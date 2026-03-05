Престъпна организация насилвала жени в България

С офийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми шест лица за организирана престъпна група, действала от октомври 2018 г. на територията на страната и създадена с користна цел – да набира, транспортира, укрива и склонява към развратни действия лица, включително и насилствено.

Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност като ръководител на групата, а останалите – като участници в престъпната организация.

С постановления на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано през декември миналата година и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП.

След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на СГП, са извършени 25 обиски и претърсвания на жилища и автомобили. Разпитани са свидетели, включително пред съдия, изготвени са справки от мобилните оператори, назначени са експертизи, иззети са 6 автомобила, използвани за осъществяване на престъпната дейност, както и множество предмети и документи, относими към разследването.

Предстои СГП да внесе искане в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.