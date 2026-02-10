Любопитно

Четец по устните разкри какво каза Луис Хамилтън на Ким Кардашиян на Супербоул

Експерт по четене по устните разкри, че по време на Супербоул Луис Хамилтън е говорил с Ким Кардашиян за бъдеща среща с майка си – нов детайл, който засили слуховете за тайна романтична връзка между двамата

10 февруари 2026, 15:25
Източник: Getty Images

Л уис Хамилтън гледа на отношенията си с Ким Кардашиян в дългосрочен план.

По време на Супербоул вниманието на зрителите бе привлечено не само от случващото се на терена, но и от присъствието на пилота от Формула 1 и риалити звездата Ким Кардашиян. Според експерт по четене по устните, двамата са водили личен разговор, свързан със среща с майката на Хамилтън – Кармен Ларбалестие.

„Не, не водя всяко момиче при майка си“, казал Хамилтън на Кардашиян, когато двамата се появиха на екран по време на мача в неделя, разкрива Никола Хиклинг пред Daily Mail в понеделник. „Искам да кажа, че някой ден ще се срещнете“, продължил той. „Тя е много развълнувана да те види.“

Що се отнася до реакцията на Кардашиян, 45-годишната създателка на марката Skims изглежда е отговорила просто с: „Добре“.

Експертът по езика на тялото Джуди Джеймс също коментира поведението на двойката, подчертавайки „неразделеното им внимание“ един към друг. По думите ѝ „Ким всъщност се обляга назад, за да възприеме визуално Луис, докато той говори“

Двамата бяха забелязани усмихнати, докато наблюдаваха как Сиатъл Сийхоукс побеждават Ню Инглънд Пейтриътс на стадион „Левис“ в Сан Франциско през уикенда.

Появата им заедно идва само седмица след като се появиха информации за тайна романтична връзка между Кардашиян и Хамилтън.

По-рано този месец двамата са се насладили на няколко романтични пътувания в Европа, като са били забелязани заедно в Котсуолдс, Лондон и Париж. Кардашиян и Хамилтън, които се познават повече от десетилетие, все още не са коментирали публично естеството на отношенията си.

През годините британският пилот е бил свързван с редица звезди, сред които Никол Шерцингер и София Вергара.

Кардашиян, от своя страна, се разведе с бившия си съпруг Кание Уест през 2022 г. След това тя имаше връзка с комика Пийт Дейвидсън, както и кратка афера с футболиста Одел Бекъм-младши. В интервю за списание „Комплекс“, публикувано в четвъртък, звездата от „Кардашиан“ разказа какви са отношенията ѝ с Уест след раздялата.

„Винаги ще бъдем семейство“, обясни тя. „И двамата знаем това. Ще бъдем добре и има толкова много любов за нашето семейство.“

Източник: pagesix.com    
Луис Хамилтън Ким Кардашиян Романтична връзка Супербоул Формула 1 пилот Майката на Хамилтън Експерт по четене по устни Пътувания в Европа Риалити звезда Слухове за връзка
