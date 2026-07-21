Парите ни

България отново е в топ 3 на ЕС по най-нисък държавен дълг

Задълженията са 28,5% от БВП, но на годишна база страната е сред държавите с най-силен ръст

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

21 юли 2026, 17:42
България отново е в топ 3 на ЕС по най-нисък държавен дълг
България остава сред най-слабо задлъжнелите държави в ЕС, въпреки че държавният дълг нараства на годишна база.   
Източник: istock

България отново се нарежда сред трите държави в Европейския съюз с най-ниско съотношение на държавния дълг спрямо размера на икономиката.

В края на първото тримесечие държавният дълг у нас е бил 28,5% от брутния вътрешен продукт, показват новите данни на Евростат. По-ниски стойности са отчетени единствено в Естония – 25,2%, и Дания – 26,8%. След България се нарежда Люксембург с 29,2%.

България е втора в ЕС по ръст на дълга, дължим близо 35 млрд. евро

На пръв поглед това е добра новина – страната остава далеч под средните нива за ЕС и еврозоната. Но данните имат и друга страна: спрямо същия период на предходната година дългът на България е нараснал с 4,8 процентни пункта, което е второто най-голямо увеличение в ЕС след Финландия.

Дългът намалява спрямо края на годината

Спрямо последното тримесечие на 2025 г. съотношението на българския дълг към БВП се е понижило с 1,3 процентни пункта – от 29,9% до 28,5%.

По-голям спад за тримесечието е отчетен само в Гърция, където показателят се е свил с 2,6 процентни пункта. Намаление има още в Нидерландия и Словения. В повечето държави от ЕС обаче дългът е продължил да расте.

Това показва защо данните трябва да се четат внимателно. България едновременно има едно от най-ниските равнища на задлъжнялост в ЕС и един от най-силните годишни ръстове.

Европа като цяло продължава да трупа дълг

Средното съотношение на държавния дълг към БВП в Европейския съюз е достигнало 82,9%, спрямо 81,8% в края на 2025 г.

В еврозоната показателят е още по-висок – 88,9%, при 87,7% едно тримесечие по-рано. И на годишна база дългът се увеличава както в ЕС, така и във валутния съюз.

Първият заем на България в еврозоната: инвеститорите поискаха почти 4 пъти повече

Най-задлъжнелите държави остават Гърция със 143,5% от БВП, Италия със 138,9%, Франция със 117,6%, Белгия със 109,1% и Испания със 101,6%.

Какво всъщност показва съотношението дълг към БВП

Показателят сравнява общия размер на държавния дълг със стойността на произведените в страната стоки и услуги.

Той не показва само колко пари дължи държавата. От значение е и колко голяма е икономиката, която трябва да обслужва тези задължения.

Затова съотношението може да спадне дори когато номиналният дълг расте, ако БВП се увеличава по-бързо. Възможно е и обратното – при забавяне на икономиката делът на дълга да се повиши, без да има рязко ново заемане.

Ниското ниво не означава, че риск няма

Позицията на България остава значително по-добра от средната за Европа, но тенденцията е нагоре. Европейската комисия очаква държавният дълг на България да достигне 32,3% от БВП през 2026 г. и 35,5% през 2027 г.

Дори и при такова увеличение страната ще остане далеч под европейската средна стойност. По-високият дълг обаче означава и повече разходи за лихви, особено ако заемането продължава при по-скъпо финансиране.

Затова новината е по-скоро двойна: България отново е сред най-слабо задлъжнелите държави в ЕС, но преднината ѝ постепенно се стопява.

Автор: Маргарита Костадинова
Държавен дълг България Европейски съюз БВП Евростат Икономика Ръст на дълга Задлъжнялост Съотношение дълг към БВП Еврозона
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Иран предупреди България, ако позволи самолети на САЩ в Безмер

Иран предупреди България, ако позволи самолети на САЩ в Безмер

Кръвната проба потвърди, че Стоян Колев е взел кокаин

Кръвната проба потвърди, че Стоян Колев е взел кокаин

Мат Деймън с неочаквано разкритие: Жена е заснела кадрите с мускулестите му ръце в „Одисея“

Мат Деймън с неочаквано разкритие: Жена е заснела кадрите с мускулестите му ръце в „Одисея“

Жените вече ще трябват да доказват, че са жени, гласи ново правило в тениса

Жените вече ще трябват да доказват, че са жени, гласи ново правило в тениса

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Автомобилната индустрия тества ново биогориво от отпадъци

Автомобилната индустрия тества ново биогориво от отпадъци

carmarket.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 1 ден
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 1 ден
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 1 ден
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Удар за футбола в САЩ: Меси излезе в почивка след финала, пропуска Мача на звездите

Любопитно Преди 1 час

Лионел Меси и Родриго де Пол пропускат следващите мачове на Интер Маями, както и Мача на звездите в MLS. Аржентинските звезди се възползват от задължителната почивка след драматичния финал на Световното първенство срещу Испания

