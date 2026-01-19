Хиляди протестираха срещу плана на Тръмп в Дания и Гренландия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Х иляди хора в Гренландия и Дания протестираха срещу плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да превземе Гренландия - автономна датска територия, съобщи BBC.

Демонстрации се проведоха в датски градове, включително столицата Копенхаген, както и в столицата на Гренландия Нуук.

Митингите съвпадат с посещението в Копенхаген на делегация от Конгреса на САЩ. Нейният лидер, сенаторът демократ Крис Кунс, определи реториката на Тръмп като „неконструктивна“.

Тръмп не изключи възможността да завземе Гренландия, която според него е от решаващо значение за националната сигурност на Америка, със сила - и сега обяви, че ще наложи мита на европейските страни, които се противопоставят на плана му.

Стоките от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Холандия и Финландия ще бъдат обложени с 10% американска тарифа от 1 февруари, написа той в своята платформа Truth Social в събота.

Обвинявайки тези страни, че играят „много опасна игра“, той заяви, че тарифите ще бъдат повишени до 25% на 1 юни, „докато не бъде постигнато споразумение за пълното и тотално изкупуване на Гренландия“.



Гренландия е слабо населена, но богата на ресурси, а местоположението ѝ между Северна Америка и Арктика я прави подходяща за системи за ранно предупреждение в случай на ракетни атаки и за наблюдение на кораби в региона.

Тръмп вече е казвал, че Вашингтон ще получи територията „по лесния начин“ или „по трудния начин“ - очевиден намек за закупуване на острова или завладяването му със сила.

Thousands and thousands of danes and greenlanders gathered in Copenhagen and other danish and greenlandic cities to send a clear signal to Trump: Hands Off Greenland❤️🇬🇱 #dkpol #greenland #handsoffgreenland pic.twitter.com/Y4xWCfvEet — Pelle Dragsted (@pelledragsted) January 17, 2026

В събота в Копенхаген бяха развявани плакати с надписи: „Ръцете далеч от Гренландия“ и „Гренландия за гренландците“.

„Много е важно да останем заедно и да покажем, че Гренландия не е за продажба и че не бихме искали да бъдем американци, нито да бъдем анексирани от САЩ“, заяви гренландският политик Ерик Йенсен пред информационна агенция Ройтерс.

Thousands of protesters have taken to the streets of Denmark to show support for Greenland and reject US President Trump’s repeated threats to take control of the self-governing Danish territory https://t.co/zsE1lD3fSY pic.twitter.com/VUBawablC3 — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 17, 2026

Съботните протести са организирани от гренландски и датски неправителствени организации. „Изискваме уважение към Датското кралство и правото на Гренландия на самоопределение“, каза Камила Сийзинг, ръководител на инуитите, обединяваща гренландски асоциации.

“Make America Go Away.” Denmark and Greenland protest Trump’s plans



Thousands of people across Denmark took to the streets to protest Donald Trump’s plans regarding Greenland. In Copenhagen, according to organizers, 20,000 demonstrators gathered outside City Hall, waving Danish… pic.twitter.com/jESuRIYnqq — NEXTA (@nexta_tv) January 17, 2026

В Нуук, министър-председателят на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен се присъедини към протестиращи, държащи плакати с надписи „Гренландия не е за продажба“ и „ние оформяме нашето бъдеще“, докато се насочваха към американското консулство.

Проучванията на общественото мнение показват, че 85% от гренландците са против присъединяването на територията към САЩ.

Други европейски страни се обединиха в подкрепа на Дания, твърдейки, че сигурността на Арктическия регион трябва да бъде съвместна отговорност на НАТО.

Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Финландия, Холандия и Обединеното кралство изпратиха малък брой войници в Гренландия в така наречената разузнавателна мисия.

"Greenland is not for sale." Thousands of people took to the streets in Copenhagen on Saturday to protest against U.S. actions and remarks suggesting control over Greenland. #Greenland pic.twitter.com/Hv75Jnt0Sg — China Xinhua News (@XHNews) January 18, 2026

Много хора в САЩ изразиха скептицизъм относно придобиването на Гренландия. По-голямата част от делегацията на Конгреса, посещаваща Дания, са демократи, но 11-членният екип включва и умерени републиканци.

„Има основателни причини да проучим начини за по-добри инвестиции в арктическата сигурност като цяло, както в американската Арктика, така и в нашите партньори от НАТО“, каза Кунс.

Но посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц заяви, че животът на гренландците ще бъде „по-безопасен, по-силен и по-проспериращ под закрилата на Съединените щати“.

Той каза пред Fox News, че Дания „просто няма ресурсите или капацитета да направи това, което е необходимо в северния регион“.