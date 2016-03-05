Любопитно

Пощенска банка и "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" стартират предлагането на новия застрахователно‑инвестиционен продукт „Еверест 6“

Той отговаря на засиления интерес на потребителите към алтернативни форми на спестяване и възможности за по-висока доходност

5 март 2016, 13:26
Пощенска банка и "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" стартират предлагането на новия застрахователно‑инвестиционен продукт „Еверест 6"
Източник: Пощенска банка

П ощенска банка и "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" обявяват началото на предлагането на новия застрахователно‑инвестиционен продукт „Еверест 6“. Той отговаря на засиления интерес на потребителите към алтернативни форми на спестяване и възможности за по-висока доходност в условията на рекордни нива на депозити и ниски лихвени проценти в страната.

„Еверест 6“ е част от утвърдената серия инвестиционно‑застрахователни продукти „Еверест“, разработена от "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" специално за клиенти на Пощенска банка. Новата, шеста емисия надгражда успешния модел, като предлага съчетание между инвестиция в структуриран продукт, базиран на международен индекс, и застрахователна защита.

В контекста на пазарна среда, характеризираща се с високи нива на спестявания и ниска доходност по депозити, „Еверест 6“ предоставя на клиентите атрактивна алтернатива за дългосрочно инвестиране. Продуктът е разработен като нишово решение за потребители, които търсят балансирано съчетание между сигурност, потенциална доходност и застрахователна защита.

„За последните десет години серията инвестиционно-застрахователни продукти „Еверест“ доказа своя стратегически успех в партньорство с Булстрад Живот. Затова с „Еверест 6“ предлагаме на нашите клиенти ясен и структуриран начин да инвестират в бъдещето си – чрез петгодишен продукт, базиран на международния ESG индекс EURO STOXX 50 ESG. Инвестираната сума е 100% гарантирана. Потенциалната допълнителна доходност може да достигне до увеличение със 64.70% от положителното изменение на индекса за периода. Включили сме и застрахователна защита „Живот“ при злополука, която осигурява изплащане на 110% от внесената сума. Премията се заплаща еднократно по банков път, в евро, а продуктът е достъпен за всички клиенти над 18‑годишна възраст. Стремим се да предложим решение, което съчетава сигурност, потенциал за доходност и спокойствие за клиента“, посочват от Пощенска банка.

„Наблюдаваме трайно нарастващ интерес към решения, които могат да предложат на клиента оптимален баланс между инвестиции, гаранции и защита. Пускането на шеста емисия от серията „Еверест“ идва като логичния отговор на потребност, която идентифицирахме още през 2016 г., когато заедно с партньорите от Пощенска банка представихме „Еверест“ за първи път на пазара. Заедно създадохме традиция в предлагането на подходяща алтернатива за всички онези, които търсят още възможности за защита, спестяване, инвестиране и постигане на потенциална допълнителна доходност от средствата си“, коментират на свой ред от Булстрад Живот.

„Еверест 6“ е създаден за хора, които вече са изградили стабилна финансова основа и търсят перспективна възможност да увеличат свободните си средства. Това са заможни клиенти на възраст между 30 и 65 години – мъже и жени с висше образование, активен професионален живот и доходи над 2 000 евро. Обикновено живеят в големите градове, планират внимателно разходите си и ценят решения, които им дават ясен времеви хоризонт. Те са свикнали да използват банкови и застрахователни продукти, а често вече имат и други форми на защита и инвестиции. Именно за тази група „Еверест 6“ предлага балансирано решение – сигурност, прозрачност и потенциал за по-висока доходност.

„Еверест 6“ ще се предлага от 05.03.2026 г. до 22.04.2026 г. единствено чрез Пощенска банка – в цялата клонова мрежа и центровете на банката за персонално банкиране в цялата страна. Повече информация за продукта можете да получите от експертите в офисите на Пощенска банка и на сайта на банката.

Източник: Пощенска банка    
Еверест 6 Пощенска банка Булстрад Живот Висока доходност Гарантирана инвестиция Алтернативни спестявания Застрахователна защита
