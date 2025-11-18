Свят

Конгресът в САЩ одобри отварянето на досиетата "Епстийн"

18 ноември 2025, 22:23
В ъв вторник Камарата на представителите в САЩ предприе важна стъпка, като нареди на Министерството на правосъдието да публикува всички документи от разследването срещу осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, след месеци на остри вътрешни борби в Републиканската партия, предава Си Ен Ен.

Законопроектът бе одобрен с 427 гласа "за" в 435-местна долна камара и само един "против" - на Клей Хигинс, републиканец от щата Луизиана, който е ревностен поддръжник на президента на САЩ Донлад Тръмп.

Решението, което забележително спечели подкрепата на почти всички републиканци, сега трябва да бъде одобрено и от Сената.

Тръмп вече заяви, че ще подпише законопроекта, ако Конгресът го приеме, след като месеци наред наричаше въпроса "измама на демократите".

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви, че ще настоява пред своя колега от Сената, лидерът на мнозинството Джон Тун, да добави ключови защити, ако реши да приеме мярката.

"Ще гласувам за придвижване на казуса напред", каза Джонсън на пресконференция преди гласуването, добавяйки, че "всички републиканци искат да заявят публично, че са за максимална прозрачност".

Законопроектът беше гласуван по инициатива на конгресмена републиканец Томас Маси, но получи пълна подкрепа от демократите.

"Борихме се с президента, главния прокурор, директора на ФБР, председателя на Камарата на представителите и вицепрезидента, за да постигнем тази победа", каза Маси.

Източник: CNN    
Джефри Епстийн Камара на представителите Доналд Тръмп
