Алиев потвърди за тайни руско-германски преговори

А зербайджанският президент Илхам Алиев заяви във вторник, че данни от полети показват, че бивши и настоящи германски и руски служители са провели тайна среща в Баку този месец, което е първото потвърждение от страна на Азербайджан.

Бившите висши германски служители Роналд Пофала и Матиас Платцек са провеждали тайни срещи с високопоставени съюзници на руския президент Владимир Путин, включително председателя на борда на директорите на „Газпром“ и бивш премиер Виктор Зубков и санкционирани от ЕС руснаци, в Баку от 2024 г. насам, предава „Ройтерс“, цитирайки съвместно разследване на „Ди Цайт“ и „А Ер Де“.

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Германските служби за сигурност твърдят, че тези срещи са руска операция за влияние, предназначена да оформи германската политика, като Русия се опитва да внуши, че войната в Украйна може да приключи само при условията на Москва и същевременно проучва как да нормализира двустранните отношения с Германия след края на конфликта.

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След среща в Берлин с канцлера Фридрих Мерц, азербайджанският министър Алиев заяви, че Баку е разследвал срещите.

„Не получихме информация за това нито от Германия, нито от Русия“, каза Алиев и добави: „С други думи, нашата територия просто беше използвана без наше знание.“

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Миналата година на срещите в Баку са присъствали германски политици, включително високопоставения социалдемократ Ралф Щегнер, както и Пофала, и руснаци, включително Зубков и Валерий Фадеев, председател на руския съвет по правата на човека.

Четирима германски участници, включително Пофала и Щегнер, потвърдиха, че са присъствали на „частно“ събитие в Азербайджан.

Макар че бившите германски политици не заемат официални позиции, те остават свързани в управляващите партии ХДС и СДП, което потенциално дава на Москва скрит канал за влияние върху позицията на Берлин по отношение на войната в момент, когато западните правителства се опитват да поддържат дипломатическа изолация на Русия.

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Алиев заяви, че полетните записи показват, че Пофала, който някога ръководеше офиса на бившия канцлер Ангела Меркел, и Платцек, бивш федерален председател на Социалдемократическата партия (СДП), са пътували до Баку на 12 юли от Берлин и са се върнали на 14 юли тази година.

През този период Зубков и Фадеев също са пътували до столицата на Азербайджан, посочи Алиев.

Полетните записи „дават основание да се твърди, че такава тайна среща е била проведена в Баку“, поясни той.

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Мерц от своя страна заяви днес, че не е знаел, че е имало такава среща.

Алиев подчерта, че не може да предостави подробности за посещението през юли, но добави: „Ако тази среща ще сложи край на войната между Украйна и Русия... тогава, разбира се, ние я приветстваме.“