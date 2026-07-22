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Честит рожден ден, принц Джордж! Бъдещият крал на Великобритания навършва 13 години

Като първороден син на принца и принцесата на Уелс, Уилям и Катрин, Джордж е втори в линията за наследяване на британския престол след своя баща

22 юли 2026, 06:44
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  • Принц Джордж навършва 13 години на 22 юли 2026 г. - важен етап за втория в линията за британския престол, който отбелязва прехода му към тийнейджърските години и нов образователен етап.
  • Родителите му Уилям и Катрин продължават да го отглеждат далеч от прекомерното обществено внимание, като се стремят да му осигурят възможно най-нормално детство, въпреки бъдещата му роля на крал.
  • Джордж постепенно се подготвя за бъдещите си отговорности, като съчетава училище, спорт и ограничени публични изяви, докато остава преди всичко 13-годишно момче, което празнува рождения си ден със семейството си.

На 22 юли 2026 г. принц Джордж от Уелс отбелязва своя 13-и рожден ден, специален момент за едно момче, чийто живот от самото начало е свързан с историята на британската монархия. Като първороден син на принца и принцесата на Уелс, Уилям и Катрин, Джордж е втори в линията за наследяване на британския престол след своя баща. Това се посочва на Официалния сайт на британското кралско семейство.

Рожденият ден на младия принц идва в период на важни промени в неговия живот, преходът от детството към тийнейджърските години и постепенното му израстване под светлините на общественото внимание.

  • Момчето, което светът посрещна с огромен интерес

Принц Джордж Александър Луис е роден на 22 юли 2013 г. в болница „Сейнт Мери“ в Лондон. Новината за появата му предизвика огромен интерес по целия свят, тъй като той е първото дете на тогавашните херцог и херцогиня на Кеймбридж - принц Уилям и Катрин.

Още с раждането си Джордж заема особено място в историята на монархията. Той е част от пряката линия на наследяване, която свързва три поколения на кралското семейство, тогавашния принц Чарлз, принц Уилям и новородения Джордж.

Името му, Джордж Александър Луис, беше обявено няколко дни след раждането му. То носи силна историческа символика, тъй като „Джордж“ е име на няколко британски монарси.

  • Детство далеч от прекомерното внимание

Въпреки огромния обществен интерес към него, родителите му полагат усилия Джордж, както и по-малките му брат и сестра, принцеса Шарлот и принц Луи, да имат възможно най-нормално детство.

Принцът посещава училище заедно с други деца и рядко присъства на официални кралски събития. Появите му на публични места обикновено са внимателно подбрани, сред тях са големи държавни церемонии, семейни празници и спортни събития.

През годините Джордж постепенно започва да участва в някои важни моменти от обществения живот на семейството си, като родителите му се стремят да го подготвят за бъдещите му отговорности без да го лишават от детството му.

  • Нов етап за бъдещия крал

13-ият рожден ден бележи важен преход за принц Джордж. Той вече не е малкото момче, което светът видя за първи път на стъпалата пред крилото „Линдо“ на болница „Сейнт Мери“, а млад човек, който постепенно се приближава към ролята, която историята му е отредила.

Според информация, публикувана през 2026 г., тази година е особено значима за него, тя съвпада с преминаването към нов образователен етап и с първите по-сериозни стъпки към юношеството.

13 години подготовка за трона - необичайният път на принц Джордж

  • Интереси и личност извън кралския статут

Макар животът му да е под постоянен интерес, семейството му се стреми да запази личното му пространство. Публично известните моменти показват момче, което проявява интерес към спорта и споделя някои от страстите на своя баща, включително любовта към футбола.

Принц Уилям често говори за значението на семейството и за желанието си децата му да растат с усещане за отговорност, но и с възможност да се развиват като личности.

Принц Джордж тръгна на училище

  • Един бъдещ крал, който расте пред очите на света

Историята на британската монархия винаги е била свързана с поколенията и приемствеността. Принц Джордж е част от това бъдеще, млад наследник, който един ден може да стане крал, но днес е преди всичко 13-годишно момче, което празнува рождения си ден със своето семейство.

Честит рожден ден, принц Джордж! Нека новата година от живота му донесе здраве, щастие и успехи.

Расте пред очите ни: Принц Джордж от раждането му до днес (СНИМКИ)
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Принц Джордж през 2021 година
Принц Джордж през 2021 година
Принц Джордж през 2019 година
Принц Джордж през 2018 година
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