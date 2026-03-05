Свят

„Дори не ни помагайте, само ни дайте оръжията“: Планът на Зеленски за ултиматум към Путин

Войната на САЩ с Иран рискува да остави Украйна уязвима пред силите на Владимир Путин, предупреди украинският президент Володимир Зеленски, докато американският му колега Доналд Тръмп насочва военната си мощ към Иран

5 март 2026, 15:04
В ойната на САЩ с Иран рискува да остави Украйна уязвима пред силите на Владимир Путин, предупреди украинският президент Володимир Зеленски, докато американският му колега Доналд Тръмп насочва военната си мощ към Иран.

В ексклузивно и обширно интервю за The Independent украинският президент сподели тревогите си относно влиянието на нарастващия конфликт в Близкия изток върху усилията на страната му да се защитава срещу Русия.

Украйна вече може да се изправи пред недостиг на ракети за противовъздушна отбрана, с които да защитава градовете си от атаки, каза той, тъй като САЩ и съюзниците им използват стотици такива за защита срещу вълните от ирански дронове и ракети.

„Фокусът ще се измести към Близкия изток, към иранската война сега и към Съединените щати, а също и към Израел. Това е напълно разбираемо – и за страните в Близкия изток, които сега са под атака, масирани атаки с дронове и ракети от иранска страна. Нашата оценка, разбира се, е, че противовъздушната отбрана за Украйна може да намалее“, каза Зеленски пред подкаста на изданието – World of Trouble.

Зеленски, който беше открит поддръжник на последните въздушни кампании на САЩ и Израел срещу Иран и по-рано тази година призова за повече подкрепа за народно въстание, заяви, че е подготвил командирите си да се справят с предполагаемия недостиг в собствената им отбрана.

Украинският президент беше категоричен, че не се оплаква, а по-скоро излага практическата реалност, пред която е изправена страната му, докато войната срещу Иран продължава.

Има малко средства за защита срещу идващи балистични ракети, които се изстрелват по траектория, извеждаща ги в космоса, след което падат със скорост до пет пъти по-голяма от скоростта на звука. Русия ги използва срещу Украйна вече четири години.

Но повечето противоракетни системи за борба с балистични ракети – най-вече Patriot и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) – се произвеждат в Америка и са основните средства за защита, използвани в региона на Персийския залив и извън него.

„Те са основно в Съединените щати, така че те произвеждат противовъздушната отбрана и, разбира се, ще контролират този брой и мисля, че ще се опитат да задържат пакета от такива ракети. Това е разбираемо“, каза Зеленски.

Киев вече произвежда огромно количество прехващачи за къс обсег срещу дронове, а експерти от страната са изпратени спешно в региона на Персийския залив, за да консултират по въпросите на противовъздушната отбрана срещу рояците от нискотехнологични ирански атакуващи ракети.

Но за собствената си отбрана Украйна е в контакт със свои поддръжници по света, които купуват оръжия от САЩ, за да помогнат за защитата на страната му, но засега не е получила отговор как ще бъде компенсиран предстоящият недостиг. „Моят екип знае за това и вече получи послание от мен, че трябва да се подготвят за такива предизвикателства“, добави той.

Зеленски също предупреди за въздействието на войната с Иран върху цените на петрола, след като Техеран затрудни корабоплаването през Персийския залив и Ормузкия проток. Цените на суровия петрол са се повишили с почти една пета, откакто Иран беше атакуван от Израел и САЩ.

Китай купува 48% от руския петрол, а Индия – 38%, според данни, публикувани този месец от Центъра за изследване на енергията и чистия въздух. Голяма част от този петрол им се доставя, заобикаляйки международните санкции, чрез „сенчест флот“ от танкери. „Как Русия ще използва ценовия бум или няма да го използва, ще зависи от това как нашите партньори ще работят с най-големите вносители“, каза той, без да назовава конкретни държави.

Европейският съюз остава най-големият клиент на руски газ, а много морски държави са били неохотни да спират и задържат сенчестите петролни танкери, преминаващи през техните територии. „Затова трябва да работим по това“, продължи Зеленски. „И трябва да работим – отново, да продължим работата по санкциите, по сенчестите флоти, за да спрем танкерите с руски петрол“.

Той каза, че не очаква руските атаки с дронове и други ракети да бъдат повлияни от американско-израелската атака срещу Иран, който през последните четири години е основен доставчик на дронове „Шахед“, защото Русия е преместила голяма част от производството на тези ирански оръжия на собствена територия.

Зеленски подчерта, че не отправя критики към САЩ – винаги наясно, че администрацията на Тръмп реагира много остро на всякаква критика. Но той обясни, че върху Путин не е упражнен достатъчен военен и икономически натиск, за да пристъпи към мирни преговори с истинско намерение.

Миналата година Зеленски пътува до Белия дом, за да убеди Тръмп да разреши продажбата на далекобойни ракети Томахоук на Европа за използване от Украйна. Усилията му в крайна сметка се провалиха, а сега Томахоук се използват в огромни количества срещу Иран.

Зеленски каза, че е видял различни оценки за това колко са били използвани срещу Иран: „2000? Не знам точно… през първите два дни. Знаете ли колко поисках от Съединените щати?... 200 казах или просто ни дайте 100“.

Той каза, че на Иран е било казано от САЩ в рамките на преговори да спре ядрената си програма, да спре производството и продажбата на ракети, да спре спонсорирането на тероризъм. „Те (САЩ) казаха: ако не сте готови да спрете – 1, 2, 3 – ще последват агресивни стъпки. Ако не сте готови да се съобразите, ще отговорим със сила. В моя случай това, което предложих на всички партньори, беше: кажете на Путин – 1, 2, 3 – същите стъпки, а след това, ако не се съобрази дори не ни помагайте. Просто ни дайте оръжията“, сподели Зеленски.

Източник: The Independent    
Украйна уязвимост Конфликт САЩ Иран Противовъздушна отбрана Володимир Зеленски Война Русия-Украйна Близкоизточен конфликт Цени на петрола Санкции срещу Русия Системи Patriot Американска военна помощ
