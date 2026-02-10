Как да не объркаме цветята за Св. Валентин и 8-и март

П одаряването на цветя е един от най-старите и универсални начини за изразяване на емоции без думи. Тази красива традиция датира още от античността, когато растенията са били символ на почит към боговете и владетелите.

През Викторианската епоха се развива т.нар. „език на цветята“, чрез който всеки вид и цвят е носел скрито послание. Днес изборът на букет остава незаменим жест при празници като рождени дни, сватби и романтични срещи.

Има безброй причини да подарим букет на приятел, роднина, колега или на любовта на живота ни. Цветята са перфектният подарък за различни поводи, особено, ако разбирате значението и скрития символизъм на различните цветя.

Любопитни ли сте? Разгледайте нашата галерия и разберете как можете да изразите намеренията си чрез езика на цветята и да избегнете да кажете нещо нередно.

Независимо дали е пищен букет или едно единствено стръкче, бъдете сигурни, че цветята остават най-прекия път към сърцето на околните.