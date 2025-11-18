Съучастничката на Джефри Епстийн живее в разкош в затвора

В писмо, адресирано до Доналд Тръмп, представителят на Демократическата партия Джейми Раскин от Мериленд твърди, че Гилейн Максуел, партньорката и съучастничка на Джефри Епстийн, която в момента излежава двадесетгодишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, получава специално отношение.

Храна, приготвяна по заявка, лесен достъп до членове на семейството и други посетители, както и практически неограничен достъп до закуски и освежителни напитки – животът е хубав за Гилейн Максуел. Според Раскин, някои от тези посещения са донесли лаптопи, което е позволило на бившата бизнесдама да комуникира с външния свят, в пряко нарушение на затворническите правила.

Гислейн Максуел с първо интервю от затвора

Максуел също така е била отвеждана във фитнеса на затвора извън работно време, наслаждавайки се на тишината и спокойствието на самостоятелна тренировка. Твърди се, че ѝ е било „позволено да се наслаждава на свободното си време в зони, запазени за персонала“, пише в писмото. Висш служител на затвора дори се е оплакал, че е „лакей на Максуел“.

Осъдиха партньорката на Епстийн за секстрафик на непълнолетни

Си Ен Ен частично потвърди тази информация, добавяйки, че затворничката „получава толкова тоалетна хартия, колкото ѝ е необходима“, за разлика от други затворници, които са ограничени до две ролки седмично. Тези подробности може да изглеждат тривиални, но разкриват специално отношение.

Тези услуги идват в специфичен контекст - на 12 ноември, демократите, членове на Комисията по надзор на Камарата на представителите, публикуваха няколко имейла, в които Джефри Епстийн, самоубил се в килията си през август 2019 г., обсъжда президента Доналд Тръмп. Тези съобщения противоречат на версията на президента за събитията. Тръмп твърди, че е прекъснал връзките си с осъдения престъпник в началото на века.

През 2011 г. Джефри Епстийн пише на Гилейн Максуел: „Искам да разбереш, че кучето, което не лае, е Доналд Тръмп“, сякаш хвалейки мълчаливата лоялност на приятеля си. Бизнесменът твърди, че една от жертвите му е „прекарала часове“ в дома му в компанията на американския президент.

Отговорът на Гилейн Максуел: „Мислила съм за това“. Тези двусмислени реплики подхранват подозренията. В социалната си мрежа Трут сошъл американският президент се защити, наричайки аферата с Епстийн „измама“. Той я вижда като тактика на демократите да отклонят вниманието от последователните си провали, като например спирането на работата на правителството, което приключи в сряда, 12 ноември, след четиридесет и три дни безизходица.

Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ

Но остава въпросът защо Федералното бюро на затворите, част от Министерството на правосъдието, предприема извънредни мерки, за да задоволи желанията на затворник, чието потенциално признание би могло да има експлозивни политически последици. Особено след като това не е първият път, когато Гилейн Максуел получава специално отношение. На 22 юли, след като Министерството на правосъдието и ФБР на практика приключиха случая „Епстийн“, надзорната комисия гласува да призове Гислейн Максуел. Тод Бланш, бившият адвокат на Тръмп, който стана заместник-главен прокурор, обяви намерението си да я разпита лично, а не публично.

По време на този разговор тя твърди, че никога не е виждала Доналд Тръмп да прави нещо нередно - изявление, напомнящо за нейните отричания относно самия Джефри Епстийн, който беше обвинен в примамване на десетки млади момичета, често непълнолетни, в резиденциите му в Ню Йорк и Палм Бийч, Флорида, между 2002 и 2005 г. Само седмици преди самоубийството си милиардерът беше обвинен и в трафик на хора за сексуална експлоатация. Няколко дни след този разговор със заместник-началника на Министерството на правосъдието, Гилейн Максуел беше преместена във федерален затворнически лагер в Брайън, Тексас, затвор с по-лек режим. Това преместване беше крайно необичайно: политиката на Бюрото по затворите по принцип не позволява сексуални престъпници от нейния ранг да бъдат държани в затвори с намалена сигурност.

„Има много хора в затвора и в правителството, които са изключително разочаровани от фаворизирането и снизхождението, проявени към Гилейн Максуел“, подчерта Джейми Раскин.