България

Приеха на второ четене промените за вторите пенсии

Дадена и възможност почти 16 млрд. евро, които се намират в пенсионните фондове, да могат да бъдат инвестирани

5 март 2026, 15:59
Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира
Анализатори: Основните рискове за България при конфликт в Близкия изток са икономически и миграционни

Анализатори: Основните рискове за България при конфликт в Близкия изток са икономически и миграционни
Служебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност

Служебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност
Близнаците, които живяха 9 месеца в болницата, отиват в приемно семейство: Няма да ги разделят

Близнаците, които живяха 9 месеца в болницата, отиват в приемно семейство: Няма да ги разделят
ЦИК посече „Подкрепи Радев“: Коалицията смени името, но пак остана извън изборите

ЦИК посече „Подкрепи Радев“: Коалицията смени името, но пак остана извън изборите
„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“
Премиерът Гюров свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност

Премиерът Гюров свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност
Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

Д а бъде въведен мултифондовият модел в допълнителното пенсионно осигуряване, реши Народното събрание (НС) с приетите на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Чрез въвеждането на мултифондов модел ще се даде възможност осигурените лица да избират как да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания, като се отчита различната толерантност към риска на отделните категории лица в различните фази на жизнения им цикъл, пише в мотивите си вносителят Министерският съвет.

В срок до 30 ноември управителните органи на пенсионноосигурителните дружества приемат решения за създаване на подфондове в управляваните от тях универсални пенсионни фондове.

Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро

Подфондовете ще бъдат с различен инвестиционен профил - динамичен, балансиран и консервативен, съобразени с жизнения цикъл на осигурените. Лицата, избрали да следват стратегията на жизнения цикъл, както и служебно разпределените, ще бъдат автоматично прехвърляни, съобразно възрастта: до 50 години – в динамичен подфонд; при навършване на 50 г. – в балансиран подфонд с по-нискорисков профил; и след като наближат възрастта за пенсиониране (три години преди нея) – в консервативен фонд, който е най-нискорисков и цели запазване на натрупаните средства.

НС гласува замяна на механизма за гарантиране на минималната доходност при управлението на средствата на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване с пазарен показател – бенчмарк. 

За осъществяване на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване и за управление на пенсионните фондове и подфондовете се въвеждат такси и удръжки в полза на пенсионноосигурителните дружества – удръжка от всяка осигурителна вноска, както и инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на професионален пенсионен фонд и на съответния подфонд в универсален пенсионен фонд, както и върху дохода, реализиран от управлението на средствата.

С промените се усъвършенства уредбата на изплащането на средства на наследниците на починалите осигурени лица и пенсионери посредством разширяване на кръга на наследниците с оглед констатирани в практиката проблеми.

Пенсионноосигурителното дружество е длъжно по всяко време да разполага с капиталова база, която възлиза на 2 на сто от нетните активи на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания, но не по-малко от минималния размер на капитала.

Приеха промените за вторите пенсии на първо четене в социалната комисия

Депутатите решиха пенсионноосигурителното дружество да може да инвестира средствата на универсален пенсионен фонд в динамичния подфонд само в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка; от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка; от трета държава, определена с наредба на Комисията по финансов надзор, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар, на многостранна система за търговия или организирана система за търговия в държава членка, или на официален пазар на фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен.

Инвестиции се допускат също в международни финансови организации, като в този случай ценните книжа трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг; в инструменти на паричния пазар, издадени или гарантирани от държава членка или нейната централна банка; в Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка, в облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка. Инвестиции могат да се правят и в корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти, както и в акции или дялове, издадени от предприятия за колективно инвестиране със седалище в държава членка или държава, определена с наредба на КФН, които инвестират поне 80 на сто от средствата си във финансови инструменти за финансиране на инфраструктурни проекти.

Парламентът прие член на управителния съвет, на съвета на директорите или прокурист на пенсионноосигурителното дружество да бъде само дееспособно физическо лице, на което не са налагани административни наказания през последните пет години за системни нарушения на КСО и на другите закони, регламентиращи небанковия финансов сектор. Досега изискването беше за три години.

"Приетите днес промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) ще дадат възможност пенсионните спестявания на хората, които са във втория стълб, да могат да се инвестират съобразно техните желания и тяхната толерантност към риска в динамични, балансирани или консервативни фондове", обясни в кулоарите на парламента председателят на социалната комисия Деница Сачева. По думите й това ще доведе до по-висока доходност на техните пенсии от втория стълб. 

"Направени са редица симулационни проекти от Комисията за финансов надзор, спрямо които, ако в момента средната пенсия е 490 евро, благодарение на промените, може да достигне до 760 евро", заяви Сачева. По думите й, благодарение на промените, е дадена и възможност почти 16 млрд. евро, които се намират  в пенсионните фондове, да могат да бъдат инвестирани в проекти, свързани с инфраструктура, с образователна инфраструктура, с енергийни инфраструктурни проекти, както и с възможности за развитие на капиталовия пазар.

"За да може всичко това да се случи, се акцентира върху финансовата грамотност, защото хората могат да бъдат богати само тогава, когато са финансово грамотни", подчерта председателят на социалната комисия.

