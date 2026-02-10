България

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир е взето единодушно

Правителството го разглежда като политическа заявка за участие в международните усилия за Близкия изток

10 февруари 2026, 14:56
Решението за присъединяване на България към Съвета за мир е взето единодушно
Източник: БГНЕС

Р ешението на кабинета в оставка за присъединяване на България към Съвета за мир, иницииран от президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп, е прието на присъствено заседание, с пълен консенсус от членовете на Министерския съвет и има ясно изразен политически характер. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Оттам информират, че решението за присъединяване към Съвета за мир е публикувано в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Решението отразява разбирането на правителството, че продължаващият конфликт в Близкия изток има дългосрочни последици за регионалната и европейската сигурност, включително чрез засилване на нерегламентираните миграционни потоци и на свързаните с тях рискове, посочват от правителствената пресслужба. 

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

Оттам допълват, че в този контекст, присъединяването на България към Съвета за мир се разглежда като политическа заявка за участие в международните усилия, насочени към деескалация и устойчиво уреждане на конфликта. България последователно е отдавала приоритетно значение на борбата с незаконната миграция и разглежда стабилизирането на региона на Близкия изток като ключов фактор за ефективното противодействие на първопричините за миграционния натиск.

Страната ни подкрепя втората фаза от мирния план за Газа на САЩ, както и резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г., приветстваща създаването на Съвет за мир като преходна администрация, координираща възстановяването на Газа в съответствие с Всеобхватния план за мир. Активното участие в Съвета за мир би създало възможност за конструктивен принос към усилията на международната общност за установяване на траен мир и сигурност в Близкия изток, посочват от кабинета в оставка.

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

Съгласно Конституцията и предвид характера на решението, то подлежи на ратификация от Народното събрание и не поражда правно действие до нейното гласуване, информират от правителството в оставка. Оттам поясняват, че подписването на документа не създава задължения за участие на страната ни в конкретни операции или дейности по изграждане на мира, нито предоставя каквато и да е юрисдикция на Съвета за мир върху територията на страната, без изричното ѝ съгласие и без спазване на вътрешните ѝ конституционни процедури. Съгласно решението на правителството е депозирана нотификация, че до извършване на ратификация Уставът няма да се прилага. В този период страната ни може да участва в рамките на Съвета за мир единствено с право на съвещателен глас, посочват от кабинета.

С подписването на документа беше предоставена възможност страната да бъде сред учредителите на Съвета за мир, като окончателното институционално утвърждаване на това участие зависи от решенията на Народното събрание след провеждането на предсрочните парламентарни избори и от формирането на нов състав на Министерския съвет и на парламента с нова представителност и легитимност, отбелязват от правителствената информационна пресслужба.

Припомняме, че на 22 януари България се присъедини към Съвета за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп, заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков след официалната церемония по учредяването на съвета, която се състоя в Давос, Швейцария, съобщиха тогава от пресслужбата на кабинета. 

Източник: БТА, София Господинова    
Съвет за мир България
