България

Как ЕК помага за евакуацията на българи от Близкия изток

През следващите дни са планирани допълнителни евакуационни полети

5 март 2026, 14:53
Как ЕК помага за евакуацията на българи от Близкия изток
Източник: iStock/Getty Images

Д нес и вчера Координационният център за реагиране при извънредни ситуации на Европейската комисия подкрепи държавите членки с организирането на шест полета от Близкия изток, с които европейските граждани се завръщат безопасно в България, Италия, Австрия и Словакия.

Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев

През следващите дни са планирани допълнителни евакуационни полети по линия на механизма на ЕС за гражданска защита.

Към 5 март, 10 страни са задействали механизма – Белгия, България, Чехия, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Румъния, Словакия и Австрия.

Центърът за реагиране при извънредни ситуации координира логистично полетите, предлагани от държавите членки. Комисията е напълно мобилизирана да им съдейства и продължава да поддържа контакт с делегациите на ЕС и консулските органи на страните членки в региона.

МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

В допълнение към усилията за координация, Европейската комисия може да плати част от финансовите разходи за полетите за репатриране.

Източник: ЕК    
Европейска комисия Евакуационни полети
Последвайте ни
Служебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност (НА ЖИВО)

Служебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност (НА ЖИВО)

Най-шокиращата победа в историята на

Най-шокиращата победа в историята на "Оскарите"

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

Топ професиите с най-високи заплати в света

Топ професиите с най-високи заплати в света

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Nissan X-Trail навъртя 25 години и над 8 милиона продажби

Nissan X-Trail навъртя 25 години и над 8 милиона продажби

carmarket.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 18 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 19 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 15 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Рюте заговори за член 5 на НАТО на фона на ескалацията в Близкия изток</p>

Рюте: Член 5 на НАТО не е на масата въпреки случая с иранската ракета, насочила се към Турция

Свят Преди 44 минути

Турция вчера обяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство

Пощенска банка и "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" стартират предлагането на новия застрахователно‑инвестиционен продукт „Еверест 6“

Пощенска банка и "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" стартират предлагането на новия застрахователно‑инвестиционен продукт „Еверест 6“

Любопитно Преди 48 минути

Той отговаря на засиления интерес на потребителите към алтернативни форми на спестяване и възможности за по-висока доходност

Свален дрон рани шестима души в Абу Даби

Свален дрон рани шестима души в Абу Даби

Свят Преди 1 час

<p>Pok&eacute;mon на 30: Как детското хоби се превърна в &bdquo;златна мина&ldquo; за милиони долари</p>

Покемон на 30: Как детското хоби се превърна в „златна мина“ за милиони долари

Любопитно Преди 1 час

Три десетилетия след старта си, Pokémon вече не е само детска игра, а глобален пазар за милиони. С доходност, биеща борсовия индекс S&P 500, и карти, достигащи цена от 16 млн. долара, франчайзът се превърна в убежище за инвеститори и колекционери

Снимката е илюстративна

Лазерни оръжия и Космически сили диктуват войната: САЩ топят иранския арсенал от орбита

Свят Преди 1 час

Нова технология за лазерно въоръжение също е била разгърната срещу Иран като част от операция „Епична ярост“

Делото за катастрофата с Местан, при която загина бебе, продължава с разпити и нова експертиза

Делото за катастрофата с Местан, при която загина бебе, продължава с разпити и нова експертиза

България Преди 1 час

На заседанието бе казано, че вече е предоставена новата комплексна експертиза, която ще бъде разгледана на заседанието на 28 април, а съставите ѝ – разпитани

<p>Кремъл разкри искал ли е&nbsp;Иран&nbsp;доставки на руско оръжие</p>

Кремъл: Иран не е искал доставки на руско оръжие

България Преди 1 час

Тук няма никакви промени, заяви Песков в отговор на въпрос дали Русия планира да окаже някаква помощ на Иран например с доставки на оръжие

,

Скандал с поверителността: Работници преглеждали интимни кадри от AI очилата на Meta

Свят Преди 1 час

Meta заяви, че приема много сериозно защитата на данните на хората и непрекъснато усъвършенства усилията и инструментите си в тази област

Иран удари Азербайджан: Дрон порази летището в Нахичеван

Иран удари Азербайджан: Дрон порази летището в Нахичеван

Свят Преди 2 часа

Министерството на външните работи на Азербайджан заяви, че инцидентът е станал около 12:00 ч. на обяд (08:00 ч. по Гринуич) в четвъртък

Украйна иска отлагане на преговорите с Русия заради Близкия изток

Украйна иска отлагане на преговорите с Русия заради Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Следващата тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия бе планирана за периода от 5 до 9 март

Кадър от видеоклип, предоставен от Министерството на отбраната на САЩ, показващ как американска подводница потапя иранската фрегата „Дена“ (IRIS Dena) в подкрепа на операция „Епична ярост“ (Epic Fury) край бреговете на Шри Ланка на 4 март 2026 г.

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

Свят Преди 2 часа

Техеран обвини Вашингтон в „зверство“ в международни води, след като американска подводница потопи военен кораб с 80 моряци – първият подобен удар от Втората световна война насам

<p>CDC бие тревога заради парализиращо заболяване: Не пътувайте</p>

CDC бие тревога заради парализиращо заболяване: Не пътувайте

Свят Преди 2 часа

Издадено е предупреждение за пътуване, което призовава американците да вземат предпазни мерки срещу полиомиелита, който се разпространява в Европа и други части на света. Kолебанието по отношение на ваксините нараства, което допринася за разпространението на тези някога почти изкоренени заболявания

Цветната магия на Холи: Древни ритуали, легенди за любов и един глобален празник

Цветната магия на Холи: Древни ритуали, легенди за любов и един глобален празник

Любопитно Преди 2 часа

Докато у нас носим мартеници, милиони посрещнаха пролетта с Холи – Фестивала на цветовете. От древни легенди за триумфа на доброто до облаци от цветен прах и наздравици с „бханг“, празникът изличи границите и превърна света в живо платно на радостта

Включете в контакта и забравете за вредителите! Електрическо устройство против вредители

Включете в контакта и забравете за вредителите! Електрическо устройство против вредители

Любопитно Преди 2 часа

Млад изпълнителен директор тества подхода на служителите си в „Шеф под прикритие – Аватар“

Млад изпълнителен директор тества подхода на служителите си в „Шеф под прикритие – Аватар“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте премиерния епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

<p>Ретрограден Меркурий: Правила за оцеляване и 3 зодии, които ще заблестят</p>

Ретрограден Меркурий: Правила за оцеляване и 3 зодии, които ще заблестят

Любопитно Преди 2 часа

На много зодиакални знаци е обещан важен и повратен период, но само три от тях ще успеят да оставят трудните времена зад гърба си. Това са родените под знака на Дева, Козирог и Скорпион

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Молитва за чай в Китай

sinoptik.bg

Включете в контакта и забравете за вредителите! Електрическо устройство против вредители

Edna.bg

Години след раздялата с Брад Пит: Защо Анджелина Джоли не търси нова любов?

Edna.bg

Директор опипа публично шампионка, тя му даде урок (видео)

Gong.bg

Щангите на протест срещу Стефан Ботев, Насар не дойде

Gong.bg

Гюров: България не е застрашена директно от военните действия

Nova.bg

Ирански дрон падна върху летище в Азербайджан, двама души са ранени

Nova.bg