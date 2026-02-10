България

Reuters за "Петрохан": Мистериозни смъртни случаи в западните български планини

Случаят "Петрохан" разтресе не само България, но постави страната ни във фокуса на вниманието и по света

10 февруари 2026, 12:32
Хронология на странното сбогуване и последните часове в хижа „Петрохан“

Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

Мистериите

Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си

Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

Б ългария отново влезе в международния медиен дневен ред. Случаят "Петрохан" разтресе не само България, но постави страната ни във фокуса на вниманието и по света. Международната агенция Reuters определи случилото се край село Гинци като "мистериозни смъртни случаи в западните български планини, които объркват полицията".

Секта и деца, нови разкрития за телата в хижа "Петрохан"

Ето как Reuters отрази случващото се в страната ни:

Шестима души бяха открити мъртви в планините на Западна България през последната седмица по случай, белязан от противоречиви разкази и странни обстоятелства, които накараха един от българските прокурори да сравни двете тройни смъртни случаи с мистериозния сериал от 90-те години на миналия век "Туин Пийкс".

"Това е случай без аналог в нашата страна“, каза на пресконференция в понеделник Захари Васков, директор на главна дирекция "Национална полиция“.

Прокурорите подозират, че смъртните случаи може да са били убийства-самоубийства или самоубийства, липса на яснота, която подхранва спекулации и конспиративни теории сред българите.

В неделя полицията откри телата на трима души, включително 15-годишно момче, в кемпер в района на връх Околчица. Разследващите смятат, че те са свързани с тройно убийство, извършено седмица по-рано край планинска хижа близо до Петрохан, която по-късно бе опожарена.

Хижата е била използвана като база на неправителствена организация, посветена на опазването на природата, въпреки че някои източници описват членовете ѝ и като "горски пазители“, които години наред патрулират района близо до сръбската граница и подпомагат граничната полиция.

Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Какво се знае до момента

Петима от загиналите са били членове на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии“ и са живели в хижата, съобщи полицията. Момчето е било син на приятел.

Нито един член на групата не е открит за коментар.

Полицията разпространи записи от охранителни камери отвън на колибата, направени на 1 февруари, в деня на убийствата, на които се вижда как и шестимата загинали се сбогуват. Тримата, останали в хижата, по-късно са заснети как я подпалват.

Терзиев с нова версия за "Петрохан", познавал мъжете лично

Полицията заяви, че членовете на неправителствената организация са били ангажирани с тибетския будизъм, добавяйки, че в хижата са били открити будистки книги и плакати. Полицията цитира и роднина на един от членовете, който говори за "изключителна психологическа нестабилност“ в групата.

Четири гилзи, два пистолета и пушка са открити близо до телата, съобщи полицията, а съдебните експерти са установили, че изстрелите са произведени от близко разстояние.

По-късно полицията проследи другите трима, само за да ги намери мъртви в кемпера. Двама от загиналите имат наранявания на главата, докато аутопсията на третия все още продължаваше.

"Можем да заключим, че и за двете разследвания една от основните версии, по които работим, е убийство-самоубийство и самоубийство“, каза Наталия Николова, изпълняващ длъжността главен прокурор в Апелативната прокуратура в столицата София.

Вижте в нашата галерия: Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри

Източник: Агенция "Фокус"    
Петрохан Смъртни случаи Мистерия Разследване Убийство-самоубийство НПО Тибетски будизъм Планина Хижа Полиция
