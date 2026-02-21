Трагедия в Сибир: Водолази извадиха телата на седем туристи от езерото Байкал

В одолази извадиха телата на седем китайски туристи и руски шофьор от дъното на езерото Байкал, след като микробусът им е потънал под леда, съобщиха руските власти. Трагичният инцидент е станал в Сибир, а спасителната операция е продължила часове наред при изключително тежки условия, пише ВВС.

Губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев изрази своите „най-дълбоки съболезнования на семействата и приятелите на жертвите“. По-рано той съобщи, че един от китайските туристи е успял да се спаси.

По информация на местните власти дълбочината на мястото на инцидента в петък е достигала 18 метра. Водолазите са използвали подводни камери, за да локализират и извадят телата от потъналия автомобил.

Байкал – най-дълбокото езеро в света с максимална дълбочина от 1642 метра – е популярна туристическа дестинация, привличаща посетители от цял свят. През суровите зими езерото често замръзва, но през годините именно заледената му повърхност е ставала сцена на редица смъртоносни инциденти.

По данни на Кобзев микробусът е пропаднал в ледена цепнатина с ширина около три метра. Информацията беше разпространена от губернатора в публикация в Telegram.

„Бих искал да ви напомня още веднъж, че излизането на леда на езерото Байкал не е просто забранено в момента. То е смъртоносно опасно“, каза губернаторът, призовавайки туристите да използват единствено услугите на официални туроператори.

Той уточни още, че всички китайски туристи – сред които и 14-годишно дете – са пътували самостоятелно.

По случая е образувано криминално разследване, което трябва да установи причините за трагедията.

Малко по-късно Кобзев отново публикува съобщение в социалните мрежи, в което подчерта, че „за съжаление, дори тази трагедия не е научила хората на урок“. Той информира, че шестима души, останали блокирани в автомобилите си върху леда, са били спасени при два отделни инцидента в петък и събота.

В края на януари китайски турист загина, след като автомобилът, с който е пътувал, се преобърна върху замръзналата повърхност на езерото Байкал.