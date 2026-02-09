Свят

Гърция ограничава достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Този ход идва, докато няколко европейски държави обмислят по-строги мерки за ограничаване на достъпа на непълнолетни до дигитални платформи

9 февруари 2026, 09:48
Освободиха от затвора венецуелски опозиционен лидер, близък до Мария Мачадо

Отново пламъци в Кран Монтана: Пожар избухна на мястото на голямата трагедия

ФСС задържа Любомир Корба - предполагаемият извършител на покушението срещу генерал-лейтенант Алексеев

Забрана на

Арести и сблъсъци на протест в Минеаполис след смъртта на Рене Гуд от имиграционен агент

Испания и Португалия днес ще бъдат ударени от нова буря

Скандалът

Тръмп облекчава митата за Индия в името на енергийното сътрудничество

Г ърция е „много близо“ до обявяването на забрана за социални медии за деца под 15 години, съобщи високопоставен правителствен източник във вторник, 3 февруари, предаде Reuters и гръцката медия OEMA.

Испания също заяви във вторник, че планира да забрани социалните медии за лица под 16 години и ще създаде закон, който да държи ръководителите на социалните медии лично отговорни за речта на омразата на техните платформи. Този ход идва, докато няколко европейски държави обмислят по-строги мерки за ограничаване на достъпа на непълнолетни до дигитални платформи.

След Австралия: И Дания забранява социалните мрежи за деца под 15 години

В същия ден Испания обяви планове да забрани използването на социални медии за хора под 16 години, като същевременно настоява за законодателство, което ще направи ръководителите на социалните медии лично отговорни за речта на омразата на техните платформи.

 

Дигиталната възраст на пълнолетието в центъра на дебата

Концепцията за „дигитална възраст на пълнолетие“ излезе на преден план в Европа след инициатива, обявена преди няколко месеца от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис. По това време министър-председателят заяви, че „Гърция обмисля забрана за използването на социални медии за лица на възраст 16 години и по-малко, както е направила Австралия“.

Испания забранява достъпа до социални мрежи за деца

Гръцкото правителство вече е предприело конкретни стъпки в тази посока. То забрани използването на мобилни телефони в училищата и стартира нов инструмент на gov.gr, който позволява на родителите да проверяват възрастта на детето си при закупуване на първия му мобилен телефон и да имат достъп до приложения за родителски контрол за социални медии. Както разкри THEMA, гръцките правителствени агенции са провели обширни разговори със социални медийни компании и големи интернет играчи като Google относно това как могат да бъдат приложени ограниченията. Според източници от Министерството на цифровото управление, техническото ноу-хау идва от Европейския съюз, предложенията от онлайн компании вече са оценени, а окончателните решения относно обхвата на ограниченията ще бъдат взети изключително от министър-председателя, който е лично ангажиран с въпроса.

Как гръцкият план се различава от австралийския модел

Правителствени източници отбелязват, че докато гръцкият – и съответно европейският – план споделя същите цели като австралийската забрана, той няма да функционира по същия начин. В Австралия властите – работещи със социални медийни платформи – забраняват на хора под 16 години да притежават акаунти в 16 социални медийни услуги, включително Facebook, TikTok и YouTube. За разлика от това, гръцкият план не налага пълна забрана за достъп.

Австралия планира забраната на социалните мрежи за деца под 16 години

Вместо това, той прехвърля контрола към източника: устройствата, използвани от непълнолетни. Филтрирането, наблюдението и дори пълното блокиране на достъпа до социални медии – без нужда от влизане – ще се управляват от приложението „Kids Wallet“, представено от Министерството на цифровото управление. Тъй като данните на непълнолетните са регистрирани в държавното приложение, „Kids Wallet“ ще блокира и премахва социалните медийни платформи (Facebook, TikTok, Instagram, X и други) от резултатите от търсене или директен достъп, ако потребителят на устройството е под 15 години (не 16, както в Австралия). По подобен начин, за непълнолетни, приложението също така ще блокира достъпа до платформи и уебсайтове, забранени за потребители под 18 години.

Платформи под лупа

Властите се насочват предимно към онлайн букмейкърски компании, както и към уебсайтове, продаващи тютюневи и алкохолни продукти. Платформите, хостващи порнографско съдържание, също ще бъдат филтрирани. Достъпът до онлайн запознанства и сексуални платформи – като Tinder, най-популярното приложение за запознанства в света – също ще бъде автоматично блокиран за непълнолетни

„Тежката работа“ ще се извършва от устройството, използвано от непълнолетния, при условие че родителите или настойниците са активирали всички протоколи за сигурност, включително Kids Wallet. Устройството автоматично ще идентифицира дали потребителят е над 15 или 18 години и ще ограничава съдържанието съответно.

