България

Мистерията "Петрохан": Проговори пастрокът на Ивайло Калушев - "синът ми не е убиец"

След седмица на издирване на спелеолога семейството е в шок след фаталната развръзка на случая

10 февруари 2026, 13:57
Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер

Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер
Reuters за

Reuters за "Петрохан": Мистериозни смъртни случаи в западните български планини
Хронология на странното сбогуване и последните часове в хижа „Петрохан“

Хронология на странното сбогуване и последните часове в хижа „Петрохан“
Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев

Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев
С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището
Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх
Мистериите

Мистериите "Петрохан" и Околчица: В общността на НАКЗТ се коментирало, че смъртта е изход
Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си

Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си

"Това е политическа мафия - отдолу седи дрогата, а момчетата са абсолютно чисти!".

Това сподели художникът Николай Майсторов, който е пастрок на Ивайло Калушев, съобщи "България Днес".

Творецът изтъкна, че все пак следствието не е привършено. "Лъжата е огромна! Следствието кой знае какви неща натрупва", подозира вторият баща на Калушев.

Майсторов е съпруг на майката на Ивайло Калушев - известната пианистка Стела Димитрова-Майсторова. Синът й е роден от първия й брак с Георги Калушев, който е преподавал Бизнесадминистрация в УНСС и е разкрит като агент на Държавна сигурност.

След седмица на издирване на спелеолога семейството е в шок след фаталната развръзка на случая. Спелеологът Калушев е бил близък с тях. "България Днес" откри снимка, на която се вижда, че той присъства на изложба на пастрока си. На мероприятието в края на 2023 г. е и майката Стела.  Ивайло им се доверява и за учредяването на Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ). Стела и Николай Майсторови са вписани сред учредителите на рейнджърската организация наред с убитите Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Николай Златков, Дечо Василев и Пламен Статев.

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна", пише Калушев до майка си преди разстрелите.

Самата Стела коментира пред Нова тв, че синът й бил отвратен от случващото се в България. Запитана за момичето, тя посочи, че не знае кое е и че разследващите трябва да кажат. 

Източник: "България Днес"    
Политическа мафия Дрога Ивайло Калушев Стела Димитрова Майсторова Николай Майсторов Убийство Спелеолог Разследване НАКЗТ Държавна сигурност
Последвайте ни

По темата

Готови са аутопсиите на трите простреляни тела, открити край Околчица

Готови са аутопсиите на трите простреляни тела, открити край Околчица

Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер

Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Мистерията

Мистерията "Петрохан": Проговори пастрокът на Ивайло Калушев - "синът ми не е убиец"

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
6 знака, че на кучето ви му е студено

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата проспаха случая "Петрохан"

Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата проспаха случая "Петрохан"

България Преди 6 минути

<p>Доктрината &quot;Америка на първо място&quot;: Как Тръмп пренарежда световната дипломация</p>

Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на "Америка на първо място"

Свят Преди 20 минути

От Гренландия до Газа - стратегията на Белия дом поставя националния интерес над мултилатерализма

Обявиха средния осигурителен доход за 2025 г. – важен за новите пенсии

Обявиха средния осигурителен доход за 2025 г. – важен за новите пенсии

България Преди 46 минути

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Свят Преди 1 час

Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

Пари Преди 1 час

Намираме отговор на всички въпроси в…супермаркета.

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

България Преди 1 час

Само с последователна политика и отговорно лидерство могат да се гарантират стабилност и развитие за страната, посочва Борисов

<p>Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на украински олимпиец</p>

Володимир Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на Владислав Гераскевич в памет на загинали спортисти

Свят Преди 1 час

Президентът на Украйна защити Владислав Гераскевич, след като МОК не му позволи да използва каска с ликове на загинали украински атлети по време на Олимпиадата през 2026 г.

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

Свят Преди 1 час

Каската, изобразяваща над 20 украински атлети, починали заради войната, бе забранена на Олимпиадата през 2026 г., но Гераскевич настоява за своя жест на памет и уважение.

Сергей Лавров

Лавров попари надеждите за бърз мир с Украйна: Още сме далеч

Свят Преди 1 час

Лавров предупреди срещу това, което определи като прекомерен оптимизъм около разговорите, като заяви, че съществува „някакво ентусиазирано възприятие за случващото се“, което не бива да се приема

Майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в сексуално насилие

Майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в сексуално насилие

България Преди 1 час

В социалните мрежи бащата категорично отрича обвиненията

Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола“ рокля в Париж

Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола“ рокля в Париж

Любопитно Преди 2 часа

Анджелина Джоли впечатли на премиерата на „Couture“ в Париж с дръзка „гола“ рокля и откровено разказа за личната си връзка с филма, борбата с рака, майка си и значението на живота отвъд болестта

<p>Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари</p>

Координационният център: Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари

Пари Преди 2 часа

Към 6 февруари 2026 г. в наличност остават 5,9 милиарда банкноти

Бивша детска звезда почина внезапно на 33 години

Бивша детска звезда почина внезапно на 33 години

Свят Преди 2 часа

Блейк Гарет е починал в Оклахома в неделя - седмица след като е бил приет по спешност в болница и диагностициран с херпес зостер, съобщи майка му Карол пред TMZ

<p>Златото взриви пазара: Унция за $5 600 и шокиращи резерви по света</p>

Цената на златото през 2026 г.: Стойност, глобални резерви и пазарни тенденции

Пари Преди 2 часа

Интересът към златото се е изстрелял нагоре през последните седмици, като цената на една тройунция достигна рекордните 5 600 долара на 29 януари

Защо децата ядат сополите си

Защо децата ядат сополите си

Любопитно Преди 2 часа

Джейк Пол не сдържа сълзите си: Годеницата му счупи олимпийски рекорд и спечели злато

Джейк Пол не сдържа сълзите си: Годеницата му счупи олимпийски рекорд и спечели злато

Любопитно Преди 2 часа

Джейк Пол избухна в сълзи на трибуните, след като годеницата му Юта Леердам спечели първото си олимпийско злато, поставяйки нов олимпийски рекорд на 1000 м в скоростното пързаляне на Игрите в Милано–Кортина 2026

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Edna.bg

Анджелина Джоли омагьоса Париж с бляскава рокля и силна роля в новия си филм „Couture“

Edna.bg

Андрей Петров: БФС стартира категоризация на академиите с партньор на Висшата лига

Gong.bg

Исторически успех за България и Невяна Владинова

Gong.bg

Излязоха резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера при Околчица

Nova.bg

„Трябваше да подадете оставка и да се готвим за избори 2 в 1”: МЕЧ отиде при президента, но отказа да проведе консултации

Nova.bg