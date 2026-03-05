България

Главен комисар Петър Антиев оглави Жандармерията

5 март 2026, 16:54
Главен комисар Петър Антиев оглави Жандармерията
Източник: БТА

Г лавен комисар Петър Антиев поема ръководството на главната дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Той беше представен пред своите подчинени днес, а вчера служебният вътрешен министър Емил Дечев освободи предшественика му Николай Николов.

Дирекциите „Жандармерия“ и „Специални операции и борба с тероризма“ поемат старши комисарите Георги Алексиев и Драгомир Таков.

Мащабни рокади по върховете на МВР: Кои са тримата уволнени шефове?

Новото ръководство на „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. бе представено официално днес от зам.-министър Иван Анчев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

„Предстоят ни трудни седмици, но заедно с вас ще изпълним нашата отговорност пред закона и държавата“, каза Анчев и добави: „Познавате новите си ръководители, те са хора с опит, подкрепяйте ги“.

Емил Дечев за смяната на тримата директори: Търсим хора, на които имаме доверие

Главен комисар Антиев досега беше заместник-директор на „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Източник: БГНЕС    
Петър Антиев МВР
