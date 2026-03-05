Лазерни оръжия и Космически сили диктуват войната: САЩ топят иранския арсенал от орбита

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

О станки от ирански оръжия - разбити на парчета или механично изведени от строя - продължават да валят от небето над Близкия изток. За това можем да благодарим на спътници с топлинно насочване, военен софтуер за заразяване и системи за заглушаване на радари, всички произведени в Америка.

(Във видеото: Цената на конфликта: Какви ще бъдат ефектите върху световната икономика)

Нова технология за лазерно въоръжение също е била разгърната срещу Иран като част от операция „Епична ярост“, съобщава The Post . Американски разрушител край бреговете на близкоизточната нация е оборудван с новото оръжие, което според видеоклипове на Централното командване на САЩ изглежда е системата HELIOS (високоенергиен лазер с интегриран оптичен заслепител и система за наблюдение).

Лазерът е свръхмодерно устройство с подвижна глава, способно да концентрира „интензивен, плътно фокусиран лъч“ енергия и да сваля дронове. По подобен начин кадри от небето над израелско-ливанската граница показват изстреляни ракети, които експлодират секунди по-късно. Това широко, макар и неофициално, се приписва на новото израелско оръжие Iron Beam („Железен лъч“) - усъвършенстван лазер, способен да неутрализира ракети.

U.S. Navy Deploys HELIOS Laser Weapon That Melts Metal in Seconds



The U.S. Navy has officially unleashed its futuristic weapon — the “HELIOS” laser gun. This beast melts through metal in seconds and is already locked and loaded aboard one naval warship. Welcome to the next era… pic.twitter.com/FvUtmblhcc — יצחק הלוי 🌐 Isaac Halevi (@Isaac_Halevi) April 8, 2025

През първите 72 часа от сраженията американските сили са поразили 1700 цели. Унищожени са над 200 балистични ракетни установки на Иран - около половината от арсенала на нацията. Стотици ракети са разрушени, което е предотвратило нанасянето на щети от тяхна страна. Прецизните удари на САЩ срещу ракетни силози, ядрени съоръжения и лидери се определят като огромен успех с минимални загуби за американската и израелската страна.

Тези удари станаха възможни благодарение на устройства, опериращи от космоса. Космическите сили на САЩ, създадени през 2019 г., са от решаващо значение за въздушните и морските сили, за да знаят къде и кога да атакуват.

SECURITY UPDATE: The US Navy released footage of the USS Preble firing a HELIOS laser weapon for the first time. The High Energy Laser with Integrated Optical-Dazzler and Surveillance (HELIOS) will be used primarily to counter unmanned Ariel vehicles (UAV).



The system uses over… pic.twitter.com/yJqPN8c9HZ — Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) February 4, 2025

„Те разполагат със сателити с инфрачервени сензори, които откриват точно откъде се изстрелват ракетите“, казва Брент Дейвид Зиарник, пенсиониран офицер от ВВС на САЩ.

„Инфрачервените лъчи на Космическите сили проследяват ракетите в секундата на тяхното изстрелване чрез топлината, която създават“.

Повечето от работата на Космическите сили е съсредоточена в САЩ, вътре в радарни куполи, наречени „Радоми“ (Radomes). Те приличат на гигантски топки за голф и приемат информация от небето в реално време, изчислявайки траекторията на ракетите.

Заедно с Космическите сили работи и Кибер командването на САЩ (Cyber Command).

„Те проникват в системата и я изключват... софтуерът изчезва и компютърът се превръща в тухла“, обяснява Зиарник. Генерал Дан Кейн потвърди, че преди първите изстрели кибер командването е ударило „комуникационните и сензорните мрежи“ в цял Иран, за да дезориентира врага.

The US Navy releases a new photo of USS Preble (DDG-88) firing its HELIOS laser weapon. The high-energy system is designed for countering drones, ISR, and small threats. pic.twitter.com/XiANFzjxuU — NTC Report (@NTC_Report) February 3, 2025

Израелски кибер шпиони твърдят, че са прекарали години в хакване на почти всяка камера за трафик в Техеран, за да наблюдават иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей преди мисията за неговото елиминиране. Оперативни работници на Мосад са успели да определят охраната му и техните адреси чрез камерите.

След началото на атаката иранският режим прекъсна целия достъп до интернет в страната, вероятно за да попречи на цивилното население да се организира. Кибер командването обаче вероятно вече е проникнало и в затворените мрежи, използвани от иранското ръководство за комуникация.