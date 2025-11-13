Топ 9 най-шокиращи разкрития от документите за Епстийн

В сряда членове на Камарата на представителите на САЩ оповестиха над 20 000 страници документи, свързани с Джефри Епстийн – и те включват кореспонденции между осъдения сексуален престъпник и влиятелни фигури от политиката, медиите, Холивуд и международните отношения.

Един имейл показва как Епстийн комуникира с бивш юридически съветник на Белия дом. Други съдържат обидни съобщения между Епстийн и бившия министър на финансите Лари Съмърс. Трети хвърлят светлина върху предложението на Епстийн да помогне на бившия съветник на Тръмп – Стив Банън.

Документите – малък пакет, публикуван от демократите, и по-голям от републиканците – също разкриват частни размисли на опозорения финансист относно Доналд Тръмп и до каква степен Тръмп може да е знаел за неговите престъпления, пише POLITICO.

Реакцията на администрацията на Тръмп

Администрацията на Доналд Тръмп отрече обвиненията в сряда, като прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че демократите „избирателно са пуснали да изтекат имейли към либералните медии, за да създадат фалшив разказ и да оклеветят президента Тръмп“.

Самият Тръмп, в публикация в социалните мрежи, обвини демократите, че „се опитват отново да възродят измамата „Джефри Епстийн“, защото ще направят всичко, за да отклонят вниманието от провалите си при спирането на правителството и по толкова други въпроси“.

Най-шокиращите разкрития от последния пакет документи

Епстийн и бившият министър на финансите Лари Съмърс

В електронната поща на Епстийн има няколко кореспонденции с Лари Съмърс, известен икономист, служил в администрациите на Клинтън и Обама. В една от тях Съмърс споделя впечатления от пътуване до Саудитска Арабия през 2017 г., като казва, че „общото мнение“ сред саудитските официални лица било, че „Доналд е клоун, става все по-опасен във външната политика“.

В друг имейл Съмърс пише: „Отбелязах, че половината интелектуален потенциал на света принадлежи на жените, без да споменавам, че те са повече от 51% от населението“.

След това добавя: „Опитвам се да разбера защо американският елит мисли, че ако убиеш бебето си чрез побой и изоставяне, това е без значение за приемането ти в Харвард, но ако си флиртувал с няколко жени преди 10 години вече не можеш да работиш в телевизия или мозъчен тръст“.

„НЕ ПОВТАРЯЙ ТОВА НАБЛЮДЕНИЕ“, добавя той към Епстийн.

Съмърс е бил критикуван и преди за свои коментари за жените, включително в реч от 2005 г., в която цитира спорна теория, че мъжете са по-склонни да имат изключително високи или ниски IQ резултати – теория, използвана за обяснение защо жените са по-слабо представени в науката и инженерството. Реакцията тогава доведе до неговата оставка като президент на Харвард през 2006 г.

Представител на Съмърс отказа коментар.

Съветите на Майкъл Улф

В серия имейли от последните десет години Епстийн обсъжда положението си и връзките си с Тръмп с журналиста и писател Майкъл Улф. Улф неколкократно дава съвети на Епстийн как да се справи публично с връзката си с Тръмп, който тогава води президентската си кампания през 2016 г.

През 2015 г. Улф пише: „Мисля, че трябва да го оставиш сам да се провали. Ако Тръмп каже, че не е бил на самолета или в къщата, това ще ти даде ценен PR и политически капитал“.

През 2019 г. Епстийн пише на Улф: „Тръмп каза, че ме е помолил да подам оставка, а аз никога не съм бил член. Разбира се, че знаеше за момичетата, защото помоли Гислейн да спре“.

Става дума за клуба „Мар-а-Лаго“ на Тръмп и Гислейн Максуел, съучастничка на Епстийн, осъдена на 20 години затвор. Година по-късно, когато „Ройтерс“ подготвя история за иск срещу Епстийн и Тръмп за предполагаемо сексуално насилие от 1994 г., Улф пише: „Е, ако някой може да отхвърли това, това е Доналд. Кажи ми, ако мога да помогна“.

Адвокатът на Улф не отговори на искане за коментар.

