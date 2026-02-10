Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

С мяната на валутата на една държава е голяма крачка. Преживяха го още през 2002 испанците, германците и французите, през 2023 - хърватите, а през 2026 и ние. Как на практика усетихме тази промяна, какво се промени в ежедневието ни, как успяхме да обменим 30 млн. евро - намираме отговор на всички въпроси в…супермаркета.

Да, промяната на валутата усетихме на практика най-вече там, където започва или свършва денят - в магазина, част от нашия ежедневен ритъм. Всяко макроикономическо решение или изненадващо събитие по веригата на доставки ние усещаме на щандовете и на касите в магазина.

Източник: iStock

Питахме се дали цените няма да „подскочат“ заради закръгляне, ще ни върнат ли точно рестото и дали етикетите няма да ни объркат още повече. Имаше го и страха, че картите ни може да блокират или че касите на самообслужване ще спрат точно когато бързаме най-много. Накратко - супермаркетът стана истинският тест за това доколко сме готови за промяната.

Днес, месец по-късно, ежедневието ни вече се нормализира. Първоначалният стрес изчезна. Новата валута постепенно се превръща в навик и ще ни става все по-лесно да я използваме, да я изговаряме и да я приемаме като наша.

Зад това спокойствие в магазина обаче стои огромна работа. Търговските обекти се превърнаха в едно от основните места, където хората се снабдяваха с новата валута. За да мине всичко гладко, вериги като Lidl трябваше да осигурят тонове евро монети и банкноти, за да може да подсигурят връщане на рестото в евро, според изискването на закона през месеца на двойно обращение. За целия януари веригата е вкарала в обращение над 30 млн. евро под формата на монети и банкноти. Само евро монети са тежали 124 тона , а паралелно над 50 тона стотинки са извадени от обращение през касите на веригата . Скорошно проучване сред над 101 000 души показва, че за клиентите на Lidl преходът от лев към евро е минал спокойно. Те са имали яснота за цените в двете валути, били са спокойни, че рестото ще е вярно върнато и като цяло са били доволни от обслужването в този предизвикателен първи месец.

Източник: iStock

Ето какво казват резултатите от проучването по-конкретно:

Хора, попълнили анкетите през мобилното приложение Lidl Plus - 101 582. От тях 76,8% оценяват подготовката като добра/отлична. Скоростта на обслужване при плащане в евро е оценена стабилно: 45,4% казват “без промяна”, а 40,5% я определят като по-бърза/изключително бърза и лесна.

Най-силният сигнал за доверие е в точността 80,4% не са забелязвали неточности в ценовите табели при превалутиране, а новият формат на касовата бележка е разбираем/напълно разбираем за 77,6%.

И като обща оценка спрямо други магазини: за 30,9% преживяването в Lidl през месеца на двойно обращение е по-добро/значително по-добро, а за 58,9% е “без разлика” – т.е. за огромната част преходът не е влошил пазаруването.

Когато пазарувате там тази вечер, обърнете внимание на възстановения нормален ритъм на пазаруване - вече знаем кое колко струва “в новите пари”, почти безпроблемно разпознаваме монетите на касата, плащаме и продължаваме към вкъщи.

Източник: iStock

И макар от 1 февруари плащанията на касите да са само в евро, двойното обозначение на цените продължава (първо евро, после лева). И през февруари веригата запазва фокуса върху подкрепата за домакинствата с допълнителни акции и намаления на основни за домакинството продукти. Имаме и едно малко предимство - да пътуваме из голяма част на Европа само с поглед към гърба на монетите, където всяка държава е изобразила своите важни национални символи.