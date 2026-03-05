Любопитно

Покемон на 30: Как детското хоби се превърна в „златна мина“ за милиони долари

Три десетилетия след старта си, Pokémon вече не е само детска игра, а глобален пазар за милиони. С доходност, биеща борсовия индекс S&P 500, и карти, достигащи цена от 16 млн. долара, франчайзът се превърна в убежище за инвеститори и колекционери

5 март 2026, 13:55
Покемон на 30: Как детското хоби се превърна в „златна мина“ за милиони долари
Източник: iStock

Т ова, което започва като хоби за колекциониране на насекоми в съзнанието на японски дизайнер, днес се е развило в най-печелившия медиен франчайз в света. Три десетилетия след дебюта си, Pokémon вече не е само детска игра, а мащабен „квазифондов пазар“, където носталгията се среща с високорискови инвестиции, а редките хартиени карти достигат цени от милиони долари, пише CNN.

Историята на една размяна

В миналото сделките с карти Pokémon често се сключват по време на училищните обедни почивки. За едно осемгодишно дете размяната на карта „Бластойз“ за „Чаризард“ не е била финансова трансакция, а придобиване на ценен трофей. Днес обаче тези детски спомени имат конкретна пазарна цена. Една добре запазена карта от този период може да струва близо 25 000 долара, като стойността ѝ продължава да расте.

Търговските карти са ключов стълб за успеха на бранда. На 30-ата годишнина от старта му, те привличат както деца, така и възрастни колекционери и спекуланти. По-рано този месец инфлуенсърът Логан Пол продаде една-единствена карта за рекордните 16,5 милиона долара. Мащабът на производството е огромен: до март 2025 г. са отпечатани над 75 милиарда карти – количество, което би достигнало Луната и обратно осем пъти.

Развитието на „Покемания“

Pokémon се ражда с пускането на игрите за Game Boy в Япония на 27 февруари 1996 г. В рамките на три години 151-те създания на Сатоши Таджири се превръщат в глобален феномен, подкрепен от аниме поредица и игра с карти, която стъпва в САЩ през 1999 г.

Въпреки разширяването на списъка със създания (до 1025 вида днес), популярността на франчайза преминава през периоди на спад поради конкуренцията на Digimon и Magic: The Gathering. Ситуацията се променя радикално през юли 2016 г. с пускането на мобилното приложение Pokémon Go. Играта достигна 500 милиона изтегляния за два месеца и привлече играчи от всички възрасти.

Влиянието на пандемията

Докато интересът към картите отново започваше да намалява към 2019 г., пандемията от COVID-19 предизвика неочакван обрат. Според анализатори от платформата Card Ladder, търсенето на колекционерски предмети е скочило рязко по време на карантините.

Пазарът на покемони „полудя“ през 2021 г. Към настоящия момент индексът на най-популярните карти показва стойност с 6 208% по-висока спрямо май 2004 г. Това е по-добра възвръщаемост на инвестицията в сравнение с широкия индекс S&P 500, който за същия период се е покачил с 521%. През 2004 г. карта „Чаризард“ от първо издание е струвала около 100 долара; наскоро екземпляр в идеално състояние беше продаден на търг за 528 000 долара.

Пазарни предизвикателства и престъпност

Основният проблем пред хобито днес е икономическото несъответствие между търсене и предлагане. Въпреки че за последната година са отпечатани над 10 милиарда карти, много купувачи се борят за достъп до нови комплекти.

Тази ситуация породи явлението „скалпинг“ – прекупуване на стока с цел препродажба на по-високи цени. Някои колекционери, като Рос Купър, описват това като „тъжна ситуация“ за едно младежко хоби. Недостигът и високите цени доведоха и до сериозни инциденти:

  • Веригата Target временно спря продажбите през 2021 г. след конфликт в магазин.
  • Музеят „Ван Гог“ отмени промоция поради съображения за сигурност.
  • В Япония спекуланти изкупиха детски менюта в McDonald's само заради картите, изхвърляйки храната.
  • Зачестиха въоръжените грабежи на магазини за карти в САЩ, Великобритания и Япония.

Социалният аспект

Въпреки проблемите, общността запазва и своята позитивна страна. Популярни личности като Лий Стайнфелд използват колекциите си за благотворителност, като планират дарения за организации за психично здраве.

Пример за емоционалната сила на хобито е случаят с осемгодишния Роки, който губи колекцията си при пожар в дома му през януари 2025 г. Благодарение на дарения от непознати и популярни инфлуенсъри, момчето успява да възстанови картите си, включително попадайки на изключително рядък „God Pack“. Тези истории показват, че зад финансовите анализи Pokémon остава общност, изградена върху споделена страст и щедрост.

Източник: CNN    
Покемон франчайз Колекционерски карти Високорискови инвестиции Пазар на колекционерски предмети Носталгия Редки карти Покемон Покемон Go Влияние на пандемията Спекулация Общност
Последвайте ни

По темата

Служебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност (НА ЖИВО)

Служебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност (НА ЖИВО)

Най-шокиращата победа в историята на

Най-шокиращата победа в историята на "Оскарите"

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

Топ професиите с най-високи заплати в света

Топ професиите с най-високи заплати в света

Какво трябва да знаем за електронните пари и електронното банкиране

Какво трябва да знаем за електронните пари и електронното банкиране

pariteni.bg
Nissan X-Trail навъртя 25 години и над 8 милиона продажби

Nissan X-Trail навъртя 25 години и над 8 милиона продажби

carmarket.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 18 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 19 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 15 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как ЕК помага за евакуацията на българи от Близкия изток

