Язовири изпускат вода заради обилните валежи у нас

Министър Иван Христанов инспектира състоянието на язовир Тополница и язовир Тракиец на територията на областите Пловдив и Хасково

21 февруари 2026, 20:19
Язовири изпускат вода заради обилните валежи у нас
Източник: БГНЕС

И ма изпускане на водния обем в ключови язовири, тъй като много от тях запълват обемите си заради обилните валежи от сняг и дъжд, съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, цитиран от пресцентъра на ведомството.

Иван Христанов инспектира състоянието на язовир Тополница и язовир Тракиец на територията на областите Пловдив и Хасково.

"Предвид на обилните валежи от сняг и дъжд в страната, много от язовирите запълват обемите си. Затова съм разпоредил целият състав на „Напоителни системи“ ЕАД да е в състояние на готовност и да е на терен. В ключови язовири, където това се налага, има изпускане на водния обем", обясни министърът.

Източник: БГНЕС

Според прогнозата за времето валежите от сняг ще продължат и през нощта, като утре до обяд навсякъде ще спрат.

Първият обект, който инспектира министърът, е язовир Тополница. Съоръжението, по данни на Напоителни системи ЕАД, е изградено на река Тополница в землището на село Мухово през 50-те години на миналия век и въведено в експлоатация през 1962 г. с основно предназначение за напояване, но се използва и за производство на електрическа енергия. Стената му е бетонова, с височина близо 80 метра и дължина по короната над 300 метра.

През изминалата 2025 г., след три поредни сухи години, язовирът е регистрирал най-ниските си нива за последните 10 години. Към момента, язовирът е запълнен на над 90%, като това предполага, че може да се очаква провеждане на нормален поливен сезон, получи уверения министър Христанов.

Язовирът е в изправно техническо състояние, като последната проверка от Държавна агенция „Метрологичен и технически надзор“ е проведена в края на януари т.г., информират от Напоителни системи ЕАД.

Вторият инспектиран обект е язовир Тракиец, изграден на река Харманлийска (Олу дере), над село Тракиец. Той е с основно предназначение напояване на близо 150 хиляди декара. Язовирната стена е насипна от зониран тип с глинено ядро и е висока около 50 метра, с дължина по короната над 1 км. Експлоатира се от 1967 г., но поради повреда във водачите от изкривяване и засядане, изпускателят не работи и за язовира и до момента не е издаден Акт образец 16.

Изпускане е възможно чрез водовземната кула за напояване, като капацитетът й е ограничен до 5 куб. м/с. Преди да достигне водата до там, водата преминава през речното корито след стената и пресича полски път с водосток, информират от Напоителни системи ЕАД. Екипите проверяват състоянието на дигата преди вливането на река Харманлийска преди Хасково, информира министърът. 

От страна на Министерство на земеделието и храните през 2016 г. е възложено изготвяне на работен проект за ремонт, като обектът е предложен за включване в капиталовата програма на Министерството. Необходимото бюджетно финансиране не е било осигурено и ремонтът не е бил извършен, информира министър Христанов.

Впоследствие е възложено извършване на спешни ремонти и реконструкции на четири язовира, публична държавна собственост с предоставени права на управление на Министерство на земеделието и храните с оператор „Напоителни системи“ ЕАД, един от които е язовир Тракиец, информира още министърът.

В „Напоителни системи“ ЕАД няма информация за предприети действия по извършване на ремонтно-възстановителни работи на тези язовири, информират от Министерството.

Източник: Николай Трифонов/БТА    
язовири Иван Христанов изпускане на язовири обилни валежи Язовир Тополница Язовир Тракиец Напоителни системи ЕАД Министерство на земеделието и храните инспекция на язовири ремонт на язовири
