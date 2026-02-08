Свят

Освободиха от затвора венецуелски опозиционен лидер, близък до Мария Мачадо

Хуан Пабло Гуанипа прекара осем месеца зад решетките

8 февруари 2026, 22:19
В енецуелски опозиционен лидер, близък до лауреата на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо, беше освободен от затвора. Това става месец, след обявеното освобождаване на затворници от временния президент на страната Делси Родригес, написа сина на освободения в социалните мрежи, цитиран от "Франс прес".

„Обявявам, че баща ми, Хуан Пабло Гуанипа, беше освободен преди няколко минути. След повече от осем месеца несправедливо лишаване от свобода и над година и половина раздяла, цялото ни семейство скоро ще може отново да се прегърне“, написа Рамон Гуанипа в социалната мрежа X.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Венецуела Политически затворници Опозиционен лидер Освобождаване от затвора Хуан Пабло Гуанипа Мария Корина Мачадо Делси Родригес Социални мрежи Несправедливо задържане Венецуелска политика
