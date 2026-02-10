Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер

Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си

П резидентът Илияна Йотова заяви, че "буквално в следващите дни" ще обяви кого е избрала да се заеме със задачата да състави служебно правителство.

Президентът проведе и последните консултации с парламентарно представените партии за избор на служебен премиер.

В 13.00 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представители на най-малката парламентарна група - „Величие” - председателят ѝ Ивелин Михайлов, един от заместниците му - Павлин Петров, както и депутатът Юлиана Матеева.

Така завършва финалната фаза преди президентът да направи своя избор за поста.

„Всички сме водени от разбирането държавата да не спира да работи и да решим належащите проблеми пред държавата. Много са жестоки предизвикателствата пред нас, изживяваме тревожни дни. Нуждаем се от прозрачност и от дълбок и съдържателен диалог между нас като българи. Изборите трябва да са прозрачни и добре организирани. Нямаме защитни мерки за най-уязвимите, а мерките не са впечатляващи. Страната ни трябва да бъде максимално предвидима. Поправките в Конституцията ограничиха избора за поста служебен премиер, но тези консултации в никакъв случай не са формални. Очаквам конструктивен диалог”, посочи Йотова в уводното си слово.

Тя определи предстоящите предизвикателства като "много жестоки", а дните, които изживяваме като "тревожни".

"Силно се надявам, че всички отговорни органи ще си свършат работата, защото се нуждаем от прозрачност, от дълбок и съдържателен диалог между всички нас, не само като институции, а като българи", допълни държавният глава.

"Продължавайки да работи парламента, трябва да решим как да се стабилизират финансите на страната. Работим в условия, с удължителен бюджет, който не е евробюджет, нямаме никакви защитни мерки за най-уязвимите, цените скачат всеки ден", изброи тя другите проблеми, които трябва да се разрешат.

"Въпреки желанието и възможностите на нашите органи да осъществяват контрол, засега резултатите не са убеждаващи", допълни Йотова, цитирана от "24 Часа".

Като други приоритети тя посочи външнополитическите ангажименти на страната.

"Винаги съм искала страната ни да бъде максимално предвидима и за нашите партньори в Европа и света", допълни президентът.

Йотова бе категорична, че не очаква с "Величие" да обсъждат имената за служебен премиер, а да чуе позицията им за това какво трябва да направи служебния кабинет. И отново повдигна въпроса за промените в Конституцията, като заяви, че "спазваме всяка нейна буква, затова правим и тези консултации".

От „Величие” от своя страна благодариха за възможността да представят позициите си.

„Сега е единственият момент, в който можем да направим обрат в нещо необратимо. Най-голямата трагедия е недоверието на обществото в институциите. Те не реагираха на нашия доклад за нередности на предишните парламентарни избори. Сезирах КПК, че бях изнудван, че ако не гласувам с Пеевски и Борисов, мои хора ще бъдат арестувани. Отново нямаше реакция, а така недоверието се покачва. Създава се усещането, че държавата мачка обикновения човек, а не се грижи за него. Причината за високите цени е, че липсва конкуренция на пазара. Хората вече не вярват на нищо”, каза Ивелин Михайлов.

Според него служебният кабинет трябва да покаже с действията си, че от началото той ще действа с прозрачност.

„Пред това правителство стои тежката задача да спре порочните процеси и да започне изкачването нагоре. Вярваме на 100% във Вашия избор, готови сме да работим заедно за прозрачност и справедливост”, каза още лидерът на най-малката ПГ.

Михайлов отправи упреци към медиите и призова за повече прозрачност и отразяване на действителността по важност. На това президентът възропта, като посочи, че именно медийните разследвания осветляват нередностите, включително и тези, довели до вкарването на „Величие” в НС след редица проверки, предаде NOVA.

Преди „Величие”, на консултации днес бяха от МЕЧ, които казаха на президента, че е трябвало да подаде оставка и да започне подготовката за избори 2 в 1, а след това отказа да проведе консултации и напусна Президентството.

A преди тях от „Алианс за права и свободи” посочиха, че след вътрешен анализ е преценено, че позицията ѝ е, че Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер.

На 4 февруари на "Дондуков 2" първи дойдоха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - заместник-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева - Вели. От формацията подчертаха, че служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата.

След тях при държавния глава пристигнаха представители на "БСП - Обединена левица", чиито функционери посочиха, че осъзнават трудната ситуация, в която Йотова е поставена, но отговорност трябва да понесе и НС. Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане", предварително заяви, че няма да се яви на консултации. От формацията поясниха, че частично допустим за служебен премиер според тях е само Андрей Гюров.

А от "Има такъв народ" призоваха държавния глава служебният премиер да не е политическа фигура, каквито според формацията са Андрей Гюров и Димитър Главчев.

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер. А от ПП-ДБ пък подчертаха, че са необходими честни избори, а предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.