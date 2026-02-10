"Зъл човек, който се смята за недосегаем": Жена, обвинена в убийство с киселина, разказа за ужаса в съда

Ж ена, обвинена за участие в убийство с киселина, разказа на майка си за ужаса, който е преживяла, след като бившият ѝ съпруг е бил атакуван в дома си в Плимът. По време на съдебния процес в Уинчестър Пари Уилсън споделила: "Беше ужасяващо, не мога да спра да се повръщам".
38-годишният Дани Кахалейн почина на 3 май 2025 г., след като бе нападнат с сярна киселина в дома си на Lipson Road, Плимът, на 21 февруари същата година. Според прокуратурата Кахалейн е бил замесен в наркобизнес и е дължал значителни суми на друг наркобос, известен в съдебното дело като Райън Кенеди, или "Фрост".
В процеса са замесени общо десет обвиняеми - седем мъже от Лондон и три жени от Плимът. Седем от тях са обвинени в убийството на Кахалейн, а останалите трима са свързани с други престъпления, включително участие в организирана престъпна група и опити за отвличане и причиняване на тежки телесни повреди.
Съдът разглежда множество съобщения в мобилни телефони, включително разговори между Пари Уилсън и майка ѝ Карън Уилсън, в които Пари описва хаоса и страха си след нападението, както и ролята на наркобоса "Фрост". В тях майка ѝ подчертава, че обвиняемият наркобос е "зъл човек", който се смята за недосегаем.
Според съобщенията, Пари е била притеснена за безопасността на дъщеря си и за последствията от действията на Кахалейн и другите замесени лица. По-късно тя се свързала с полицията, търсейки отговори и защита.
Съдебният процес продължава и се очаква да разкрие повече детайли за обстоятелствата около нападението, както и за ролята на всеки от обвиняемите.