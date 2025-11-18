Свят

Съучастничката на Джефри Епстийн живее в разкош в затвора

Висш служител на затвора дори се е оплакал, че е „лакей на Максуел“

18 ноември 2025, 23:33
Съучастничката на Джефри Епстийн живее в разкош в затвора
Източник: Getty Images

В писмо, адресирано до Доналд Тръмп, представителят на Демократическата партия Джейми Раскин от Мериленд твърди, че Гилейн Максуел, партньорката и съучастничка на Джефри Епстийн, която в момента излежава двадесетгодишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, получава специално отношение.

Храна, приготвяна по заявка, лесен достъп до членове на семейството и други посетители, както и практически неограничен достъп до закуски и освежителни напитки – животът е хубав за Гилейн Максуел. Според Раскин, някои от тези посещения са донесли лаптопи, което е позволило на бившата бизнесдама да комуникира с външния свят, в пряко нарушение на затворническите правила.

Гислейн Максуел с първо интервю от затвора

Максуел също така е била отвеждана във фитнеса на затвора извън работно време, наслаждавайки се на тишината и спокойствието на самостоятелна тренировка. Твърди се, че ѝ е било „позволено да се наслаждава на свободното си време в зони, запазени за персонала“, пише в писмото. Висш служител на затвора дори се е оплакал, че е „лакей на Максуел“.

Осъдиха партньорката на Епстийн за секстрафик на непълнолетни

Си Ен Ен частично потвърди тази информация, добавяйки, че затворничката „получава толкова тоалетна хартия, колкото ѝ е необходима“, за разлика от други затворници, които са ограничени до две ролки седмично. Тези подробности може да изглеждат тривиални, но разкриват специално отношение.

Тези услуги идват в специфичен контекст - на 12 ноември, демократите, членове на Комисията по надзор на Камарата на представителите, публикуваха няколко имейла, в които Джефри Епстийн, самоубил се в килията си през август 2019 г., обсъжда президента Доналд Тръмп. Тези съобщения противоречат на версията на президента за събитията. Тръмп твърди, че е прекъснал връзките си с осъдения престъпник в началото на века.

През 2011 г. Джефри Епстийн пише на Гилейн Максуел: „Искам да разбереш, че кучето, което не лае, е Доналд Тръмп“, сякаш хвалейки мълчаливата лоялност на приятеля си. Бизнесменът твърди, че една от жертвите му е „прекарала часове“ в дома му в компанията на американския президент.

Отговорът на Гилейн Максуел: „Мислила съм за това“. Тези двусмислени реплики подхранват подозренията. В социалната си мрежа Трут сошъл американският президент се защити, наричайки аферата с Епстийн „измама“. Той я вижда като тактика на демократите да отклонят вниманието от последователните си провали, като например спирането на работата на правителството, което приключи в сряда, 12 ноември, след четиридесет и три дни безизходица.

Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ

Но остава въпросът защо Федералното бюро на затворите, част от Министерството на правосъдието, предприема извънредни мерки, за да задоволи желанията на затворник, чието потенциално признание би могло да има експлозивни политически последици. Особено след като това не е първият път, когато Гилейн Максуел получава специално отношение. На 22 юли, след като Министерството на правосъдието и ФБР на практика приключиха случая „Епстийн“, надзорната комисия гласува да призове Гислейн Максуел. Тод Бланш, бившият адвокат на Тръмп, който стана заместник-главен прокурор, обяви намерението си да я разпита лично, а не публично.

По време на този разговор тя твърди, че никога не е виждала Доналд Тръмп да прави нещо нередно - изявление, напомнящо за нейните отричания относно самия Джефри Епстийн, който беше обвинен в примамване на десетки млади момичета, често непълнолетни, в резиденциите му в Ню Йорк и Палм Бийч, Флорида, между 2002 и 2005 г. Само седмици преди самоубийството си милиардерът беше обвинен и в трафик на хора за сексуална експлоатация. Няколко дни след този разговор със заместник-началника на Министерството на правосъдието, Гилейн Максуел беше преместена във федерален затворнически лагер в Брайън, Тексас, затвор с по-лек режим. Това преместване беше крайно необичайно: политиката на Бюрото по затворите по принцип не позволява сексуални престъпници от нейния ранг да бъдат държани в затвори с намалена сигурност.

„Има много хора в затвора и в правителството, които са изключително разочаровани от фаворизирането и снизхождението, проявени към Гилейн Максуел“, подчерта Джейми Раскин.