Как ЕК помага за евакуацията на българи от Близкия изток

България Преди 21 минути

През следващите дни са планирани допълнителни евакуационни полети

„Булката!“: Когато модерният прочит на Франкенщайн се превърне в чудовищна бъркотия

„Булката!“: Когато модерният прочит на Франкенщайн се превърне в чудовищна бъркотия

Любопитно Преди 30 минути

Новата интерпретация на класическата история събира впечатляващ актьорски състав, но резултатът е объркан филм, който трудно намира собствен стил

Едно от семействата е напът да се откаже още в началото на „Борба до ключ: Home2U срещу Inclusive”

Едно от семействата е напът да се откаже още в началото на „Борба до ключ: Home2U срещу Inclusive”

Любопитно Преди 53 минути

Участниците се сблъскват с първата си задача „Баня“ в събота от 20:00 ч. по NOVA

<p>Може ли България да стане косвена мишена на Иран</p>

Анализатори: Основните рискове за България при конфликт в Близкия изток са икономически и миграционни

България Преди 55 минути

Според експерти военна заплаха засега няма

Свален дрон рани шестима души в Абу Даби

Свален дрон рани шестима души в Абу Даби

Свят Преди 1 час

Делото за катастрофата с Местан, при която загина бебе, продължава с разпити и нова експертиза

Делото за катастрофата с Местан, при която загина бебе, продължава с разпити и нова експертиза

България Преди 1 час

На заседанието бе казано, че вече е предоставена новата комплексна експертиза, която ще бъде разгледана на заседанието на 28 април, а съставите ѝ – разпитани

<p>Кремъл разкри искал ли е&nbsp;Иран&nbsp;доставки на руско оръжие</p>

Кремъл: Иран не е искал доставки на руско оръжие

България Преди 1 час

Тук няма никакви промени, заяви Песков в отговор на въпрос дали Русия планира да окаже някаква помощ на Иран например с доставки на оръжие

,

Скандал с поверителността: Работници преглеждали интимни кадри от AI очилата на Meta

Свят Преди 1 час

Meta заяви, че приема много сериозно защитата на данните на хората и непрекъснато усъвършенства усилията и инструментите си в тази област

Иран удари Азербайджан: Дрон порази летището в Нахичеван

Иран удари Азербайджан: Дрон порази летището в Нахичеван

Свят Преди 2 часа

Министерството на външните работи на Азербайджан заяви, че инцидентът е станал около 12:00 ч. на обяд (08:00 ч. по Гринуич) в четвъртък

Украйна иска отлагане на преговорите с Русия заради Близкия изток

Украйна иска отлагане на преговорите с Русия заради Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Следващата тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия бе планирана за периода от 5 до 9 март

Кадър от видеоклип, предоставен от Министерството на отбраната на САЩ, показващ как американска подводница потапя иранската фрегата „Дена“ (IRIS Dena) в подкрепа на операция „Епична ярост“ (Epic Fury) край бреговете на Шри Ланка на 4 март 2026 г.

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

Свят Преди 2 часа

Техеран обвини Вашингтон в „зверство“ в международни води, след като американска подводница потопи военен кораб с 80 моряци – първият подобен удар от Втората световна война насам

<p>CDC бие тревога заради парализиращо заболяване: Не пътувайте</p>

CDC бие тревога заради парализиращо заболяване: Не пътувайте

Свят Преди 2 часа

Издадено е предупреждение за пътуване, което призовава американците да вземат предпазни мерки срещу полиомиелита, който се разпространява в Европа и други части на света. Kолебанието по отношение на ваксините нараства, което допринася за разпространението на тези някога почти изкоренени заболявания

Цветната магия на Холи: Древни ритуали, легенди за любов и един глобален празник

Цветната магия на Холи: Древни ритуали, легенди за любов и един глобален празник

Любопитно Преди 2 часа

Докато у нас носим мартеници, милиони посрещнаха пролетта с Холи – Фестивала на цветовете. От древни легенди за триумфа на доброто до облаци от цветен прах и наздравици с „бханг“, празникът изличи границите и превърна света в живо платно на радостта

Включете в контакта и забравете за вредителите! Електрическо устройство против вредители

Включете в контакта и забравете за вредителите! Електрическо устройство против вредители

Любопитно Преди 2 часа

Млад изпълнителен директор тества подхода на служителите си в „Шеф под прикритие – Аватар“

Млад изпълнителен директор тества подхода на служителите си в „Шеф под прикритие – Аватар“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте премиерния епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

<p>Ретрограден Меркурий: Правила за оцеляване и 3 зодии, които ще заблестят</p>

Ретрограден Меркурий: Правила за оцеляване и 3 зодии, които ще заблестят

Любопитно Преди 2 часа

На много зодиакални знаци е обещан важен и повратен период, но само три от тях ще успеят да оставят трудните времена зад гърба си. Това са родените под знака на Дева, Козирог и Скорпион

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Молитва за чай в Китай

sinoptik.bg

Включете в контакта и забравете за вредителите! Електрическо устройство против вредители

Edna.bg

Години след раздялата с Брад Пит: Защо Анджелина Джоли не търси нова любов?

Edna.bg

Директор опипа публично шампионка, тя му даде урок (видео)

Gong.bg

Щангите на протест срещу Стефан Ботев, Насар не дойде

Gong.bg

Гюров: България не е застрашена директно от военните действия

Nova.bg

Ирански дрон падна върху летище в Азербайджан, двама души са ранени

Nova.bg