Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

И скри припламнаха в кабинета на служебния премиер Андрей Гюров, след като служебният министър на отбраната Атанас Запрянов се срещна с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Министрите от служебния кабинет нямат място по партийните централи. Ние трябва да се концентрираме върху работата, която имаме за осигуряване на спокойствието на българските граждани", заяви Гюров след днешния Съвет по сигурността във връзка с кризата в Близкия изток.

От своя страна Запрянов коментира, че е говорил с Борисов, защото за него е важно да продължи подкрепата на ГЕРБ за решението да бъдат допуснати военни самолети на САЩ на Летище "Васил Левски" в София.

"Не разглеждам разговора си с Борисов като партийно посещение, а като такова при политическа сила, която също носи отговорност за взетото през февруари решение. Ситуацията в момента изисква да имаме евроатлантическо мнозинство и подкрепа в Народното събрание", заяви Запрянов.

"То беше взето на 17-18 февруари, в мандата на кабинета "Желязков". Аз го подписах и уведомих тогавашния премиер", обясни Запрянов.

"Поддържаме контакт с НАТО. В петък ще има и Северноатлантически съвет на НАТО, на който също ще се обсъжда тази тема. Ще отправим искане за допълнително усилване на нашето ПВО, ако Главното командване сметне, че има нужда", каза още Запрянов.