Главен комисар Петър Антиев оглави Жандармерията

Г лавен комисар Петър Антиев поема ръководството на главната дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Той беше представен пред своите подчинени днес, а вчера служебният вътрешен министър Емил Дечев освободи предшественика му Николай Николов.

Дирекциите „Жандармерия“ и „Специални операции и борба с тероризма“ поемат старши комисарите Георги Алексиев и Драгомир Таков.

Новото ръководство на „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. бе представено официално днес от зам.-министър Иван Анчев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

„Предстоят ни трудни седмици, но заедно с вас ще изпълним нашата отговорност пред закона и държавата“, каза Анчев и добави: „Познавате новите си ръководители, те са хора с опит, подкрепяйте ги“.

Главен комисар Антиев досега беше заместник-директор на „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.