Мъж измъчва нечовешки жена в София

Деянието е извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие

10 февруари 2026, 15:18
Източник: Thinkstock/Guliver

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 39-годишен мъж за това, че е нанесъл телесна повреда на жената с която живее.

Събраните до момента доказателства сочат, че в събота,  в жилище в ж.к. „Ботунец“ в София, обвиняемият е нанесъл удари с юмрук в ребрата на жената, стискал я е с едната си ръка за шията, а след това е забил кухненски нож в дясното ѝ бедро.

Деянието е извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Източник: Prb.bg    
Мъж измъчва нечовешки жена в София

Мъж измъчва нечовешки жена в София

