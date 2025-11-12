Свят

Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ

Епстийн твърди, че Тръмп е прекарал значително време с една от жертвите му

12 ноември 2025, 17:24
Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ
Източник: БТА

Д жефри Епстийн, осъден сексуален престъпник, чиято смърт от самоубийство предизвика интензивно разследване на известните хора в САЩ, е споменавал Доналд Тръмп по име многократно през последните 15 години, според новопубликувани имейли от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите, предава Си Ен Ен.

Имейлите до дългогодишната сътрудничка на Епстийн Гислейн Максуел, която беше осъдена за трафик на хора с цел сексуална експлоатация след смъртта му, включват разговори, в които Епстийн твърди, че Тръмп е прекарал значително време с жена, която демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите описват като жертва.

Опитва ли се Тръмп да прикрие истината по случая Епстийн

Имейл от Епстийн до Максуел през април 2011 г. гласи : „Искам да осъзнаеш, че кучето, което не е лаело, е Тръмп... Жертвата прекара часове в къщата ми с него.“

Имейлите включват и съобщение, в което Епстийн твърди, че Тръмп е „знаел за момичетата“ – очевидно във връзка с твърдението на настоящият президент на САЩ е изгонил Епстийн от клуба си в Мар-а-Лаго за това, че е отвлякъл млади жени, които са работили там.

Имейлите бяха публикувани в сряда от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите, които ги получиха, след като по-рано тази година изискаха информация за наследството на Епстийн.

"Една прекрасна тайна": Писмото на Тръмп до Епстийн

Тръмп не е получавал или изпращал нито едно от съобщенията, които до голяма степен са предшествали времето му като президент, и не е бил обвинен в никакви престъпления, свързани с Епстийн или Максуел.

Източник: CNN    
Джефри Епстийн Доналд Тръмп Гислейн Максуел
Последвайте ни
Детето, пострадало при инцидент с трамвай, е в „Пирогов“, ватманката е била в шок

Детето, пострадало при инцидент с трамвай, е в „Пирогов“, ватманката е била в шок

„Животът им е пълен ад“ – снаха на британското кралско семейство с откровени признания

„Животът им е пълен ад“ – снаха на британското кралско семейство с откровени признания

Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ

Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ

Ще нападнат ли САЩ, масова мобилизация във Венецуела

Ще нападнат ли САЩ, масова мобилизация във Венецуела

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 11 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 11 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 11 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 11 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Слънчеви бури удариха Земята - ще се появи ли северно сияние над България?

Слънчеви бури удариха Земята - ще се появи ли северно сияние над България?

Любопитно Преди 50 минути

Геомагнитните бури възникват, когато бури на Слънцето предизвикват смущения в магнитното поле на Земята

Зеленски поиска уволнения в правителството на Украйна

Зеленски поиска уволнения в правителството на Украйна

Свят Преди 1 час

Зеленски: Сега е много трудно за всички в Украйна

<p>Президентската кампания на Марин льо Пен виси на косъм заради съдебна забрана</p>

Марин льо Пен няма да се кандидатира за президент, ако съдът потвърди забраната ѝ за участие в избори

Свят Преди 1 час

Кандидатката на крайната десница обяви, че ще предаде щафетата на своето протеже Жордан Бардела

От „Кокаиновата кръстница“ до „Куини от Харлем“: Жените, които владееха престъпния свят

От „Кокаиновата кръстница“ до „Куини от Харлем“: Жените, които владееха престъпния свят

Любопитно Преди 2 часа

Вижте някои от най-известните и безмилостни жени в историята на организираната престъпност

В очакване на Black Friday eMAG представя My Wallet в България

В очакване на Black Friday eMAG представя My Wallet в България

Любопитно Преди 2 часа

Безлихвеното „купи сега, плати по-късно“ решение, за 30 дни или 4 вноски, е достъпно директно при поръчка на платформата

Защо Русия спря мобилния интернет в Уляновск

Защо Русия спря мобилния интернет в Уляновск

Свят Преди 2 часа

Уляновск е първият руски регион, останал трайно без мобилен интернет

Амал Клуни отново облече емблематичния си гащеризон от 2019 г.– и изглежда зашеметяващо

Амал Клуни отново облече емблематичния си гащеризон от 2019 г.– и изглежда зашеметяващо

Любопитно Преди 2 часа

Съпругата на холивудския актьор Джордж Клуни беше забелязана на сцената по време на церемонията Prix Suisse в Берн

„Възраждане“ праща делегация в Русия за „Лукойл“

„Възраждане“ праща делегация в Русия за „Лукойл“

България Преди 2 часа

Лидерът на „Възраждане“ посочи, че според него санкциите са използвани като претекст

<p>&quot;Бият се като кучета&quot;: Говори се за преврат срещу Стармър</p>

"Бият се като кучета": Говори се за преврат срещу Киър Стармър

Свят Преди 3 часа

Съюзници на Стармър са информирали британски медии, че премиерът очаква и е готов да се изправи срещу евентуално предизвикателство за лидерството си

Каролайн Кенеди

Каролайн Кенеди в страх, синът ѝ Джак тръгва към Конгреса

Свят Преди 3 часа

Дъщерята на Джон Кенеди, не иска синът да тръгва по стъпките на дядо си

Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул

Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул

Свят Преди 3 часа

Полишчук: Топката е в полето на Украйна

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“

България Преди 3 часа

,

Създадоха отопляеми панталони за понижаване на кръвното налягане

Любопитно Преди 3 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

Момиче е блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" (ВИДЕО)

Момиче е блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" (ВИДЕО)

България Преди 4 часа

По непотвърдена информация цялата улица е отцепена

Тръмп написа писмо до президента на Израел с молба да помилва Нетаняху

Тръмп написа писмо до президента на Израел с молба да помилва Нетаняху

Свят Преди 4 часа

В него се уточнява, че „всяко лице, което желае да получи президентско помилване, трябва да подаде официално заявление“

Истината за „сексапилните крадци“ от Лувъра, кои са истинските заподозрени в обира

Истината за „сексапилните крадци“ от Лувъра, кои са истинските заподозрени в обира

Любопитно Преди 4 часа

Снимки на „арестувани“ предизвикаха бурни реакции не заради престъплението, а заради външния им вид

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Слънчево с мъгли и слани

sinoptik.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg

Сабрина Карпентър влиза в заешката дупка

Edna.bg

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум стана жертва на сексуално посегателство (ВИДЕО)

Edna.bg

Карагър разкри защо Тухел е пренебрегнал Уелбек

Gong.bg

Барса хвърля бомба за Хари Кейн

Gong.bg

Установиха сериозни нарушения в хоспис в Черноморец и отнеха лиценза му

Nova.bg

ГДБОП: 500 IP адреса в България свалят детска порнография, педофили използват и AI

Nova.bg