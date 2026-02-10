Любопитно

Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола“ рокля в Париж

Анджелина Джоли впечатли на премиерата на „Couture“ в Париж с дръзка „гола“ рокля и откровено разказа за личната си връзка с филма, борбата с рака, майка си и значението на живота отвъд болестта

10 февруари 2026, 12:27
Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола" рокля в Париж
А нджелина Джоли сияеше на премиерата на предстоящия си филм „Couture“ в Париж в понеделник, когато се появи в дръзка, но елегантна „гола“ рокля, пише HELLO!

50-годишната актриса избра мрежеста рокля, украсена със сребърни флорални орнаменти, ресни и къси ръкави, като допълни визията с черни обувки на висок ток.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HELLO! Magazine (@hellomag)

Тя заложи на семпли диамантени обеци, които завършиха елегантния ѝ тоалет, а русите ѝ кичури бяха оформени със стилно изсушаване със сешоар. Анджелина участва в дългоочаквания филм заедно с Ела Румпф, Ание Аней и Луи Гарел.

Джоли е привлечена от ролята на Максин заради пътя на героинята, която се бори с рак на гърдата. Обичаната майка на Анджелина – Маршелин Бертран – почина през 2007 г. след продължителна битка с рак на яйчниците и гърдата. Тази лична трагедия накара звездата от „Лара Крофт: Tomb Raider“ да се подложи на двойна мастектомия, както и на операция за отстраняване на яйчниците и фалопиевите тръби.

Актрисата е носител на генната мутация BRCA 1, която е имала и майка ѝ и която значително увеличава риска от развитие на рак на гърдата или яйчниците. Джоли заяви пред TIME France, че филмът е „много лична история“ за нея, и похвали режисьорката Алис Уинокур за това, че е подходила към чувствителната тема „с такава деликатност“.

„Твърде често филмите за женските борби – особено за рака – говорят за край и тъга, рядко за живота“, добави тя. „Трудностите, болестите и болката са част от нашето съществуване, но важното е как се изправяме пред тях.“

След това Анджелина сподели личен анекдот от борбата на Маршелин с болестта. „Майка ми боледуваше години наред. Една вечер, когато я питаха за химиотерапията ѝ, тя се разчувства много и ми каза, че би предпочела да говори за нещо друго; чувстваше се сякаш болестта се превръща в цялата ѝ идентичност“, спомня си звездата.

„Обичам този филм, защото разказва история, която далеч надхвърля пътуването на един болен човек: той показва живота. Именно тази светла перспектива ме докосна и ме накара да искам да играя тази роля.“

Анджелина сподели със света своя път след мастектомията още през 2013 г., за да повиши осведомеността за процедурата и за гена BRCA 1. Въпреки това, едва когато се появи на корицата на TIME France през декември 2025 г., тя разкри белезите си за първи път.

Анджелина Джоли впечатли на премиерата на филма „Couture“ в Париж
10 снимки
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли

„Споделям тези белези с много жени, които обичам. И винаги се трогвам, когато виждам други жени да споделят своите“, каза тя пред изданието. „Когато споделих преживяното през 2013 г., това беше, за да насърча информирания избор.“

През октомври Анджелина разкри, че „Couture“ я е изненадал с начина, по който представя хората, борещи се с рак на гърдата. „Когато прочетох сценария, имах представа накъде ще се развие филмът – и със сигурност не мислех, че ще завърши по начина, по който завършва този филм, и не мислех, че мъжът във филма ще реагира по начина, по който го направи, или че желанието все още ще бъде част от филма“, каза тя.

„И мисля, че е наистина важно да разберем това и да продължим да живеем, да бъдем желателни и да се чувстваме като жени, а на тези, които обичат тези жени, да им напомним, че може би това е нещо, което могат да направят.“