Епстийн и бившият юридически съветник на Белия дом Катрин Рюмлер

В имейлите на Епстийн многократно се появява и Катрин Рюмлер, бивш юридически съветник на Белия дом при Обама, по-късно партньор в адвокатска кантора Latham & Watkins. В кореспонденция от 2018 г. те обсъждат делото срещу Майкъл Коен, адвокат на Тръмп, признал се за виновен за плащане на подкуп на порно актрисата Сторми Даниелс.

Епстийн пише: „Виждаш ли, знам колко мръсен е Доналд. Мисля, че обикновените бизнесмени от Ню Йорк нямат представа какво означава адвокатът ти да се обърне срещу теб“.

В друг имейл Рюмлер описва хората от Ню Джърси така: „Ще спра на бензиностанция, ще видя всички хора, които тежат поне 100 паунда над нормата, ще получа лек пристъп на паника и ще реша, че няма да ям повече от страх, че ще свърша като тях“.

Днес Рюмлер е главен юридически директор на Goldman Sachs. Компанията отказва коментар.

Епстийн и Питър Тийл

В имейл от 2018 г. Епстийн пише на Питър Тийл, основател на PayPal, като го пита дали му харесва в Лос Анджелис и го кани в Карибите. Островът на Епстийн край Сейнт Томас отдавна е обект на спекулации за това кои известни личности са го посещавали.

Представител на Тийл заявява, че той никога не е бил на острова.

Епстийн и Стив Банън

В друга кореспонденция от 2018 г. Епстийн предлага на Стив Банън да организира срещи с държавни лидери, ако той прекара „8 до 10 дни в Европа“.„Ако ще играеш тук, трябва да си на място – Европа от дистанция не работи“, пише Епстийн.

Представител на Банън отказва коментар.

Епстийн и Кремъл

Преди срещата между Тръмп и руския президент Владимир Путин през 2018 г. Епстийн пише на Торбьорн Ягланд, бивш премиер на Норвегия, че руският външен министър Сергей Лавров може да потърси неговите „вътрешна информация“ за Тръмп. „Може би предложи на Путин Лавров да говори с мен – ще му бъде полезно,“ пише Епстийн.

Той твърди, че вече е обсъждал Тръмп с Виталий Чуркин, руския посланик в ООН, преди смъртта му през 2017 г. „Чуркин беше страхотен. Разбра Тръмп след нашите разговори. Просто е – той трябва да изглежда, че получава нещо“.

Епстийн и знаменитости

Епстийн също комуникира със Сун-И Превин, съпругата на Уди Алън и осиновена дъщеря на Миа Фароу. В един имейл Епстийн ѝ изпраща новина, че бившият директор на ЦРУ Джеймс Улси се е присъединил към кампанията на Тръмп.

Превин отговаря: „Уди каза, че това няма значение“.

Епстийн и PR агентката Пеги Сийгъл

През 2011 г. Епстийн пише на Пеги Сийгъл, известна PR агентка от Ню Йорк и Холивуд, с молба да убеди Ариана Хъфингтън да помогне да изчисти името му.

В кореспонденцията двамата обсъждат „момичето, което обвини принц Андрю“ – Вирджиния Джуфре, която по-късно заведе дело срещу принца.

Епстийн пише: „Хъфингтън трябва да защити опасностите от фалшиви обвинения и да изпрати журналисти да разследват Джуфре. Дворецът ще го оцени“. Сийгъл се съгласява да изпрати съобщението, ако Епстийн коригира граматиката му.

Хъфингтън по-късно заявява пред Politico, че никога не са се свързвали с нея и такова разследване не е правено.

Епстийн и артистът Андрес Серано

В имейл от октомври 2016 г. Епстийн обсъжда изборите с Андрес Серано, автор на скандалната снимка „Пис Христ“ (1987). Епстийн пише, че „няма добър избор“ на изборите, а Серано му отвръща: „Бях готов да гласувам против Тръмп, но съм толкова отвратен от реакцията срещу скандала с „grab them by the pussy“, че може и да му дам глас от съчувствие“.

Серано добавя: „Сигурен съм, че и Бил К. е казвал подобни неща“. Става дума за Бил Клинтън, който отрича да е имал близки отношения с Епстийн.