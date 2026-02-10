Newsweek: Русия току-що нанесе най-голямата обида на Тръмп

В продължаващата дипломатическа шахматна игра около войната в Украйна, Русия току-що отправи политически хапливо (и лично) порицание към президента Доналд Тръмп, пише в свой анализ Newsweek.

Външният министър и близък лейтенант на руския президент Владимир Путин, Сергей Лавров, обвини Тръмп, че продължава политиката на „Байдънизма“ и е предал договореното между двамата лидери на срещата им на върха в Анкъридж, Аляска, миналия август.

„Това е чист „Байдънизъм“, който Тръмп и екипът му отхвърлят. Въпреки това те спокойно удължиха закона и санкциите срещу Русия продължават да действат“, каза Лавров.

Според Лавров, Москва и Вашингтон са постигнали мъжка договорка на срещата на върха, само за да може Вашингтон след това да ѝ обърне гръб.

Защо се случва това?

Подигравката на Лавров е предназначена да обиди американския президент. По време на последната си предизборна кампания и преди нея Тръмп се представяше като анти-Байдън: сключващият сделки, който може да сложи край на войната в Украйна чрез силата на своята личност.

Тръмп е забележително последователен в приписването на войната на Байдън. В речта си на CPAC на 26 февруари 2022 г. той представи инвазията като част от предвидим модел на руски опортюнизъм при последователни президенти:

„При Буш Русия нахлу в Грузия. При Обама Русия взе Крим. При Байдън Русия нахлу в Украйна“, добавяйки, че той е „единственият президент на XXI век, по време на чийто мандат Русия не е нахлувала в друга държава“.

Две години по-късно той премина от „Байдън беше изигран“ към „Байдън помогна за това“.

На дебата по CNN на 27 юни 2024 г. Тръмп твърдеше, че „ако имахме истински президент... той никога нямаше да нахлуе в Украйна“, след което отиде по-далеч: „Той не направи нищо, за да го спре. Всъщност мисля, че той насърчи Русия да влезе“.

По време на кампанията през септември 2024 г. той каза, че Байдън е „подстрекавал всичко това“ и че „Байдън и Камала позволиха това да се случи, като хранеха Зеленски с пари и боеприпаси“.

А след като се върна на поста, той направи брандирането изрично: „Войната между Русия и Украйна е войната на Байдън, не моя“, обвинявайки Байдън (и Зеленски) за това, че са „допуснали тази пародия да започне“.

Но въпреки срещата на върха в Аляска и редовните контакти оттогава, основната геометрия на конфликта не се е променила: Русия все още окупира около една пета от Украйна и настоява за максималистични териториални условия, докато Киев отхвърля официалното отстъпване на земи. А сега украинският президент Володимир Зеленски казва, че Вашингтон е поставил краен срок през юни за мирно споразумение, като натискът вероятно ще се засили, ако той бъде пропуснат.

Тръмп се опита да използва парите като лост, за да принуди Москва към реални преговори. През октомври 2025 г. САЩ наложиха санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“ – двете най-големи петролни компании в Русия – изрично като натиск, свързан с мирните преговори.

Министърът на финансите Скот Бесент призова за „незабавно прекратяване на огъня“ и заяви, че фирмите „финансират военната машина на Кремъл“.

Анализатори от „Карнеги“ отбелязаха защо това е важно: заедно „Роснефт“ и „Лукойл“ представляват „около половината“ от добива на петрол в Русия и – като се броят други вече санкционирани фирми – над 80 процента от руското производство на течни въглеводороди би било под санкциите на САЩ.

Какво казват вдясно?

Сред про-Тръмп десницата тезата е, че щом Москва недоволства, натискът работи. При обявяването на санкциите Бесент каза: „Сега е моментът да спрем убиването“. Той представи петролните санкции като лост за мирния стремеж на Тръмп.

„Утринната бележка“ на Тъкър Карлсън приветства предупреждението на Тръмп за „много сериозни последици“, ако Путин не е сериозен – като същевременно попита защо Америка „охранява тази източноевропейска война“.

Междувременно част от консерваторите, които нямат доверие на Путин, твърдят, че Тръмп рискува да бъде изигран: Джон Болтън, бившият съветник на Тръмп, който сега е негов яростен критик, каза, че Путин „явно е спечелил“ в Аляска, като е избегнал прекратяването на огъня и се е „изплъзнал от санкциите“.

Какво казват вляво?

Прогресивните и демократичните лидери разкритикуваха мирния план на Тръмп за Украйна като лошо замислен и опасно едностранчив.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър каза: „Владимир Путин е главорез и касапин. И така нареченият „мирен план“ на Тръмп дава на този главорез и касапин почти всичко, което иска. Има само една дума, която описва този план: капитулация“.

Какъв е статутът на мирните преговори между Русия и Украйна?

Дипломатическият натиск на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна е набрал инерция, казват американски и европейски служители, но все още не е довел до пробив по централния въпрос, разделящ страните: бъдещето на окупираната от Русия украинска територия и други териториални претенции, предявени от Москва.

Анализаторите казват, че Путин вижда малък стимул за компромис, дори когато силите му са подложени на нарастващо напрежение по протежение на приблизително 600-милната фронтова линия. Според тяхната оценка Кремъл вярва, че времето е на негова страна - зaлагaйки, че западното политическо единство ще се пропука, военната помощ за Киев ще намалее и способността на Украйна да поддържа съпротивата ще ерозира под продължителен натиск.

Какво следва

Подмятането на Лавров за „Байдънизма“ и критиката към действията на Тръмп след Аляска е дръзка дипломатическа обида. Тя превръща собствените усилия на Тръмп за договаряне на мир в нещо дилетантско и противоречиво.

Освен това обидата идва в политически чувствителен момент за Тръмп. Той зaлoжи статута си на миротворец на посредничеството за край на войната. Сега руският външен министър публично подкопава този наратив, намеквайки, че Москва вижда санкционната политика на Тръмп като враждебна и несъвместима с това, което Путин е смятал за договорено.

Това е публична подигравка с преговорния авторитет на Тръмп точно в момента, когато мирните преговори се засилват: Зеленски заяви в понеделник, че САЩ са предложили провеждането на следващия кръг от тристранни преговори следващата седмица в тяхната страна за първи път, вероятно в Маями.