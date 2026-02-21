България

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

Движението на леките автомобили в участъка се осъществява единствено в аварийната лента

21 февруари 2026, 14:42
Т ежка катастрофа при 178-ия километър на автомагистрала „Тракия“ край Чирпан в посока София. По информация на NOVA пострадали са двама души.

Движението на леките автомобили в участъка се осъществява единствено в аварийната лента, след като активната и скоростната лента бяха затворени заради катастрофата. Според очевидци едната кола е била с толкова деформирани ламарини, че се е наложило пожарникари да я режат, за да извадят шофьора.

Заради произшествието се образува километрично задръстване. Движението в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

Трафикът на тежкотоварни автомобили се осъществява по обходен маршрут: пътен възел "Чирпан" - път II-66 - п.в. "Свобода" - АМ "Тракия" /при км 184/. Движението в района се регулира от екип на "Пътна полиция".

Тракия катастрофа
