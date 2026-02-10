Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Ш акира превърна неочаквано падане в истински майсторски клас по сценичен контрол по време на последното си участие в Ел Салвадор.

По време на енергичен момент от световното си турне „Las Mujeres Ya No Lloran“ Шакира претърпя тежко падане, докато изпълняваше един от най-емблематичните си хитове – „Si Te Vas“. Вместо да прекъсне хода на шоуто, тя направи това, което най-опитните световни изпълнители умеят най-добре – изправи се мигновено и продължи напред.

La reacción de Shakira por su caída en el escenario en El Salvador. @soy_502 pic.twitter.com/lgzeMPiFzp — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) February 9, 2026

Тежко падане по средата на „Si Te Vas“

Шакира се движеше по сцената, докато изпълняваше „Si Te Vas“ – песен, обичана от феновете вече десетилетия. Когато пристъпи към едната страна на сцената, тя сгреши преценката си и падна, удряйки дясната страна на тялото си. Инцидентът беше внезапен и ясно забележим. За кратък миг ситуацията изглеждаше сериозна.

Реакцията ѝ обаче беше по-бърза от шока на стадиона. Шакира се изправи сама, без чужда помощ. Музиката не спря, а тя продължи да пее така, сякаш спъването е било част от хореографията. Един от китаристите ѝ, разположен само на няколко крачки от нея, едва успя да осмисли случилото се, преди тя вече да е отново на крака. Публиката избухна в аплодисменти в момента, в който осъзна, че звездата е добре.

Хумор, контрол и пълен професионализъм

Секунди по-късно, с микрофон в ръка, Шакира се обърна към публиката. Първо спокойно каза: „Добре“, с което даде ясен сигнал, че ситуацията е под контрол. След това, разчитайки на характерното си чувство за хумор, добави: „Какво падение!“

Вместо да подмине инцидента или да се престори, че нищо не се е случило, тя го прие открито и уверено.

Shakira cai durante show e brinca: ‘Não se preocupe que sou de borracha’ https://t.co/h6BWZZGluO #g1 pic.twitter.com/u77DbUTgQF — g1 (@g1) February 9, 2026

Турне „Las Mujeres Ya No Lloran“: Послание в движение

Падането придоби още по-дълбок смисъл, поставено в контекста на настоящото ѝ турне. По време на „Las Mujeres Ya No Lloran“ Шакира говори открито за устойчивостта, личния растеж и уроците, които идват с неуспехите.

В предишни концертни вечери тя е споделяла размисли за паденията и изправянията в живота, подчертавайки, че никой не е застрахован срещу предизвикателствата. Според нея всеки неуспех прави човека по-мъдър и по-силен. В Ел Салвадор това послание буквално се материализира на сцената.