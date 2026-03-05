Свят

Лазерни оръжия и Космически сили диктуват войната: САЩ топят иранския арсенал от орбита

Нова технология за лазерно въоръжение също е била разгърната срещу Иран като част от операция „Епична ярост“

5 март 2026, 13:53
„Дори не ни помагайте, само ни дайте оръжията“: Планът на Зеленски за ултиматум към Путин

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

Ирански ракети, удари по

„Сродната душа“ на Гислейн Максуел е открит мъртъв в Москва

Представлява ли Иран заплаха за Европа

Иран отрече да е изстрелвал ракета към Турция

Ким Чен-ун присъства на изпитания на разрушител и крилата ракета в КНДР

О станки от ирански оръжия - разбити на парчета или механично изведени от строя - продължават да валят от небето над Близкия изток. За това можем да благодарим на спътници с топлинно насочване, военен софтуер за заразяване и системи за заглушаване на радари, всички произведени в Америка.

Нова технология за лазерно въоръжение също е била разгърната срещу Иран като част от операция „Епична ярост“, съобщава The Post. Американски разрушител край бреговете на близкоизточната нация е оборудван с новото оръжие, което според видеоклипове на Централното командване на САЩ изглежда е системата HELIOS (високоенергиен лазер с интегриран оптичен заслепител и система за наблюдение).

Лазерът е свръхмодерно устройство с подвижна глава, способно да концентрира „интензивен, плътно фокусиран лъч“ енергия и да сваля дронове. По подобен начин кадри от небето над израелско-ливанската граница показват изстреляни ракети, които експлодират секунди по-късно. Това широко, макар и неофициално, се приписва на новото израелско оръжие Iron Beam („Железен лъч“) - усъвършенстван лазер, способен да неутрализира ракети.

През първите 72 часа от сраженията американските сили са поразили 1700 цели. Унищожени са над 200 балистични ракетни установки на Иран - около половината от арсенала на нацията. Стотици ракети са разрушени, което е предотвратило нанасянето на щети от тяхна страна. Прецизните удари на САЩ срещу ракетни силози, ядрени съоръжения и лидери се определят като огромен успех с минимални загуби за американската и израелската страна.

Тези удари станаха възможни благодарение на устройства, опериращи от космоса. Космическите сили на САЩ, създадени през 2019 г., са от решаващо значение за въздушните и морските сили, за да знаят къде и кога да атакуват.

„Те разполагат със сателити с инфрачервени сензори, които откриват точно откъде се изстрелват ракетите“, казва Брент Дейвид Зиарник, пенсиониран офицер от ВВС на САЩ.

„Инфрачервените лъчи на Космическите сили проследяват ракетите в секундата на тяхното изстрелване чрез топлината, която създават“.

Повечето от работата на Космическите сили е съсредоточена в САЩ, вътре в радарни куполи, наречени „Радоми“ (Radomes). Те приличат на гигантски топки за голф и приемат информация от небето в реално време, изчислявайки траекторията на ракетите.

Заедно с Космическите сили работи и Кибер командването на САЩ (Cyber Command).

„Те проникват в системата и я изключват... софтуерът изчезва и компютърът се превръща в тухла“, обяснява Зиарник. Генерал Дан Кейн потвърди, че преди първите изстрели кибер командването е ударило „комуникационните и сензорните мрежи“ в цял Иран, за да дезориентира врага.

Израелски кибер шпиони твърдят, че са прекарали години в хакване на почти всяка камера за трафик в Техеран, за да наблюдават иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей преди мисията за неговото елиминиране. Оперативни работници на Мосад са успели да определят охраната му и техните адреси чрез камерите.

След началото на атаката иранският режим прекъсна целия достъп до интернет в страната, вероятно за да попречи на цивилното население да се организира. Кибер командването обаче вероятно вече е проникнало и в затворените мрежи, използвани от иранското ръководство за комуникация.

Лазерни оръжия Космически сили на САЩ Кибер война Ирански ракети HELIOS Железен лъч Противоракетна отбрана Американска военна технология Военни операции Сателитно наблюдение
Служебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност (НА ЖИВО)

Най-шокиращата победа в историята на

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

Топ професиите с най-високи заплати в света

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Путин избухна: Това е терористична атака!
Как ЕК помага за евакуацията на българи от Близкия изток

„Булката!“: Когато модерният прочит на Франкенщайн се превърне в чудовищна бъркотия

Едно от семействата е напът да се откаже още в началото на „Борба до ключ: Home2U срещу Inclusive”

<p>Може ли България да стане косвена мишена на Иран</p>

Свален дрон рани шестима души в Абу Даби

Делото за катастрофата с Местан, при която загина бебе, продължава с разпити и нова експертиза

Скандал с поверителността: Работници преглеждали интимни кадри от AI очилата на Meta

Украйна иска отлагане на преговорите с Русия заради Близкия изток

<p>CDC бие тревога заради парализиращо заболяване: Не пътувайте</p>

Цветната магия на Холи: Древни ритуали, легенди за любов и един глобален празник

Включете в контакта и забравете за вредителите! Електрическо устройство против вредители

Млад изпълнителен директор тества подхода на служителите си в „Шеф под прикритие – Аватар“

<p>Ретрограден Меркурий: Правила за оцеляване и 3 зодии, които ще заблестят</p>

Близнаците, които живяха 9 месеца в болницата, отиват в приемно семейство: Няма да ги разделят

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за катастрофа с АТВ в София, при която загина човек, а друг беше ранен

ЦИК посече „Подкрепи Радев“: Коалицията смени името, но пак остана извън изборите

