спорт – Никола Цолов. 19-годишният талант на България дебютира предсрочно във Формула 2 в края на 2025 г. с отбора на „Кампос Рейсинг“ на Академия „Ред Бул“. Той участва в последните два кръга в Катар и Абу Даби. Тогава Цолов успя да впечатли публиката с класирането си на седма позиция в квалификацията. Българският състезател извоюва исторически успех във Формула 3, като спечели две състезания и постигна общо шест подиума през 2025 г. и бе потвърден за пълен сезон във Формула 2. Представянето му през тази година ще бъде от изключително значение за Цолов, който преследва голямата цел – Формула 1.

Феновете на най-елитната автомобилна надпревара очакват любимците си на пистите. 2026-а очаква да бъде много оспорвана и заради въвеждането на новите правила.

Спортните журналисти на Нова Броудкастинг Груп ще бъдат на място, за да проследят всички детайли около сезон 2026 на едно от най-атрактивните състезания в света.

Пълната програма за предстоящите спринтове от първия етап на Формула 1, Формула 2 и Формула 3 в Мелбърн, Австралия от 6 до 8 март е налична тук.

Източник: NOVA    
Формула 1 Никола Цолов Голяма награда на Австралия Формула 2 Формула 3 DIEMA SPORT 3 Автомобилен спорт Сезон 2026 Български състезател Мелбърн
Последвайте ни
Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

Арестуваха Бритни Спиърс

Арестуваха Бритни Спиърс

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

Принц Уилям в Корнуол: Защо престолонаследникът се отказа от официалната си титла?

Принц Уилям в Корнуол: Защо престолонаследникът се отказа от официалната си титла?

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 21 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 22 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 18 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гюров се срещна с посланика на САЩ

Гюров се срещна с посланика на САЩ

България Преди 1 час

Обсъдиха напредъка по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй"

Главен комисар Петър Антиев оглави Жандармерията

Главен комисар Петър Антиев оглави Жандармерията

България Преди 1 час

<p>Приеха промени и пенсиите могат да скочат до 760 евро</p>

Приеха на второ четене промените за вторите пенсии

България Преди 2 часа

Дадена и възможност почти 16 млрд. евро, които се намират в пенсионните фондове, да могат да бъдат инвестирани

Престъпна организация насилвала жени в България

Престъпна организация насилвала жени в България

България Преди 2 часа

Извършени са 25 обиски и претърсвания на жилища и автомобили

Путин нанесе нов удар на Европа, закани се да спре газа и цените скочиха

Путин нанесе нов удар на Европа, закани се да спре газа и цените скочиха

Свят Преди 3 часа

Преди войната в Украйна Русия осигуряваше около 40 процента от доставките на газ за Европейския съюз

Как ЕК помага за евакуацията на българи от Близкия изток

Как ЕК помага за евакуацията на българи от Близкия изток

България Преди 3 часа

През следващите дни са планирани допълнителни евакуационни полети

„Булката!“: Когато модерният прочит на Франкенщайн се превърне в чудовищна бъркотия

„Булката!“: Когато модерният прочит на Франкенщайн се превърне в чудовищна бъркотия

Любопитно Преди 3 часа

Новата интерпретация на класическата история събира впечатляващ актьорски състав, но резултатът е объркан филм, който трудно намира собствен стил

<p>Рюте заговори за член 5 на НАТО на фона на ескалацията в Близкия изток</p>

Рюте: Член 5 на НАТО не е на масата въпреки случая с иранската ракета, насочила се към Турция

Свят Преди 3 часа

Турция вчера обяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство

Пощенска банка и "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" стартират предлагането на новия застрахователно‑инвестиционен продукт „Еверест 6“

Пощенска банка и "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" стартират предлагането на новия застрахователно‑инвестиционен продукт „Еверест 6“

Любопитно Преди 3 часа

Той отговаря на засиления интерес на потребителите към алтернативни форми на спестяване и възможности за по-висока доходност

Едно от семействата е напът да се откаже още в началото на „Борба до ключ: Home2U срещу Inclusive”

Едно от семействата е напът да се откаже още в началото на „Борба до ключ: Home2U срещу Inclusive”

Любопитно Преди 3 часа

Участниците се сблъскват с първата си задача „Баня“ в събота от 20:00 ч. по NOVA

<p>Може ли България да стане косвена мишена на Иран</p>

Анализатори: Основните рискове за България при конфликт в Близкия изток са икономически и миграционни

България Преди 4 часа

Според експерти военна заплаха засега няма

Топ професиите с най-високи заплати в света

Топ професиите с най-високи заплати в света

Любопитно Преди 4 часа

Ако планирате професионална промяна, съветваме ви да обърнете внимание на тези цифри и да си водите бележки!

Свален дрон рани шестима души в Абу Даби

Свален дрон рани шестима души в Абу Даби

Свят Преди 4 часа

Доналд Тръмп

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

Свят Преди 4 часа

<p>Pok&eacute;mon на 30: Как детското хоби се превърна в &bdquo;златна мина&ldquo; за милиони долари</p>

Покемон на 30: Как детското хоби се превърна в „златна мина“ за милиони долари

Любопитно Преди 4 часа

Три десетилетия след старта си, Pokémon вече не е само детска игра, а глобален пазар за милиони. С доходност, биеща борсовия индекс S&P 500, и карти, достигащи цена от 16 млн. долара, франчайзът се превърна в убежище за инвеститори и колекционери

Снимката е илюстративна

Лазерни оръжия и Космически сили диктуват войната: САЩ топят иранския арсенал от орбита

Свят Преди 4 часа

Нова технология за лазерно въоръжение също е била разгърната срещу Иран като част от операция „Епична ярост“

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Молитва за чай в Китай

sinoptik.bg

Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ада

Edna.bg

Задържаха Бритни Спиърс в Калифорния

Edna.bg

Седмично в Бундеслигата (05.03.2026)

Gong.bg

Цветомир Найденов след 5:0 над Локомотив Пловдив: Слабо!

Gong.bg

Вдигат пенсиите от 1 юли

Nova.bg

291 българи се прибират днес от Близкия изток

Nova.bg