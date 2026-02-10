Свят

Newsweek: Русия току-що нанесе най-голямата обида на Тръмп

Външният министър и близък лейтенант на руския президент Владимир Путин, Сергей Лавров, обвини Тръмп, че продължава политиката на „Байдънизма“

10 февруари 2026, 14:00
Newsweek: Русия току-що нанесе най-голямата обида на Тръмп
Източник: Getty Images

В продължаващата дипломатическа шахматна игра около войната в Украйна, Русия току-що отправи политически хапливо (и лично) порицание към президента Доналд Тръмп, пише в свой анализ Newsweek.

Външният министър и близък лейтенант на руския президент Владимир Путин, Сергей Лавров, обвини Тръмп, че продължава политиката на „Байдънизма“ и е предал договореното между двамата лидери на срещата им на върха в Анкъридж, Аляска, миналия август.

„Това е чист „Байдънизъм“, който Тръмп и екипът му отхвърлят. Въпреки това те спокойно удължиха закона и санкциите срещу Русия продължават да действат“, каза Лавров.

Според Лавров, Москва и Вашингтон са постигнали мъжка договорка на срещата на върха, само за да може Вашингтон след това да ѝ обърне гръб.

Защо се случва това?

Подигравката на Лавров е предназначена да обиди американския президент. По време на последната си предизборна кампания и преди нея Тръмп се представяше като анти-Байдън: сключващият сделки, който може да сложи край на войната в Украйна чрез силата на своята личност.

Тръмп е забележително последователен в приписването на войната на Байдън. В речта си на CPAC на 26 февруари 2022 г. той представи инвазията като част от предвидим модел на руски опортюнизъм при последователни президенти:

„При Буш Русия нахлу в Грузия. При Обама Русия взе Крим. При Байдън Русия нахлу в Украйна“, добавяйки, че той е „единственият президент на XXI век, по време на чийто мандат Русия не е нахлувала в друга държава“.

Две години по-късно той премина от „Байдън беше изигран“ към „Байдън помогна за това“.

На дебата по CNN на 27 юни 2024 г. Тръмп твърдеше, че „ако имахме истински президент... той никога нямаше да нахлуе в Украйна“, след което отиде по-далеч: „Той не направи нищо, за да го спре. Всъщност мисля, че той насърчи Русия да влезе“.

По време на кампанията през септември 2024 г. той каза, че Байдън е „подстрекавал всичко това“ и че „Байдън и Камала позволиха това да се случи, като хранеха Зеленски с пари и боеприпаси“.

А след като се върна на поста, той направи брандирането изрично: „Войната между Русия и Украйна е войната на Байдън, не моя“, обвинявайки Байдън (и Зеленски) за това, че са „допуснали тази пародия да започне“.

Но въпреки срещата на върха в Аляска и редовните контакти оттогава, основната геометрия на конфликта не се е променила: Русия все още окупира около една пета от Украйна и настоява за максималистични териториални условия, докато Киев отхвърля официалното отстъпване на земи. А сега украинският президент Володимир Зеленски казва, че Вашингтон е поставил краен срок през юни за мирно споразумение, като натискът вероятно ще се засили, ако той бъде пропуснат.

Тръмп се опита да използва парите като лост, за да принуди Москва към реални преговори. През октомври 2025 г. САЩ наложиха санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“ – двете най-големи петролни компании в Русия – изрично като натиск, свързан с мирните преговори.

Министърът на финансите Скот Бесент призова за „незабавно прекратяване на огъня“ и заяви, че фирмите „финансират военната машина на Кремъл“.

Анализатори от „Карнеги“ отбелязаха защо това е важно: заедно „Роснефт“ и „Лукойл“ представляват „около половината“ от добива на петрол в Русия и – като се броят други вече санкционирани фирми – над 80 процента от руското производство на течни въглеводороди би било под санкциите на САЩ.

Какво казват вдясно?

Сред про-Тръмп десницата тезата е, че щом Москва недоволства, натискът работи. При обявяването на санкциите Бесент каза: „Сега е моментът да спрем убиването“. Той представи петролните санкции като лост за мирния стремеж на Тръмп.

„Утринната бележка“ на Тъкър Карлсън приветства предупреждението на Тръмп за „много сериозни последици“, ако Путин не е сериозен – като същевременно попита защо Америка „охранява тази източноевропейска война“.

Междувременно част от консерваторите, които нямат доверие на Путин, твърдят, че Тръмп рискува да бъде изигран: Джон Болтън, бившият съветник на Тръмп, който сега е негов яростен критик, каза, че Путин „явно е спечелил“ в Аляска, като е избегнал прекратяването на огъня и се е „изплъзнал от санкциите“.

Какво казват вляво?

Прогресивните и демократичните лидери разкритикуваха мирния план на Тръмп за Украйна като лошо замислен и опасно едностранчив.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър каза: „Владимир Путин е главорез и касапин. И така нареченият „мирен план“ на Тръмп дава на този главорез и касапин почти всичко, което иска. Има само една дума, която описва този план: капитулация“.

Какъв е статутът на мирните преговори между Русия и Украйна?

Дипломатическият натиск на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна е набрал инерция, казват американски и европейски служители, но все още не е довел до пробив по централния въпрос, разделящ страните: бъдещето на окупираната от Русия украинска територия и други териториални претенции, предявени от Москва.

Анализаторите казват, че Путин вижда малък стимул за компромис, дори когато силите му са подложени на нарастващо напрежение по протежение на приблизително 600-милната фронтова линия. Според тяхната оценка Кремъл вярва, че времето е на негова страна - зaлагaйки, че западното политическо единство ще се пропука, военната помощ за Киев ще намалее и способността на Украйна да поддържа съпротивата ще ерозира под продължителен натиск.