Източник: БГНЕС    
Гилейн Максуел Джефри Епстийн Доналд Тръмп
Последвайте ни
Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

Украйна удари Русия с американски ракети

Украйна удари Русия с американски ракети

Конгресът в САЩ одобри отварянето на досиетата

Конгресът в САЩ одобри отварянето на досиетата "Епстийн"

Съучастничката на Джефри Епстийн живее в разкош в затвора

Съучастничката на Джефри Епстийн живее в разкош в затвора

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 2 дни
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 2 дни
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 2 дни
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 2 дни

Виц на деня

Mъж се прибира в 2 сутринта. Жена му: - Най-накрая. Три часа те чакам да се прибереш, за да заспя. - Ох, аз три часа…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сачева призова за законодателни промени за коледните добавки

Сачева призова за законодателни промени за коледните добавки

България Преди 1 час

Сачева: Има възможност да се направи справедливо разпределение на средствата

Тръмп се срещна с принца на Саудитска Арабия, обяви 600 млрд. долара инвестиции

Тръмп се срещна с принца на Саудитска Арабия, обяви 600 млрд. долара инвестиции

Свят Преди 3 часа

Тръмп обяви, че саудитският престолонаследник не е знаел нищо за убийството на Хашоги

Разкриха мрежа за фалшиви новини в България

Разкриха мрежа за фалшиви новини в България

България Преди 4 часа

Документът е посветен на използването на ТикТок на Балканите

Проверка разкри огромни нарушения по Черноморието

Проверка разкри огромни нарушения по Черноморието

България Преди 5 часа

Масово застрояване върху речни легла и дерета

Разбиха руска престъпна мрежа, пращала бомби в Европа

Разбиха руска престъпна мрежа, пращала бомби в Европа

Свят Преди 6 часа

Действията са били организирани и координирани от руски граждани

Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

България Преди 6 часа

На водача досега три пъти му е било отнемано свиделството за правоуправление

<p>NASA откри нещо странно на Марс, което може да идва от друга планета</p>

NASA откри странен камък на Марс, който може да идва от друга планета

Свят Преди 7 часа

Необичайният състав на камъка и странната му форма са привлекли вниманието на марсохода Perseverance

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

България Преди 7 часа

Със специализирана техника се извлича тежкотоварният автомобил

Коментарите на Такаичи разгневиха Китай, преговорите за Тайван се провалиха

Коментарите на Такаичи разгневиха Китай, преговорите за Тайван се провалиха

Свят Преди 7 часа

Такаичи предизвика най-сериозния дипломатически конфликт между двете държави от години

Синдикатът „Подкрепа“ започва серия от протести в цялата страна

Синдикатът „Подкрепа“ започва серия от протести в цялата страна

България Преди 7 часа

Протестните действия ще се провеждат поетапно

Кремъл обвини Полша в русофобия

Кремъл обвини Полша в русофобия

Свят Преди 7 часа

„Русия е обвинявана за всички прояви на хибридна и директна война, които се случват“, заяви Дмитрий Песков

О Джей Симпсън

О Джей Симпсън и дългият 30-годишен иск – $ 58 млн. за семейството на Голдман

Любопитно Преди 7 часа

30 години след убийствата на Рон Голдман и Никъл Браун, изпълнителят на наследството поема многомилионния дълг, въпреки скромното състояние на Симпсън

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Свят Преди 7 часа

В изявление на военните се казва, че двама нападатели са били убити от военнослужещи, но не се предоставят повече подробности

Националната гвардия на Украйна: Нуждаем се от повече дронове и по-добра тактика

Националната гвардия на Украйна: Нуждаем се от повече дронове и по-добра тактика

Свят Преди 8 часа

Руските сили адаптират тактиката си към условията на приближаващата зима, а украинската армия трябва да въведе двойно повече технологични иновации

Омбудсманът иска оттегляне на промените за паркиране в София

Омбудсманът иска оттегляне на промените за паркиране в София

България Преди 8 часа

Тя се обърна към областния управител на София-град Стефан Арсов

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

България Преди 8 часа

Сред пътниците на борда бяха още Луиза Григорова-Макариева, Весела Бабинова и други колеги от спектакъла "Поетите"

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Ариана Гранде и Синтия Ериво отвяха червения килим на „Wicked“ – вижте малките им двойнички (СНИМКИ)

Edna.bg

5 начина да превърнеш дъждовния ден в свое предимство и да останеш стилна въпреки времето

Edna.bg

Тодор Янчев: Възможностите на този отбор са много по-големи

Gong.bg

Десподов: Казахме си, че трябва да играем за нашата чест

Gong.bg

Камарата на представителите на Конгреса на САЩ одобри отварянето на досиетата „Епстийн“

Nova.bg

"Ройтерс": Украинската армия е атакувала военни обекти в Русия с американски ракети АТАКМС

Nova.bg