Vivacom

Първа среща с телекомуникациите: Vivacom отваря вратите на технологичния сектор за ученици от 10 града

Любопитно Преди 2 часа

Военният министър: Нямам притеснения за американските самолети

Военният министър: Нямам притеснения за американските самолети

България Преди 2 часа

Стоянов: Предходното правителство си позволи да излъже за учението на НАТО

,

Студена война във футбола: УЕФА демонстрира открит конфликт с ФИФА

Любопитно Преди 2 часа

Президентът на УЕФА Александър Чеферин демонстративно пропусна финала на Световното първенство. Отказът му да присъства е ясен знак за открития конфликт с ФИФА след серия от политически намеси, скандални съдийски решения и скъпи билети

Лионел Меси и Ламин Ямал

Кой е Жоан Монфорт? Фотографът зад емблематичната снимка на Лионел Меси и Ламин Ямал, която обиколи света

Свят Преди 2 часа

Снимките остават неизвестни близо 17 години, докато през 2024 г. бащата на Ямал ги публикува с посланието „Началото на две легенди“

Ножаров: До 2028 г. България ще плаща 2 млрд. евро лихви по дълга

Ножаров: До 2028 г. България ще плаща 2 млрд. евро лихви по дълга

България Преди 2 часа

Той определи план-сметката като "опит за ориентиране в обстановката"

Средствата ще подпомогнат малки и средни предприятия да внедрят изкуствен интелект, облачни решения, автоматизация и други технологии от Индустрия 4.0.

125 млн. евро за дигитализация: колко и какви фирми ще получат пари за изкуствен интелект

Парите ни Преди 3 часа

След увеличението на бюджета подкрепените компании стават 512, като голяма част са извън София

КС отмени част от закона за горивата, приет край „Лукойл“

КС отмени част от закона за горивата, приет край „Лукойл“

Свят Преди 3 часа

Конституционният съд не отменя целия закон

Човек издъхна днес в ареста в Благоевград

Човек издъхна днес в ареста в Благоевград

България Преди 3 часа

Разследват причиняване на смърт по непредпазливост

Мярката ще подпомага работодатели, които наемат безработни над 55 години, хора с трайни увреждания и други лица в неравностойно положение

Работа до пенсия: Държавата субсидира наемането на безработни над 55 години

Парите ни Преди 3 часа

Частните работодатели могат да разкрият до три места, а подкрепата е за срок до две години

<p>Рядък медицински случай вкара жена в спешното след прекалено много щастие</p>

Рядък медицински случай на прекалено много щастие изпрати жена в спешното

Свят Преди 3 часа

Описание на медицински случай разказва необичайната история на 65-годишна жена, която била толкова щастлива след сватбата на дъщеря си, че лекарите помислили, че получава инфаркт

Ужасяваща буря минава през Чили, най-малко 10 загинали

Ужасяваща буря минава през Чили, най-малко 10 загинали

Свят Преди 4 часа

Властите определят бедствието като най-тежкото в региона за последните 40 години

,

"Беше специално": Шакира разкри любимите си моменти от Световното първенство през 2026 г.

Любопитно Преди 4 часа

След като оглави първото в историята шоу на полувремето на финала на Световното първенство, Шакира сподели емоциите си от турнира, възхищението си от Меси и неразривната си връзка с футбола

Асен Василев привлече вниманието с необичайна вратовръзка по време на дебатите за бюджета

Асен Василев привлече вниманието с необичайна вратовръзка по време на дебатите за бюджета

България Преди 4 часа

Асен Василев зaложи на интересен и разчупен визуален акцент по време на заседанието

Решението е постановено от Окръжния съд в Хасково

Бивша полицайка влиза в затвора за опит да пренесе 2 кг кокаин през „Капитан Андреево“

България Преди 4 часа

34-годишната жена призна вината си, а съдът одобри споразумение с прокуратурата

Ламанша

Напрежение в Ламанша: Руски военен кораб откри огън на мили от британския бряг

Свят Преди 4 часа

Провокацията от страна на Кремъл се разглежда като първото военно предизвикателство пред Анди Бърнам и Уес Стрийтинг, новия министър на отбраната

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg
1

Ръст на пожарите в района на Сандански

sinoptik.bg
1

Кой спасява дивите животни от огъня?

sinoptik.bg

Милена Стефанова - инфлуенсърката, която избра българското знаме за булчинската си рокля

Edna.bg

Лятната любов: защо най-красивите романси се раждат под слънцето

Edna.bg

Бомба от Ливърпул - клубът може да има нови собственици

Gong.bg

УЕФА не пожали ЦСКА, „червените“ отнесоха сериозно наказание

Gong.bg

Иран предупреди България да не допуска използването на територията ѝ за военни операции на САЩ

Nova.bg

Кръвната пробата потвърди: Стоян Колев е шофирал след употреба на кокаин

Nova.bg