Какво следва

Подмятането на Лавров за „Байдънизма“ и критиката към действията на Тръмп след Аляска е дръзка дипломатическа обида. Тя превръща собствените усилия на Тръмп за договаряне на мир в нещо дилетантско и противоречиво.

Освен това обидата идва в политически чувствителен момент за Тръмп. Той зaлoжи статута си на миротворец на посредничеството за край на войната. Сега руският външен министър публично подкопава този наратив, намеквайки, че Москва вижда санкционната политика на Тръмп като враждебна и несъвместима с това, което Путин е смятал за договорено.

Това е публична подигравка с преговорния авторитет на Тръмп точно в момента, когато мирните преговори се засилват: Зеленски заяви в понеделник, че САЩ са предложили провеждането на следващия кръг от тристранни преговори следващата седмица в тяхната страна за първи път, вероятно в Маями.

Източник: Newsweek    
Война в Украйна Доналд Тръмп Сергей Лавров Мирни преговори Санкции срещу Русия Русия САЩ Дипломация Байдънизъм Володимир Зеленски
Последвайте ни

По темата

Готови са аутопсиите на трите простреляни тела, открити край Околчица

Готови са аутопсиите на трите простреляни тела, открити край Околчица

Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер

Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Мистерията

Мистерията "Петрохан": Проговори пастрокът на Ивайло Калушев - "синът ми не е убиец"

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10-те най-скъпи породи кучета в света

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Доктрината &quot;Америка на първо място&quot;: Как Тръмп пренарежда световната дипломация</p>

Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на "Америка на първо място"

Свят Преди 21 минути

От Гренландия до Газа - стратегията на Белия дом поставя националния интерес над мултилатерализма

Пребиха жестоко 16-годишно момче в Смолян, с опасност за живота е

Пребиха жестоко 16-годишно момче в Смолян, с опасност за живота е

България Преди 27 минути

Сигналът за инцидента е подаден на 9 февруари около 20:00 ч.

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Свят Преди 1 час

Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

Пари Преди 1 час

Намираме отговор на всички въпроси в…супермаркета.

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

България Преди 1 час

Само с последователна политика и отговорно лидерство могат да се гарантират стабилност и развитие за страната, посочва Борисов

<p>Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на украински олимпиец</p>

Володимир Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на Владислав Гераскевич в памет на загинали спортисти

Свят Преди 1 час

Президентът на Украйна защити Владислав Гераскевич, след като МОК не му позволи да използва каска с ликове на загинали украински атлети по време на Олимпиадата през 2026 г.

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

Свят Преди 1 час

Каската, изобразяваща над 20 украински атлети, починали заради войната, бе забранена на Олимпиадата през 2026 г., но Гераскевич настоява за своя жест на памет и уважение.

Майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в сексуално насилие

Майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в сексуално насилие

България Преди 1 час

В социалните мрежи бащата категорично отрича обвиненията

<p>Как&nbsp;Reuters отрази мистерията&nbsp;&quot;Петрохан&quot;</p>

Reuters за "Петрохан": Мистериозни смъртни случаи в западните български планини

България Преди 1 час

Случаят "Петрохан" разтресе не само България, но постави страната ни във фокуса на вниманието и по света

Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола“ рокля в Париж

Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола“ рокля в Париж

Любопитно Преди 2 часа

Анджелина Джоли впечатли на премиерата на „Couture“ в Париж с дръзка „гола“ рокля и откровено разказа за личната си връзка с филма, борбата с рака, майка си и значението на живота отвъд болестта

<p>Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари</p>

Координационният център: Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари

Пари Преди 2 часа

Към 6 февруари 2026 г. в наличност остават 5,9 милиарда банкноти

Бивша детска звезда почина внезапно на 33 години

Бивша детска звезда почина внезапно на 33 години

Свят Преди 2 часа

Блейк Гарет е починал в Оклахома в неделя - седмица след като е бил приет по спешност в болница и диагностициран с херпес зостер, съобщи майка му Карол пред TMZ

<p>Златото взриви пазара: Унция за $5 600 и шокиращи резерви по света</p>

Цената на златото през 2026 г.: Стойност, глобални резерви и пазарни тенденции

Пари Преди 2 часа

Интересът към златото се е изстрелял нагоре през последните седмици, като цената на една тройунция достигна рекордните 5 600 долара на 29 януари

Защо децата ядат сополите си

Защо децата ядат сополите си

Любопитно Преди 2 часа

Джейк Пол не сдържа сълзите си: Годеницата му счупи олимпийски рекорд и спечели злато

Джейк Пол не сдържа сълзите си: Годеницата му счупи олимпийски рекорд и спечели злато

Любопитно Преди 2 часа

Джейк Пол избухна в сълзи на трибуните, след като годеницата му Юта Леердам спечели първото си олимпийско злато, поставяйки нов олимпийски рекорд на 1000 м в скоростното пързаляне на Игрите в Милано–Кортина 2026

<p>Хронология на странното сбогуване&nbsp;в хижа &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Хронология на странното сбогуване и последните часове в хижа „Петрохан“

България Преди 2 часа

Хронологията на фаталната вечер започва с привидно битова сцена, която днес криминалисти и психолози анализират кадър по кадър

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Edna.bg

Анджелина Джоли омагьоса Париж с бляскава рокля и силна роля в новия си филм „Couture“

Edna.bg

Андрей Петров: БФС стартира категоризация на академиите с партньор на Висшата лига

Gong.bg

Исторически успех за България и Невяна Владинова

Gong.bg

Излязоха резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера при Околчица

Nova.bg

„Трябваше да подадете оставка и да се готвим за избори 2 в 1”: МЕЧ отиде при президента, но отказа да проведе консултации

Nova.bg