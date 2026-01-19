Свят

Хиляди протестираха срещу плана на Тръмп в Дания и Гренландия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Демонстрации се проведоха в датски градове, включително столицата Копенхаген, както и в столицата на Гренландия Нуук

19 януари 2026, 11:16
Хиляди протестираха срещу плана на Тръмп в Дания и Гренландия (СНИМКИ/ВИДЕО)
Източник: iStock

Х иляди хора в Гренландия и Дания протестираха срещу плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да превземе Гренландия - автономна датска територия, съобщи BBC.

Демонстрации се проведоха в датски градове, включително столицата Копенхаген, както и в столицата на Гренландия Нуук.

Митингите съвпадат с посещението в Копенхаген на делегация от Конгреса на САЩ. Нейният лидер, сенаторът демократ Крис Кунс, определи реториката на Тръмп като „неконструктивна“.

Тръмп не изключи възможността да завземе Гренландия, която според него е от решаващо значение за националната сигурност на Америка, със сила - и сега обяви, че ще наложи мита на европейските страни, които се противопоставят на плана му.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MS NOW News (@msnownews)

Стоките от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Холандия и Финландия ще бъдат обложени с 10% американска тарифа от 1 февруари, написа той в своята платформа Truth Social в събота.

Обвинявайки тези страни, че играят „много опасна игра“, той заяви, че тарифите ще бъдат повишени до 25% на 1 юни, „докато не бъде постигнато споразумение за пълното и тотално изкупуване на Гренландия“.

Гренландия е слабо населена, но богата на ресурси, а местоположението ѝ между Северна Америка и Арктика я прави подходяща за системи за ранно предупреждение в случай на ракетни атаки и за наблюдение на кораби в региона.

Тръмп вече е казвал, че Вашингтон ще получи територията „по лесния начин“ или „по трудния начин“ - очевиден намек за закупуване на острова или завладяването му със сила.

В събота в Копенхаген бяха развявани плакати с надписи: „Ръцете далеч от Гренландия“ и „Гренландия за гренландците“.

„Много е важно да останем заедно и да покажем, че Гренландия не е за продажба и че не бихме искали да бъдем американци, нито да бъдем анексирани от САЩ“, заяви гренландският политик Ерик Йенсен пред информационна агенция Ройтерс.

Съботните протести са организирани от гренландски и датски неправителствени организации. „Изискваме уважение към Датското кралство и правото на Гренландия на самоопределение“, каза Камила Сийзинг, ръководител на инуитите, обединяваща гренландски асоциации.

В Нуук, министър-председателят на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен се присъедини към протестиращи, държащи плакати с надписи „Гренландия не е за продажба“ и „ние оформяме нашето бъдеще“, докато се насочваха към американското консулство.

Проучванията на общественото мнение показват, че 85% от гренландците са против присъединяването на територията към САЩ.

Други европейски страни се обединиха в подкрепа на Дания, твърдейки, че сигурността на Арктическия регион трябва да бъде съвместна отговорност на НАТО.

Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Финландия, Холандия и Обединеното кралство изпратиха малък брой войници в Гренландия в така наречената разузнавателна мисия.

Много хора в САЩ изразиха скептицизъм относно придобиването на Гренландия. По-голямата част от делегацията на Конгреса, посещаваща Дания, са демократи, но 11-членният екип включва и умерени републиканци.

„Има основателни причини да проучим начини за по-добри инвестиции в арктическата сигурност като цяло, както в американската Арктика, така и в нашите партньори от НАТО“, каза Кунс.

Но посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц заяви, че животът на гренландците ще бъде „по-безопасен, по-силен и по-проспериращ под закрилата на Съединените щати“.

Той каза пред Fox News, че Дания „просто няма ресурсите или капацитета да направи това, което е необходимо в северния регион“.

Източник:  BBC    
Гренландия Доналд Тръмп Протести Дания САЩ Придобиване на територия Национална сигурност Мита Копенхаген Самоопределение
