Пребиха жестоко 16-годишно момче в Смолян, с опасност за живота е

16-годишно момче, настанено в Център за настаняване от семеен тип в Смолян, е в тежко състояние и с опасност за живота след жесток побой.

Сигналът за инцидента е подаден на 9 февруари около 20:00 ч. в Районното управление на полицията в Смолян от дежурен възпитател в социалната институция.

По първоначални данни по-рано същия ден неизвестни лица са нанесли удари с ръце и крака по тялото и главата на младежа. В резултат на побоя той е получил фрактура на черепа, която е животозастрашаваща.

По случая е образувано досъдебно производство.

Разследването продължава, като се работи по установяването на извършителите на нападението.