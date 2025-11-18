Лари Съмърс се оттегля след скандал с Епстийн: Дълбоко се срамувам

Б ившият американски финансов министър Лари Съмърс обяви, че се оттегля от публичните си ангажименти, след като беше критикуван за кореспонденцията си със сексуалния престъпник Джефри Епстийн, пише „Уолстрийт Джърнъл“.

„Дълбоко се срамувам от действията си и осъзнавам болката, която са причинили.

Поемам пълна отговорност за погрешното си решение да продължа да комуникирам с Епстийн“,

аяви Съмърс в своя позиция.

По думите му решението да се оттегли от публичността е „част от по-широките усилия да възстановя доверието и да поправя отношенията си с най-близките си хора“. Той уточни, че ще продължи да изпълнява преподавателските си задължения в Харвардския университет.

Съмърс е сред публичните фигури, чиито комуникации с Епстийн са описани в над 20 000 документа, публикувани от американски законодатели миналата седмица. Споменаването им в кореспонденцията не е доказателство за неправомерни действия, но поражда въпроси относно характера на връзките им с Епстийн.

По-рано в понеделник

сенатор Елизабет Уорън заяви, че Съмърс „не може да съветва правителството или да преподава“,

обвинявайки го в „монументално лоша преценка“. Тя призова Харвардския университет да прекрати отношенията си с него. Университетът не коментира темата.

Епстийн се призна за виновен през 2008 г. за набиране на непълнолетни за проституция. Той излежаваше присъда във Флорида и беше регистриран като сексуален престъпник. Умира в затвора през 2019 г., след като е обвинен повторно – този път в заговор за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Съдържанието на неговите електронни писма, включващи кореспонденция с влиятелни личности, предизвика широк политически дебат в САЩ.

Вестник „Харвард Кримсън“ публикува част от кореспонденцията между Съмърс и Епстийн от 2018–2019 г., в която Съмърс търси съвет относно романтична връзка, описвайки жената като свое протеже.

В края на миналата седмица президентът Доналд Тръмп заяви, че ще поиска от Министерството на правосъдието и Федералното бюро за разследване да проучат връзките на Епстийн с няколко известни демократи,

сред които Лари Съмърс, бившия президент Бил Клинтън и предприемача Рийд Хофман, основател на „Линкдин“, който е и известен дарител на Демократическата партия. Говорител на Клинтън заяви, че документите „доказват, че той не е направил нищо и не е знаел нищо“. Хофман определи искането за разследване като неоснователно.

Лари Съмърс е професор по икономика в Харвард от 1983 г. Бил е главен икономист на Световната банка, министър на финансите в администрацията на Бил Клинтън и президент на Харвардския университет между 2001 и 2006 г., когато подава оставка след вот на недоверие. В администрацията на Барак Обама оглавява Националния икономически съвет. Той притежава званието „университетски професор“ - най-високото академично отличие в Харвард.

Отношенията между него и Елизабет Уорън са напрегнати от години, особено заради разногласия по отношение на финансовото регулиране по време на администрацията на Обама. През 2013 г. Уорън се противопоставя на идеята Съмърс да бъде номиниран за президент на Управлението за федерален резерв.