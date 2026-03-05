Как ЕК помага за евакуацията на българи от Близкия изток

Д нес и вчера Координационният център за реагиране при извънредни ситуации на Европейската комисия подкрепи държавите членки с организирането на шест полета от Близкия изток, с които европейските граждани се завръщат безопасно в България, Италия, Австрия и Словакия.

Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев

През следващите дни са планирани допълнителни евакуационни полети по линия на механизма на ЕС за гражданска защита.

Към 5 март, 10 страни са задействали механизма – Белгия, България, Чехия, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Румъния, Словакия и Австрия.

Центърът за реагиране при извънредни ситуации координира логистично полетите, предлагани от държавите членки. Комисията е напълно мобилизирана да им съдейства и продължава да поддържа контакт с делегациите на ЕС и консулските органи на страните членки в региона.

МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

В допълнение към усилията за координация, Европейската комисия може да плати част от финансовите разходи за полетите за репатриране.