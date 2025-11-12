Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ

Д жефри Епстийн, осъден сексуален престъпник, чиято смърт от самоубийство предизвика интензивно разследване на известните хора в САЩ, е споменавал Доналд Тръмп по име многократно през последните 15 години, според новопубликувани имейли от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите, предава Си Ен Ен.

Имейлите до дългогодишната сътрудничка на Епстийн Гислейн Максуел, която беше осъдена за трафик на хора с цел сексуална експлоатация след смъртта му, включват разговори, в които Епстийн твърди, че Тръмп е прекарал значително време с жена, която демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите описват като жертва.

Опитва ли се Тръмп да прикрие истината по случая Епстийн

Имейл от Епстийн до Максуел през април 2011 г. гласи : „Искам да осъзнаеш, че кучето, което не е лаело, е Тръмп... Жертвата прекара часове в къщата ми с него.“

Имейлите включват и съобщение, в което Епстийн твърди, че Тръмп е „знаел за момичетата“ – очевидно във връзка с твърдението на настоящият президент на САЩ е изгонил Епстийн от клуба си в Мар-а-Лаго за това, че е отвлякъл млади жени, които са работили там.

Имейлите бяха публикувани в сряда от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите, които ги получиха, след като по-рано тази година изискаха информация за наследството на Епстийн.

"Една прекрасна тайна": Писмото на Тръмп до Епстийн

Тръмп не е получавал или изпращал нито едно от съобщенията, които до голяма степен са предшествали времето му като президент, и не е бил обвинен в никакви престъпления, свързани с Епстийн или Максуел.