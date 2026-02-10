Любов на Олимпиадата: 5 кралски двойки, които се влюбиха по време на игрите

С разгара на Зимните олимпийски игри кралски особи от близо и далеч се отправиха към Италия, за да подкрепят своите спортисти тази година, а това ни накара да се почувстваме носталгични. Макар да изглежда необичайно място за романтика, Олимпийските игри често са били сцена не само за легендарни спортни постижения, но и за кралски любовни истории. И това не се е случвало само веднъж.

От крал Фредерик и кралица Мери на Дания до принц Алберт и принцеса Шарлийн от Монако, тези двойки са се срещнали за първи път на Олимпийските игри, оставяйки след себе си някои от най-емблематичните романтични истории в близката кралска история.

Вижте как Купидон „играе“ на олимпийската сцена в нашата ГАЛЕРИЯ: