Стармър в челен сблъсък с Тръмп заради Гренландия, пред прага на глобална търговска война ли сме?

С ветът е изправен пред безпрецедентна геополитическа криза, след като американският президент Доналд Тръмп постави ултиматум на Европа: Гренландия или икономическа изолация.

(Във видеото: Напрежението между САЩ и Европа: Каква ще е съдбата на Гренландия?)

В извънредно обръщение от „Даунинг стрийт“ 9, британският премиер Киър Стармър влезе в директен вербален сблъсък с Вашингтон, обявявайки, че използването на мита срещу съюзници е „напълно погрешно“ и че бъдещето на най-големия остров в света не подлежи на международна търговия. Докато цените на златото и среброто удрят исторически рекорди заради паниката на пазарите, лидерите в Лондон и Брюксел се подготвят за челен сблъсък с „диригента на хаоса“ по време на икономическия форум в Давос, съобщава BBC.

  • Премиерът Киър Стармър заяви, че планът на Доналд Тръмп да наложи тарифи на Обединеното кралство и други страни, които се противопоставят на плана му за превземане на Гренландия, е „напълно погрешен“.
  • Стармер казва, че решението за бъдещето на Гренландия „принадлежи единствено на народа на Гренландия и Кралство Дания“.
  • Той също така изглежда изключва ответни мита, заявявайки, че търговската война не е в ничий интерес.
  • Тръмп иска „пълно и тотално изкупуване“ на датската територия , заявявайки, че тя е от съществено значение за сигурността на САЩ и света - като Белият дом заяви, че тя може дори да бъде завзета военно.
  • В събота президентът на САЩ заяви, че ще наложи 10% мита на Обединеното кралство, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Нидерландия и Финландия до 1 февруари. Митата ще се увеличат до 25% до 1 юни.

Кризата ескалира рязко, след като стана ясно, че Тръмп е изпратил официално писмо до норвежкия премиер, в което заявява, че „светът не е в безопасност, освен ако САЩ нямат пълен контрол над Гренландия“. В шокиращо признание американският президент обвърза агресивната си позиция с липсата на Нобелова награда за мир, заявявайки, че след като Осло не го е почело, той вече не се чувства длъжен да мисли „чисто за мир“, а само за интересите на Америка. Той постави под въпрос историческото право на Дания върху територията с аргумента, че „просто една лодка е акостирала там преди стотици години“.

Тръмп с писмо до премиера на Норвегия: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

В отговор Киър Стармър подчерта, че Великобритания поддържа принципа на суверенитет, който е в сърцето на международното сътрудничество. Той бе категоричен, че решението за статута на острова принадлежи единствено на народа на Гренландия и Кралство Дания. Премиерът предупреди, че Арктика става стратегическо бойно поле заради климатичните промени и отварянето на нови морски пътища, което изисква по-голямо внимание към сигурността, но не и нарушаване на съюзническите връзки.

САЩ и Обединеното кралство са „близки съюзници и близки партньори“, казва Стармър. Тази връзка „е от огромно значение“.

Той казва, че е решен да запази тази връзка „силна, конструктивна и фокусирана върху резултатите“.

САЩ са инвестирали „стотици милиарди“ паунда във Великобритания заради „продължителния ѝ ангажимент“, а сътрудничеството в областта на отбраната, ядрените способности и разузнаването „остава толкова тясно и ефективно“, колкото навсякъде по света.

По отношение на икономическата заплаха, Стармър заяви, че една търговска война не е в ничий интерес и че правителството му ще използва „всеки инструмент“, за да защити интересите на обикновените граждани. Според него именно домакинствата и малкият бизнес абсорбират първите шокове от фрагментираните вериги за доставки. Въпреки че отказа да потвърди дали Лондон ще отговори с ответни мита, той подчерта, че партньорството със САЩ не означава „отказ от принципи“ и призова страната да се обедини в този критичен момент.

Междувременно натискът върху правителството расте и отвътре. Лидерът на либералните демократи Ед Дейви призова крал Чарлз III да отмени планираното си посещение в САЩ, наричайки Тръмп „насилник“ и предупреждавайки, че евентуално анексиране на Гренландия би означавало „краят на НАТО“. На глобалната сцена Китай също се включи в спора, призовавайки САЩ да спрат да използват „китайската заплаха“ като оправдание за териториалните си амбиции, докато генералният секретар на ООН Антонио Гутериш отправи тежки думи към Вашингтон, обвинявайки го в убеждението, че силата на САЩ стои над международното право.

Дания отказа на Тръмп, НАТО в състояние на „негласна тревога“

Светът затаи дъх, след като правителството в Копенхаген и военното командване на НАТО излязоха с официални позиции, които поставят трансатлантическите отношения в точка на замръзване. Докато Доналд Тръмп се готви за полета си към Давос, европейските столици започнаха да координират безпрецедентен единен фронт срещу териториалните и икономически претенции на САЩ.

Дания: „Гренландия не е стока, а нашият суверенитет“

Министър-председателят на Дания, в съвместно изявление с правителството на Гренландия (Naalakkersuisut), определи риториката на Вашингтон като „абсурдна и анахронична“. Копенхаген подчерта, че Дания няма нито конституционното право, нито желанието да продава автономна територия и нейните граждани.

Местният глас: В столицата Нуук политическите лидери заявиха, че „времената на колониалните сделки са приключили“ и че всяка промяна в статута на острова може да дойде само чрез референдум на местното население, а не чрез ултиматуми от Белия дом.

НАТО: Риск от разпадане на Северния фланг

Източници от централата на Алианса в Брюксел описват атмосферата като „мрачна“. Генералният секретар свика извънредна среща на Северноатлантическия съвет. Основният аргумент на Тръмп – че САЩ трябва да притежават Гренландия, за да я защитят от Русия и Китай – беше посрещнат със скептицизъм.

Пробив в сигурността: Военни експерти предупреждават, че ако САЩ наложат мита на съюзниците си като наказание за Гренландия, това ще подкопае член 5 от договора на НАТО (колективната отбрана), тъй като икономическата агресия ще разруши политическото доверие.

Позицията на Брюксел: „НАТО не е пазар за недвижими имоти,“ сподели високопоставен дипломат. „Ако основите на Алианса бъдат заменени с транзакционна политика, неговото съществуване е под въпрос“.

Икономическият отзвук: ЕС подготвя „ядрен“ отговор

Докато Киър Стармър се опитва да тушира напрежението, в Брюксел Европейската комисия вече финализира списък с ответни мерки. Ако Тръмп подпише указа за митата на 1 февруари, ЕС е готов да наложи мита върху емблематични американски стоки – от технологичния сектор до тежката промишленост.

 

