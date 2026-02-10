МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

У краинският състезател по скелетон (разновидност на спускането с шейни) Владислав Гераскевич заяви, че представител на Международния олимпийски комитет (МОК) му е казал, че му е забранено да носи каска с изображения на загинали във войната в Украйна спортисти по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Владислав Гераскевич разкри кого изобразява на своята паметна каска, която носеше на трасето по време на тренировка на Зимните олимпийски игри през 2026 г. и която по-късно бе забранена от МОК, според коментар на атлета.

Кой е почетен на каската

Гераскевич обясни, че каската съдържа над двадесет портрета на украински спортисти, чиито животи са били отнети заради войната. Според него дизайнът е създаден като жест на памет и уважение.

Портретите включват атлети от различни спортове: биатлон, бокс, лека атлетика, фигурно пързаляне, хокей, треньори и дори деца-спортсмени.

Сред тях са:

Евген Малишев - биатлон Дмитро Шарпар - фигурно пързаляне Павло Ищенко - силов трибой Максим Галиничев - бокс Андрей Куценко - колоездене Алексей Лугинов - хокей Карина Бахур - кикбокс Никита Козубенко - скокове във вода Роман Полищук - лека атлетика Андрей Яременко - класическа борба Тарас Шпук - треньор на Invictus Games Фьодор Епифанов - фехтовка Катерина Троян - лека атлетика Владимир Андрощук - лека атлетика Алексей Хабаров - стрелба Даря Курдел - танци Иван Кононенко - актьор и спортист Алина Перегудова (дете) - щанги Катерина Дяченко (дете) - художествена гимнастика Виктория Ивашко (дете) - джудо Мария Лебид (дете) - спортни танци Назар Зуй (дете) - бокс

Чрез този жест атлетът се стреми да почете паметта на своите колеги, загинали в резултат на пълномащабното нахлуване на Русия.