Втора линия на защита от платформите

В допълнение към контролите на ниво устройство, втора бариера ще дойде от самите социални медийни платформи. От платформите ще се изисква да засилят мерките за безопасност и да увеличат натиска върху потребителите да декларират истинската си възраст, когато има подозрение, че непълнолетни използват техните услуги. Според THEMA, Брюксел вече е демонстрирал как може да бъде приложена техническата забрана, насочвайки държавите членки на ЕС към хармонизиран подход.

Целта е общи решения, споделен опит и по-лесно прилагане за страните, които изберат да въведат защити за непълнолетни. Европейските власти поддържат отворена комуникация със социалните медийни платформи, за да намерят взаимно приемливи решения. Гръцките служители също така подчертават силното сътрудничество, отбелязвайки, че някои интернет гиганти са работили интензивно по мерки за защита на децата.

Google се откроява, тъй като е представил цялостен пакет от предложения както на европейските, така и на гръцките власти. Въпреки че длъжностните лица счетоха тези предложения за технически издържани и изключително интересни, ЕС в крайна сметка не ги прие, тъй като националните приложения – като гръцкия Kids Wallet – вече бяха въведени. Един нерешен въпрос остава дали и как комуникационни платформи като WhatsApp – широко използвани за образователни цели и комуникация между родители и деца – ще бъдат включени в ограниченията.

Спиране на "дуумскролването"

Защо правителствата бързат да налагат забрани и ограничения върху използването на социални медии от непълнолетни? Отговорът се крие във все по-голям брой научни изследвания, свързващи „дуумскролването“ – компулсивното консумиране на безкрайни кратки видеоклипове и публикации – със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), други трудности в ученето и по-широки невроразвитийни разстройства.

Експертите предупреждават, че пристрастяването към социалните медии допринася за дефицит на внимание, нарушена краткосрочна памет, тревожност, депресия, хранителни разстройства, намалена способност за четене, социална изолация, по-ниска производителност, лоши академични резултати, проблеми със съня и прекомерно излагане на синя светлина.

Ефектът TikTok и допаминовата зависимост

TikTok често се цитира като най-поразителния пример, често описван като притежаващ „най-добрия AI алгоритъм в света – такъв, който чете мислите ви и предсказва какво искате да видите“. Учените обясняват, че тези алгоритми не контролират ума директно, но го засягат, като предизвикват освобождаване на допамин с всяко гледано видео или публикация. Това води до свръхстимулация и симптоми на абстиненция, когато излагането спре – създавайки зависимост. Всяко превъртане осигурява малък „допаминов удар“, подобен на никотина.

Процесът е бърз, инстинктивен и изключително възнаграждаващ, тласкайки потребителите към безкрайно превъртане, често за сметка на съня и храненето. Алгоритмите анализират езика, лицата, фоновете, времето за гледане, повторенията, промените в силата на звука, коментарите и взаимодействията, изграждайки динамичен психологически профил за всеки потребител чрез техники за дълбоко обучение. Платформата не чака потребителите да кажат кои са – тя го извежда. Тя предлага съдържание, което потребителите дори не са поискали, като максимизира ангажираността и минимизира умората от решения.

Австралийският прецедент

Предупрежденията за влиянието на социалните медии върху децата се чуват по света от години. Директорът на ФБР Кристофър Рей веднъж предупреди американските законодатели, че Китай може потенциално да манипулира алгоритмите за препоръки за операции за влияние. В същото време Китай е проектирал своите вътрешни платформи да промотират образователно и свързано със здравето съдържание, повишавайки производителността и благосъстоянието, вместо безкрайно „дуумскролиране“. Доклад за киберсигурност от 2022 г. на австралийската фирма Internet 2.0 установи, че TikTok се занимава с „прекомерно събиране на данни“, включително данни за местоположение, подробности за устройството и инсталирани приложения. В комбинация с нарастващото насилие сред младежите, онлайн хищниците и рисковете от сексуална експлоатация, тези опасения накараха Австралия да действа.

Комисарят по електронна безопасност на Австралия, Джули Инман Грант, представи списък с платформи, които вероятно ще попаднат под възрастовите ограничения, които предстои да влязат в сила скоро. Законът, влизащ в сила на 10 декември, ще ограничи достъпа до акаунти за потребители под 16 години в широк спектър от платформи.

Комисарят по електронна безопасност вече е уведомил първоначален списък от 16 компании – включително Facebook, TikTok и YouTube – че може да попаднат под новите правила.

 

Източник: Reuters, OEMA    
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
