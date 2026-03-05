Кремъл: Иран не е искал доставки на руско оръжие

К ремъл заяви, че Иран не се е обръщал към Москва с искания за доставки на оръжие и че позицията на Русия по въпроса е добре известна, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Кремъл: Русия е разочарована

„В дадения случай няма никакви постъпили искания от страна на Иран. Нашата последователна позиция е добре известна на всички. Тук няма никакви промени“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на журналистически въпрос дали Русия планира да окаже някаква помощ на Иран например с доставки на оръжие.

Kremlin ⁠spokesman Dmitry Peskov has said Russia has not received a request from Iran to send it weapons during the ongoing war.



Припомняме, че преди дни Кремъл обяви, че "е разочарован, че въпреки декларирания напредък на преговорите между Иран и САЩ ситуацията деградира до агресия."

Русия призова за сдържаност, след като Тръмп предупреди Иран за възможен удар

"Що се отнася до преговорите, които се водеха с посредничеството на Оман между САЩ и Иран, то, разбира се, можем да изразим дълбоко разочарование във връзка с това, че на фона на постъпващата информация за значителен напредък на тези разговори ситуацията въпреки всичко деградира до пряка агресия", посочи Кремъл.