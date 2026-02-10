България

Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса "Петрохан"

Открили бележки за „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики“

10 февруари 2026, 14:26
Мистерията

Мистерията "Петрохан": Проговори пастрокът на Ивайло Калушев - "синът ми не е убиец"
Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер

Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер
Reuters за

Reuters за "Петрохан": Мистериозни смъртни случаи в западните български планини
Хронология на странното сбогуване и последните часове в хижа „Петрохан“

Хронология на странното сбогуване и последните часове в хижа „Петрохан“
Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев

Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев
С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището
Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх
Мистериите

Мистериите "Петрохан" и Околчица: В общността на НАКЗТ се коментирало, че смъртта е изход

Д опълнителна информация за хода на разследването по две досъдебни производства за смъртта на общо 6 лица в районите на хижа "Петрохан" и под връх Околчица предостави днес Софийска апелативна прокуратура.

По данни от аутопсиите на трите простреляни тела, открити във високопроходим кемпер на 08.02.2026 г., както и от разположението им вътре в превозното средство, се установява, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство.

„Угощението на реалността“ в "Петрохан": Какво разкриват езотеричните книги от хижата

Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет „Глок“.

По данни на ГД „Национална полиция“-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло Калушев.

По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, в т.ч. на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.

И в момента огледите на местопрестъплението в района на хижата край Петрохан продължават. При огледите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики“.

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

От предоставена на прокуратурата справка от органите на МВР се установява, че на името на Калушев на 01.11.2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под вр. Околчица.

На името на Ивайло Иванов на 23.08.2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия.

А на името на Николай Златков на 24.02.2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.

Работата по изготвяне на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава. Предстои назначаването на съдебно-психологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР.

С оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, нейната регистрация и взаимодействието й с държавни органи – министерства и други, както и твърдения за финансови дарения, предстои Окръжна прокуратура-София да отдели материали, които да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура с оглед проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.

Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри
10 снимки
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Източник: Prb.bg    
Петрохан Околчица убийства самоубийство криминално разследване огнестрелни оръжия кемпер аутопсии психологична експертиза разрешителни за оръжие сексуални практики неправителствена организация
Последвайте ни

По темата

Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса

Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса "Петрохан"

Newsweek: Русия току-що нанесе най-голямата обида на Тръмп

Newsweek: Русия току-що нанесе най-голямата обида на Тръмп

Мистерията

Мистерията "Петрохан": Проговори пастрокът на Ивайло Калушев - "синът ми не е убиец"

Мъж измъчва нечовешки жена в София

Мъж измъчва нечовешки жена в София

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

pariteni.bg
Дизайнерът на iPhone: сензорните екрани са „грешна технология“ за колите

Дизайнерът на iPhone: сензорните екрани са „грешна технология“ за колите

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стармър, Макрон и Мерц се срещат със Зеленски в Лондон.

Неочакваната оставка на шефа на Банката на Франция поражда подозрения сред опонентите на Макрон

Свят Преди 11 минути

Напускането на гуверньора дава възможност на френския президент да обезпечи централната банка срещу евентуално правителство на крайната десница.

Русия задържа още един за атентата срещу ген. Алексеев

Русия задържа още един за атентата срещу ген. Алексеев

Свят Преди 27 минути

Според ФСС Павел Васин, е бил вербуван от непосредствения извършител на престъплението

Фон дер Лайен омекотява плана за "разузнавателна клетка"

Фон дер Лайен омекотява плана за "разузнавателна клетка"

Свят Преди 48 минути

Европа иска да засили споделянето на разузнавателна информация, за да се противопостави на хибридните атаки от Русия

Шестима пребиха двама души заради забележка за шум във Велинград

Шестима пребиха двама души заради забележка за шум във Велинград

България Преди 48 минути

Един от пострадалите е с комоцио, а другият с фрактура на челюстта

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир е взето единодушно

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир е взето единодушно

България Преди 1 час

Правителството го разглежда като политическа заявка за участие в международните усилия за Близкия изток

Любов на Олимпиадата: 5 кралски двойки, които се влюбиха по време на игрите

Любов на Олимпиадата: 5 кралски двойки, които се влюбиха по време на игрите

Любопитно Преди 1 час

От крал Фредерик и кралица Мери на Дания до принц Алберт и принцеса Шарлийн от Монако, тези двойки са се срещнали за първи път на Олимпийските игри, оставяйки след себе си някои от най-емблематичните романтични истории

"Зъл човек, който се смята за недосегаем": Жена, обвинена в убийство с киселина, разказа за ужаса в съда

"Зъл човек, който се смята за недосегаем": Жена, обвинена в убийство с киселина, разказа за ужаса в съда

Свят Преди 1 час

Десет души са изправени пред съда в Плимът и Лондон за убийството на 38-годишния Дани Кахалейн, който беше нападнат с сярна киселина

<p>Доктрината &quot;Америка на първо място&quot;: Как Тръмп пренарежда световната дипломация</p>

Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на "Америка на първо място"

Свят Преди 1 час

От Гренландия до Газа - стратегията на Белия дом поставя националния интерес над мултилатерализма

Пребиха жестоко 16-годишно момче в Смолян, с опасност за живота е

Пребиха жестоко 16-годишно момче в Смолян, с опасност за живота е

България Преди 1 час

Сигналът за инцидента е подаден на 9 февруари около 20:00 ч.

<p>Как да не объркаме цветята за Св. Валентин и 8-и март</p>

Как да не объркаме цветята за Св. Валентин и 8-и март

Любопитно Преди 2 часа

През Викторианската епоха се развива т.нар. „език на цветята“, чрез който всеки вид и цвят е носел скрито послание

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

По време на енергичен момент от световното си турне „Las Mujeres Ya No Lloran“ Шакира претърпя тежко падане, докато изпълняваше един от най-емблематичните си хитове – „Si Te Vas“

Обявиха средния осигурителен доход за 2025 г. – важен за новите пенсии

Обявиха средния осигурителен доход за 2025 г. – важен за новите пенсии

България Преди 2 часа

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Свят Преди 2 часа

Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

Пари Преди 2 часа

Намираме отговор на всички въпроси в…супермаркета.

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

България Преди 2 часа

Само с последователна политика и отговорно лидерство могат да се гарантират стабилност и развитие за страната, посочва Борисов

<p>Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на украински олимпиец</p>

Володимир Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на Владислав Гераскевич в памет на загинали спортисти

Свят Преди 2 часа

Президентът на Украйна защити Владислав Гераскевич, след като МОК не му позволи да използва каска с ликове на загинали украински атлети по време на Олимпиадата през 2026 г.

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

След като Брукнин Бекъм заличи татуировка, посветена на баща му: Вижте какво направи Ромео

Edna.bg

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Edna.bg

Андрей Петров: БФС стартира категоризация на академиите с партньор на Висшата лига

Gong.bg

Исторически успех за България и Невяна Владинова

Gong.bg

Излязоха резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера при Околчица

Nova.bg

Последният кръг консултации при Йотова: АПС, МЕЧ и "Величие" застанаха зад Гюров

Nova.bg