"Това според нас е и модерната социална политика, която овластява хората и им дава възможност да разполагат по-добре със своите спестявания", изтъкна Сачева.

"Важно е да отбележим, че парите във втория пенсионен стълб се онаследяват, така че с възможността доходите от втория пенсионен стълб да бъдат по-високи подкрепяме и това в семействата да остават и повече пари", добави тя.

Според нея това е една дългоочаквана реформа и подобрение на пенсионната система, чакана от почти две десетилетия.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Мултифондов модел Пенсионно осигуряване Инвестиционна стратегия
Последвайте ни
Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

Арестуваха Бритни Спиърс

Арестуваха Бритни Спиърс

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

Принц Уилям в Корнуол: Защо престолонаследникът се отказа от официалната си титла?

Принц Уилям в Корнуол: Защо престолонаследникът се отказа от официалната си титла?

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Как да спрем териториалната агресия при кучето си

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 21 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 22 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 18 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Свят Преди 10 минути

Багаи: Агресорите умишлено атакуват цивилни райони

Гюров се срещна с посланика на САЩ

Гюров се срещна с посланика на САЩ

България Преди 1 час

Обсъдиха напредъка по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй"

Иво Димчев

Иво Димчев откровено за стреса, сцената и участието си в „Като две капки вода“

Любопитно Преди 2 часа

Иво Димчев в абсолютно откровение за сцената, личния живот, смелостта да бъдеш различен и тежестта на миналото

.

Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ад

Любопитно Преди 2 часа

Още един от известните участници напуска надпреварата

Престъпна организация насилвала жени в България

Престъпна организация насилвала жени в България

България Преди 2 часа

Извършени са 25 обиски и претърсвания на жилища и автомобили

Володимир Зеленски

„Дори не ни помагайте, само ни дайте оръжията“: Планът на Зеленски за ултиматум към Путин

Свят Преди 3 часа

Войната на САЩ с Иран рискува да остави Украйна уязвима пред силите на Владимир Путин, предупреди украинският президент Володимир Зеленски, докато американският му колега Доналд Тръмп насочва военната си мощ към Иран

Как ЕК помага за евакуацията на българи от Близкия изток

Как ЕК помага за евакуацията на българи от Близкия изток

България Преди 3 часа

През следващите дни са планирани допълнителни евакуационни полети

„Булката!“: Когато модерният прочит на Франкенщайн се превърне в чудовищна бъркотия

„Булката!“: Когато модерният прочит на Франкенщайн се превърне в чудовищна бъркотия

Любопитно Преди 3 часа

Новата интерпретация на класическата история събира впечатляващ актьорски състав, но резултатът е объркан филм, който трудно намира собствен стил

<p>Рюте заговори за член 5 на НАТО на фона на ескалацията в Близкия изток</p>

Рюте: Член 5 на НАТО не е на масата въпреки случая с иранската ракета, насочила се към Турция

Свят Преди 3 часа

Турция вчера обяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство

Пощенска банка и "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" стартират предлагането на новия застрахователно‑инвестиционен продукт „Еверест 6“

Пощенска банка и "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" стартират предлагането на новия застрахователно‑инвестиционен продукт „Еверест 6“

Любопитно Преди 3 часа

Той отговаря на засиления интерес на потребителите към алтернативни форми на спестяване и възможности за по-висока доходност

Едно от семействата е напът да се откаже още в началото на „Борба до ключ: Home2U срещу Inclusive”

Едно от семействата е напът да се откаже още в началото на „Борба до ключ: Home2U срещу Inclusive”

Любопитно Преди 3 часа

Участниците се сблъскват с първата си задача „Баня“ в събота от 20:00 ч. по NOVA

Топ професиите с най-високи заплати в света

Топ професиите с най-високи заплати в света

Любопитно Преди 4 часа

Ако планирате професионална промяна, съветваме ви да обърнете внимание на тези цифри и да си водите бележки!

Свален дрон рани шестима души в Абу Даби

Свален дрон рани шестима души в Абу Даби

Свят Преди 4 часа

Доналд Тръмп

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

Свят Преди 4 часа

<p>Pok&eacute;mon на 30: Как детското хоби се превърна в &bdquo;златна мина&ldquo; за милиони долари</p>

Покемон на 30: Как детското хоби се превърна в „златна мина“ за милиони долари

Любопитно Преди 4 часа

Три десетилетия след старта си, Pokémon вече не е само детска игра, а глобален пазар за милиони. С доходност, биеща борсовия индекс S&P 500, и карти, достигащи цена от 16 млн. долара, франчайзът се превърна в убежище за инвеститори и колекционери

Снимката е илюстративна

Лазерни оръжия и Космически сили диктуват войната: САЩ топят иранския арсенал от орбита

Свят Преди 4 часа

Нова технология за лазерно въоръжение също е била разгърната срещу Иран като част от операция „Епична ярост“

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Молитва за чай в Китай

sinoptik.bg

Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ада

Edna.bg

Задържаха Бритни Спиърс в Калифорния

Edna.bg

Седмично в Бундеслигата (05.03.2026)

Gong.bg

Цветомир Найденов след 5:0 над Локомотив Пловдив: Слабо!

Gong.bg

Вдигат пенсиите от 1 юли

Nova.bg

291 българи се прибират днес от Близкия изток

Nova.bg