Свят

Фицо заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

Причината - спор за доставките на петрол

21 февруари 2026, 14:25
Фицо заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна
Източник: AP/БТА

П ремиерът на Словакия Роберт Фицо заяви, че ако Украйна не възобнови доставките на петрол за страната му в понеделник, той ще поиска от съответните словашки компании да прекратят извънредните доставки на електричество за Украйна, предадоха световните агенции.

Словакия иска гаранции от ЕС за доставките на газ за Украйна

„Словакия е горда и суверенна страна, а аз съм горд и суверенен словак. Ако в понеделник доставките на петрол за Словакия не бъдат възобновени, ще помоля СЕПС (SEPS, Slovak electricity transmission system – компанията оператор на електропреносната мрежа в Словакия - бел. ред.) да спре доставките на електроенергия за Украйна“, написа Фицо на страницата си във Facebook.

Според премиера за стабилизиране на енергийната система на Украйна през януари 2026 г. е било необходимо да бъдат доставени два пъти повече електроенергия, отколкото за цялата 2025 година.

„Западът може и да не възразява срещу саботажа на газопровода „Северен поток“, но Словакия не може да възприема словашко-украинските отношения като еднопосочен билет, изгоден само за Украйна“, заяви той.

Полша е готова да увеличи износа на електроенергия за Украйна

Фицо отбеляза, че само спирането на доставките на газ за Словакия е нанесло щети в размер на 500 милиона евро, а спирането на транзита на петрол е нанесло още по-големи щети и е причинило затруднения с логистиката.

„Предвид неприемливото отношение на (украинския президент Володимир) Зеленски към Словакия като към враждебна страна, считам за абсолютно правилно решението Словашката република да не се присъедини във военния заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро“, добави той.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
