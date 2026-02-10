Майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в сексуално насилие

Т ежък случай на предполагаемо блудство с малолетно дете разтърси Сливен. Майка обвинява бащата на 5-годишната си дъщеря в сексуално насилие и настоява пред съда той да бъде лишен от достъп до детето.

Разследват баща за блудство с 5-годишната му дъщеря

В социалните мрежи бащата категорично отрича обвиненията. По думите му съществува видеозапис, на който се вижда как детето пада от колело – инцидент, който според него би могъл да обясни установените наранявания, предава NOVA.

По случая е образувано досъдебно производство, което се ръководи от Районна прокуратура – Сливен, съобщиха от държавното обвинение във връзка с постъпили медийни запитвания.

Според информацията на прокуратурата разследваните действия са извършени на 26 октомври 2025 г. и са насочени към възбуждане или удовлетворяване на полово желание без съвкупление спрямо дете под 14-годишна възраст. Досъдебното производство е образувано на следващия ден – 27 октомври.

До момента са разпитани множество свидетели, изискани и приобщени са различни документи и справки, включително медицинска документация. Назначени и изготвени са две експертизи, относими към предмета на делото.

По думите на говорителя на прокуратурата Венета Добрева, през януари е назначена и комплексна съдебно-медицинска експертиза, чието заключение е от ключово значение за изясняване на фактите и преодоляване на противоречията по случая. Очаква се експертите да дадат отговор дали на детето е причинено увреждане и по какъв начин евентуално то е настъпило.

След изготвянето на това заключение предстои назначаването и на комплексна психолого-психиатрична експертиза на детето. От прокуратурата уточняват, че по делото се работи интензивно.