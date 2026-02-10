Володимир Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на Владислав Гераскевич в памет на загинали спортисти

М еждународният олимпийски комитет (МОК) забрани на украинския състезател по скелетон Владислав Гераскевич да използва на Олимпийските игри през 2026 г. каска с портрети на украински спортисти, загинали във войната на Русия срещу Украйна. Решението предизвика остра реакция както от самия атлет, така и от президента Володимир Зеленски, който заяви, че паметта за убитите не може да бъде смятана за „неподходяща“ на спортна сцена.

Украинският президент реагира по случая, става ясно от публикации на Гераскевич в Instagram и на Володимир Зеленски в Telegram.

МОК забрани каската на Гераскевич

В социалните мрежи Владислав Гераскевич съобщи, че Международният олимпийски комитет (МОК) му забранява да използва специалната си каска по време на официалните тренировки и състезания. На каската са изобразени украински спортисти, чиито животи са били отнети заради войната, започната от Русия.

„Решение, което просто разбива сърцето ми. Усещането е, че МОК предава онези спортисти, които са били част от олимпийското движение, като не им позволява да бъдат почетени на спортната арена, на която тези атлети никога повече няма да могат да стъпят“, заяви Гераскевич .

Той подчерта, че въпреки прецеденти както в по-новото време, така и в миналото, когато МОК е позволявал подобни жестове на почит, този път Международният олимпийски комитет е решил да наложи специални правила конкретно за Украйна.

„Подготвяме официално запитване до МОК и искрено се надявам, че това е била позицията само на отделен представител, а не на целия Международен олимпийски комитет“, заключи спортистът.

Ukrainian skeleton competitor Vladyslav Heraskevych said he had been told by an IOC representative that he was banned from wearing a helmet at the Milano Cortina Games showing images of the country's athletes killed during the war in Ukraine https://t.co/JxT0uiNXyk pic.twitter.com/xVhP8jkLws — Reuters (@Reuters) February 10, 2026

Реакцията на Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски реагира бързо на ситуацията, като изрази благодарност към знаменосеца на украинския отбор на Зимните олимпийски игри за това, че напомня на света за цената на борбата на Украйна.

„На неговата каска има портрети на наши спортисти, убити от Русия:

фигуристът Дмитро Шарпар, загинал в боевете край Бахмут; 19-годишният биатлонист Евхен Малишев, убит от окупаторите край Харков; и други украински атлети, чиито животи бяха отнети от войната на Русия“, написа Зеленски.

Президентът подчерта, че тази истина не може да бъде смятана за неудобна, неподходяща или определяна като политическо изявление на спортно събитие.

„Това е напомняне за целия свят каква е съвременна Русия. И напомня на всички за глобалната роля на спорта и историческата мисия на самото олимпийско движение, всичко е за мир и в името на живота. Украйна остава вярна на това. Русия доказва обратното“, заключи държавният глава.

As the Olympic Games bans the helmet of Ukrainian athlete Vladyslav Heraskevych with portraits of Ukrainian athletes killed by russia, let us be his voice and spread his message🫶🏻 pic.twitter.com/a0epIthrvU — Tata Chemia (@tata_chemia) February 10, 2026

Олимпиада 2026

Зимните олимпийски игри през 2026 г. се провеждат в два италиански града, Милано и Кортина д’Ампецо. Състезанията започнаха на 6 февруари и ще продължат до 22 февруари.