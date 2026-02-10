България

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

Само с последователна политика и отговорно лидерство могат да се гарантират стабилност и развитие за страната, посочва Борисов

10 февруари 2026, 13:24
Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха
Източник: Фейсбук/Бойко Борисов

К лючови въпроси, свързани със сигурността в региона, стратегическото партньорство с Обединеното кралство и необходимостта от стабилни и предвидими политики в условията на кризи, обсъдиха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и Н. Пр. Натаниел Копси, посланик на Великобритания в България. За срещата Борисов съобщава в профила си във Фейсбук.

ГЕРБ ще работи България да бъде активен и надежден партньор, със силни институции, ясна евроатлантическа ориентация и конкретни действия в подкрепа на икономиката и сигурността. Само с последователна политика и отговорно лидерство могат да се гарантират стабилност и развитие за страната, посочва Борисов.

Той допълва, че в рамките на срещата са обсъдени актуални въпроси от двустранното сътрудничество между България и Обединеното кралство, както и теми от общ интерес в контекста на регионалната и европейската сигурност. Разгледани са и възможностите за задълбочаване на търговските и инвестиционните отношения, както и обменът на добри практики в сферата на образованието и иновациите.

Британският посланик потвърди готовността на страната си да продължи активния политически диалог и практическото сътрудничество с България, написа още Борисов.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
Бойко Борисов Натаниел Копси Обединено кралство Сигурност Двустранно сътрудничество Стратегическо партньорство ГЕРБ Икономика Евроатлантическа ориентация Стабилност и развитие
Последвайте ни

По темата

Готови са аутопсиите на трите простреляни тела, открити край Околчица

Готови са аутопсиите на трите простреляни тела, открити край Околчица

Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер

Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Мистерията

Мистерията "Петрохан": Проговори пастрокът на Ивайло Калушев - "синът ми не е убиец"

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

pariteni.bg
Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата проспаха случая "Петрохан"

Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата проспаха случая "Петрохан"

България Преди 6 минути

<p>Доктрината &quot;Америка на първо място&quot;: Как Тръмп пренарежда световната дипломация</p>

Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на "Америка на първо място"

Свят Преди 20 минути

От Гренландия до Газа - стратегията на Белия дом поставя националния интерес над мултилатерализма

<p>Как да не объркаме цветята за Св. Валентин и 8-и март</p>

Как да не объркаме цветята за Св. Валентин и 8-и март

Любопитно Преди 31 минути

През Викторианската епоха се развива т.нар. „език на цветята“, чрез който всеки вид и цвят е носел скрито послание

Обявиха средния осигурителен доход за 2025 г. – важен за новите пенсии

Обявиха средния осигурителен доход за 2025 г. – важен за новите пенсии

България Преди 46 минути

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Свят Преди 1 час

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

Свят Преди 1 час

Каската, изобразяваща над 20 украински атлети, починали заради войната, бе забранена на Олимпиадата през 2026 г., но Гераскевич настоява за своя жест на памет и уважение.

Сергей Лавров

Лавров попари надеждите за бърз мир с Украйна: Още сме далеч

Свят Преди 1 час

Лавров предупреди срещу това, което определи като прекомерен оптимизъм около разговорите, като заяви, че съществува „някакво ентусиазирано възприятие за случващото се“, което не бива да се приема

Майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в сексуално насилие

Майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в сексуално насилие

България Преди 1 час

В социалните мрежи бащата категорично отрича обвиненията

<p>Как&nbsp;Reuters отрази мистерията&nbsp;&quot;Петрохан&quot;</p>

Reuters за "Петрохан": Мистериозни смъртни случаи в западните български планини

България Преди 1 час

Случаят "Петрохан" разтресе не само България, но постави страната ни във фокуса на вниманието и по света

Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола“ рокля в Париж

Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола“ рокля в Париж

Любопитно Преди 2 часа

Анджелина Джоли впечатли на премиерата на „Couture“ в Париж с дръзка „гола“ рокля и откровено разказа за личната си връзка с филма, борбата с рака, майка си и значението на живота отвъд болестта

<p>Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари</p>

Координационният център: Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари

Пари Преди 2 часа

Към 6 февруари 2026 г. в наличност остават 5,9 милиарда банкноти

Бивша детска звезда почина внезапно на 33 години

Бивша детска звезда почина внезапно на 33 години

Свят Преди 2 часа

Блейк Гарет е починал в Оклахома в неделя - седмица след като е бил приет по спешност в болница и диагностициран с херпес зостер, съобщи майка му Карол пред TMZ

<p>Златото взриви пазара: Унция за $5 600 и шокиращи резерви по света</p>

Цената на златото през 2026 г.: Стойност, глобални резерви и пазарни тенденции

Пари Преди 2 часа

Интересът към златото се е изстрелял нагоре през последните седмици, като цената на една тройунция достигна рекордните 5 600 долара на 29 януари

Защо децата ядат сополите си

Защо децата ядат сополите си

Любопитно Преди 2 часа

Джейк Пол не сдържа сълзите си: Годеницата му счупи олимпийски рекорд и спечели злато

Джейк Пол не сдържа сълзите си: Годеницата му счупи олимпийски рекорд и спечели злато

Любопитно Преди 2 часа

Джейк Пол избухна в сълзи на трибуните, след като годеницата му Юта Леердам спечели първото си олимпийско злато, поставяйки нов олимпийски рекорд на 1000 м в скоростното пързаляне на Игрите в Милано–Кортина 2026

<p>Хронология на странното сбогуване&nbsp;в хижа &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Хронология на странното сбогуване и последните часове в хижа „Петрохан“

България Преди 2 часа

Хронологията на фаталната вечер започва с привидно битова сцена, която днес криминалисти и психолози анализират кадър по кадър

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Edna.bg

Анджелина Джоли омагьоса Париж с бляскава рокля и силна роля в новия си филм „Couture“

Edna.bg

Андрей Петров: БФС стартира категоризация на академиите с партньор на Висшата лига

Gong.bg

Исторически успех за България и Невяна Владинова

Gong.bg

„Трябваше да подадете оставка и да се готвим за избори 2 в 1”: МЕЧ отиде при президента, но отказа да проведе консултации

Nova.bg

Министърът на правосъдието разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

Nova.bg