Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"

Тръмп нареди на министерството на правосъдието да разследва връзките на видни демократи с покойния финансист

17 ноември 2025, 07:12
Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"
Източник: БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп призова републиканците в Конгреса на САЩ да гласуват за публикуването на досиетата, свързани с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, отказвайки се от съпротива си срещу подобна стъпка, предаде Ройтерс.

Публикацията на Тръмп в „Трут Соушъл“ дойде, след като председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви по-рано, че според него гласуването за публикуването на документите на министерството на правосъдието по случая Епстийн би помогнало да се сложи край на твърденията, че Тръмп има някаква връзка с насилника.

„Републиканците в Камарата трябва да гласуват за разкриването на досиетата на Епстийн, защото нямаме какво да крием“, написа Тръмп.

„И е време да приключим с тази измама на демократите, извършена от радикални леви лунатици, за да отклонят вниманието от големия успех на Републиканската партия, включително от нашата неотдавнашна победа над предизвиканото от демократите „прекратяване на работата (на правителството)“, добави той.

Въпреки че Тръмп и Епстийн са били снимани заедно преди десетилетия, президентът твърди, че двамата са се скарали преди делата срещу финансиста, отбелязва Ройтерс. Имейли, публикувани миналата седмица от комисия на Камарата на представителите, показаха, че опозореният финансист е смятал, че Тръмп „е знаел за момичетата“, макар да не е ясно какво точно означава тази фраза.

"Какво крият от американците": Проблемът на Тръмп с Епстийн

Тръмп, който неотдавна нарече досиетата на Епстийн клеветническа кампания на демократите, след това нареди на министерството на правосъдието да разследва връзките на видни демократи с покойния финансист.

Битката за разкриването на още свързани с Епстийн документи, тема, която бе част от предизборната кампания на самия Тръмп, доведе до разрив с някои от неговите съюзници в Конгреса.

Мнозина от най-верните поддръжници на Тръмп вярват, че правителството укрива чувствителни документи за Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г., и че тези документи биха разкрили връзките на покойния финансист с влиятелни публични фигури.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
